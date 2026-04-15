Migránsok árasztják el Európát, Spanyolország lépése után szabad az út

Egy, az X-en közzétett nyílt levélben Pedro Sánchez miniszterelnök azt írta, az intézkedés elismeri azoknak az embereknek a jelenlétét Spanyolországban,

akik már most is részt vesznek mindennapi életben azzal, hogy időseket gondoznak, az ország mezőgazdaságában dolgoznak, illetve sikeres vállalkozásokat hoznak létre. Ők azok az emberek, akik felépítik a mai gazdag, nyitott és sokszínű Spanyolországot

– írta. „És azt az országot is, amelyet a jövőben szeretnénk.”

Sánchez hozzátette, hogy mivel Spanyolországból a történelem során sokan vándoroltak ki más országokba, az országnak erkölcsi kötelessége befogadni az újonnan érkezőket, ahogyan egykor a spanyolokat is befogadták máshol. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a státuskérdés gyakorlati szükségszerűség is.