95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Migráns késelt egy osztrák szupermarketnél

Késes támadás történt kedden délután Alsó-Ausztriában, egy pöchlarni szupermarket parkolójában. Egy 23 éves férfi a gyanú szerint többször megszúrt egy másik férfit, aki nyak- és vállsérüléseket szenvedett. A feltételezett elkövetőt rövid időn belül elfogták a rendőrök.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 3:00
Képünk illusztráció (Fotó: AFP)
Véres incidens történt kedden délután az alsó-ausztriai Pöchlarnban, ahol egy szupermarket parkolójában támadt rá egy férfi egy másikra – írta a Heute. A beszámoló szerint a támadás a Regensburger Strassén történt nem sokkal 17 óra előtt. 

Egy szupermarket parkolójában támadt rá egy férfi egy másikra

A hatóságok közlése alapján két férfi között alakult ki vita, amely gyorsan tettlegességig fajult. A gyanú szerint egy 23 éves férfi többször megszúrta 22 éves ismerősét egy pengés eszközzel.

Nyaksérülést szenvedett az áldozat

A megtámadott férfi nyak- és vállsérüléseket szenvedett, ennek ellenére képes volt segítséget hívni. A mentők a helyszínen ellátták, majd kórházba szállították. A hatóságok szerint az élete nincs veszélyben.

A rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre: több járőr mellett a Gyorsreagálású Csoport (SIG) egységeit is bevetették.

Rövid időn belül elfogták a támadót

A feltételezett elkövető a támadást követően elmenekült, azonban a rendőrök intenzív hajtóvadászat után rövid időn belül elfogták. A hatóságok jelenleg is vizsgálják az eset körülményeit.

A lap beszámolója szerint a két férfi valószínűleg ismerte egymást, az indíték azonban egyelőre nem tisztázott. A rendőrség további kihallgatások és nyomozati lépések során próbálja feltárni a történteket.

Felkavaró és rendszerszintű kudarcra rávilágító eset rázta meg a svéd közvéleményt is. Egy svéd állampolgárságot kapott szíriai migráns, Abdulrahman Al Khleef Almasalmeh ellen vádat emeltek, amiért otthoni segítőként legalább tizenhárom idős embert bántalmazott, kínzott és megalázott.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
