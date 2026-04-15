SpanyolországmigránslegalizációPedro Sánchez

Migránsok árasztják el Európát, Spanyolország lépése után szabad az út

Több mint félmillió illegális bevándorló kaphat legális tartózkodási státust Spanyolországban – a döntés azonnal politikai vihart kavart, a jobbközép ellenzék bíróságon támadná meg, míg a jobboldali pártok élesen bírálják a lépést. A kormány szerint szükséges intézkedésről van szó, az ellenzék azonban komoly következményekre figyelmeztet. Vajon miért vállalja ezt a kockázatot Madrid, és milyen hatása lehet mindennek Európára?

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 11:55
Bevándorlók – képünk illusztráció (Fotó: AFP)
Spanyolország Minisztertanácsa királyi rendeletet fogadott el, amely jogi státust biztosít több mint ötszázezer, az országban tartózkodó, engedély nélküli bevándorlónak. Az intézkedés jelentős politikai vitát váltott ki: a baloldali kormány támogatja, míg a jobbközép Néppárt és a jobboldali Vox ellenzi, és bírósági úton kívánják megtámadni – írja a Politico.

Spanyolország több mint 500 ezer illegális bevándorónak adna jogi státuszt (Fotó: AFP)
Spanyolország több mint ötszázezer illegális bevándorlónak adna jogi státust. Fotó: AFP

Egy, az X-en közzétett nyílt levélben Pedro Sánchez miniszterelnök azt írta, az intézkedés elismeri azoknak az embereknek a jelenlétét Spanyolországban

akik már most is részt vesznek mindennapi életben azzal, hogy időseket gondoznak, az ország mezőgazdaságában dolgoznak, illetve sikeres vállalkozásokat hoznak létre. Ők azok az emberek, akik felépítik a mai gazdag, nyitott és sokszínű Spanyolországot

 – írta. „És azt az országot is, amelyet a jövőben szeretnénk.”

Sánchez hozzátette, hogy mivel Spanyolországból a történelem során sokan vándoroltak ki más országokba, az országnak erkölcsi kötelessége befogadni az újonnan érkezőket, ahogyan egykor a spanyolokat is befogadták máshol. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a státuskérdés gyakorlati szükségszerűség is.

Spanyolország – más európai országokhoz hasonlóan – elöregedő társadalom. Ha nem fogadunk be új embereket, akik dolgoznak és hozzájárulnak a társadalombiztosítási rendszerhez, lassulni fog a gazdasági növekedésünk, csökken az innovációs képességünk, és romlanak a közszolgáltatások – az egészségügy, a nyugdíjrendszer és az oktatás

 – írta, kiemelve, hogy az ország erős gazdasági növekedése részben a külföldi munkaerő beáramlásának köszönhető.

Azok az engedély nélküli bevándorlók részesülhetnek a rendelet előnyeiből, akik igazolni tudják, hogy 2026. január 1-je előtt legalább öt hónapja Spanyolországban élnek. 

A kérelmezőknek munkaviszonyt vagy családi kötődést kell igazolniuk; büntetett előéletűek nem jogosultak.

Az intézkedést üdvözölte a katolikus egyház is, amely meglepő szövetségesnek számít Sánchez baloldali koalíciós kormánya számára. Az egyház támogatására utalva a jogi státus iránti kérelmeket június 30-ig fogadják, addig a napig, amíg XIV. Leó pápa egyhetes spanyolországi látogatásra érkezik, amelynek során várhatóan a bevándorlók helyzetére is kitér.

Ugyanakkor nem mindenki támogatja a lépést. A Néppárt 2024-ben megszavazta, hogy a spanyol parlament tárgyalja az illegális bevándorlók jogi státusának rendezését célzó törvényjavaslatot, ám az elakadt. Az azóta eltelt két évben a konzervatívok álláspontja szigorodott. A párt jelenleg ellenzi az intézkedést, arra hivatkozva, hogy az problémákat okozhat egy belső határok nélküli Európai Unióban.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
