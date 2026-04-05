Szívszorító kegyetlenséget követett el egy migráns Svédországban

A 22 éves Abdulrahman Al Khleef Almasalmeh még a 2015-ös migrációs válság idején érkezett Svédországba szüleivel és öt testvérével, majd mindössze három évvel később megkapta a svéd állampolgárságot. Ez a tény később megakadályozta kitoloncolását, annak ellenére, hogy korábban többször is összetűzésbe került a törvénnyel. Bűnözőbandák tagjaként korábban rablásért, valamint svéd fiatalok lőfegyverrel történő megalázásáért is elítélték.

Komoly priusza ellenére tavaly márciusban felvették az örebrói otthoni segítő szolgálathoz.

A nyomozás összesen tizenöt áldozatot érint, közülük a legidősebb egy 99 éves férfi. A kiszivárgott videók (amelyeket maga a vádlott készített) döbbenetes részleteket tárnak fel a bántalmazásokról. Az egyik felvételen egy 92 éves svéd asszony látható, akinek a férfi azt mondja: „Úgy nézel ki, mint egy majom!” Majd megragadja az orrát és meghúzza. Ezt követően arabul szidalmazza a nőt: „Te k…rva! Esküszöm, megátkozlak!” és „Egyél szart, te k…rva!”