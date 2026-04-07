Rónay Tamás, Népszava : „A kormány kampánya szinte csak a pánikkeltésre épül. Ám ez a recept annyiszor ismétlődött már, hogy egyre kevésbé működik, sőt sokszor visszafelé sül el. Ha tényleg ők álltak a művelet mögött, akkor az nem is alakult úgy, ahogy eltervezték. S ebben éppen Orbán Viktor nagy szövetségesének, Aleksandar Vucic szerb elnöknek volt döntő szerepe. Belgrád nem tette meg azt a szívességet a magyar kormánynak, hogy megerősítse a narratíváját, és rögtön Ukrajnára mutogasson. A szerbiai Katonai Biztonsági Ügynökség igazgatója arról beszélt, migránscsoport áll a háttérben, mint mondta, már egy idő óta voltak is információik arról, hogy ilyen hátterű személy készül incidensre a kritikus infrastruktúránál. A szerbiai szóhasználatban a migráns muszlim bevándorlót jelent. Vucic tehát a saját érdekei szerint keretezte az ügyet – enyhén szólva nem áll távol tőle a muszlimok elleni hergelés – és nem úgy, ahogy a magyar kormány szerette volna.”