Európai Bizottságfrissítlégitársaságlégtérlista

Frissítette az uniós légi közlekedési tiltólistát az Európai Bizottság

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Az Európai Bizottság módosította az Európai Unió légteréből kitiltott vagy korlátozott működésű légitársaságok jegyzékét. A frissítés eredményeként az algériai Air Express Algeria felkerült a listára, miközben valamennyi kirgizisztáni légitársaság lekerült róla.

Magyar Nemzet
Forrás: Európai Bizottság2026. 06. 09. 21:20
A Brussels Airlines Airbus A320-251N típusú repülőgépe Fotó: Jonathan Raa Forrás: NurPhoto/AFP
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Ugyanakkor az Air Express Algeria felkerült a listára, ami azt jelenti, hogy a továbbiakban egyetlen géptípussal sem repülhet az Európai Unió területére. A döntés az EU repülésbiztonsági szakértői által végzett értékelések során feltárt súlyos biztonsági aggályokon alapul, amelyek hiányosságokat tártak fel a légitársaság nemzetközi biztonsági előírásoknak való megfelelésében.

Az Európai Bizottság listája

A frissített lista jelenleg 154 légitársaság számára tiltja az uniós légtér használatát. Az Európai Bizottság 16 ország 126 légitársasága esetében indokolta a listába vételt azzal, hogy az illetékes légi közlekedési hatóságok nem végeznek vagy nem végeztetnek megfelelő biztonsági ellenőrzéseket. A listán szerepel továbbá huszonkét oroszországi légitársaság. 

Hat további légitársaság – Air Express Algeria (Algéria), Air Zimbabwe (Zimbabwe), Avior Airlines (Venezuela), Iran Aseman Airlines (Irán), Fly Baghdad (Irak) és Iraqi Airways (Irak) – esetében bizonyítottan súlyos biztonsági hiányosságok mutatkoznak. Két további légitársaságra vonatkoznak működési korlátozások, és csak bizonyos repülőgéptípusokkal repülhetnek az EU-ba. Ezek közé tartozik az Iran Air (Irán) és az Air Koryo (Koreai Népi Demokratikus Köztársaság).

Az uniós légiközlekedés-biztonságra vonatkozó lista frissítése a tagállami repülésbiztonsági szakértők egyhangú véleményén, valamint a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által kiadott előírásokon alapul.

Borítókép: A Brussels Airlines Airbus A320-251N típusú repülőgépe (Fotó: NurPhoto/AFP/Jonathan Raa)

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