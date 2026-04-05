Szívszorító kegyetlenséget követett el egy migráns Svédországban

Felkavaró és rendszerszintű kudarcra rávilágító eset rázta meg a svéd közvéleményt. Egy svéd állampolgárságot kapott szíriai migráns, Abdulrahman Al Khleef Almasalmeh ellen vádat emeltek, amiért otthoni segítőként legalább tizenhárom idős embert bántalmazott, kínzott és megalázott.

2026. 04. 05. 15:46
Illusztráció (Forrás: AFP)
Bíróság elé áll egy szíriai migráns Svédországban, miután bántalmazta, kínozta és megalázta a gondjaira bízott idős svédeket Örebróban – számol be róla az Origo az Exxpress osztrák hírportálra hivatkozva.

Időseket bántalmazott a szíriai migráns a svédországi Örebróban (Forrás: AFP)

A 22 éves Abdulrahman Al Khleef Almasalmeh még a 2015-ös migrációs válság idején érkezett Svédországba szüleivel és öt testvérével, majd mindössze három évvel később megkapta a svéd állampolgárságot. Ez a tény később megakadályozta kitoloncolását, annak ellenére, hogy korábban többször is összetűzésbe került a törvénnyel. Bűnözőbandák tagjaként korábban rablásért, valamint svéd fiatalok lőfegyverrel történő megalázásáért is elítélték.

Komoly priusza ellenére tavaly márciusban felvették az örebrói otthoni segítő szolgálathoz.

A nyomozás összesen tizenöt áldozatot érint, közülük a legidősebb egy 99 éves férfi. A kiszivárgott videók (amelyeket maga a vádlott készített) döbbenetes részleteket tárnak fel a bántalmazásokról. Az egyik felvételen egy 92 éves svéd asszony látható, akinek a férfi azt mondja: „Úgy nézel ki, mint egy majom!” Majd megragadja az orrát és meghúzza. Ezt követően arabul szidalmazza a nőt: „Te k…rva! Esküszöm, megátkozlak!” és „Egyél szart, te k…rva!”

Egy másik felvételen egy 81 éves férfit kínoz. Először többször kurafinak nevezi, majd a zuhanyzóban jéghideg vízzel önti le, és arabul kiabálja: „Allahra esküszöm, megfagyasztalak!”

A videókra egy másik rendőrségi nyomozás során bukkantak rá a férfi mobiltelefonján. Tavaly november végén Abdulrahman Al Khleef Almasalmehet ideiglenesen felfüggesztették a munkájából – teljes fizetéssel. Azonban már idén január 2-án visszatérhetett állásába.

Mivel nem tudtunk többet a nyomozásról, nem függeszthettük fel egy hónapnál hosszabb időre

– magyarázkodott az otthoni segítőszolgálat vezetője, Maid Prnjavorac, aki büntetett előélete ellenére alkalmazta a férfit a szolgálatnál, az egyik legsebezhetőbb társadalmi csoport, az idősek gondozásában.

Csak január 19-én reggel tartóztatták le véglegesen a férfit. Prnjavorac azóta nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

