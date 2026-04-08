Migráns késelt egy osztrák szupermarketnél

Véres incidens történt kedden délután az alsó-ausztriai Pöchlarnban, ahol egy szupermarket parkolójában támadt rá egy férfi egy másikra – írta a Heute. A beszámoló szerint a támadás a Regensburger Strassén történt nem sokkal 17 óra előtt.

Egy szupermarket parkolójában támadt rá egy férfi egy másikra Fotó: AFP

A hatóságok közlése alapján két férfi között alakult ki vita, amely gyorsan tettlegességig fajult. A gyanú szerint egy 23 éves férfi többször megszúrta 22 éves ismerősét egy pengés eszközzel.