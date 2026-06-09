Frissítette az uniós légi közlekedési tiltólistát az Európai Bizottság

Ugyanakkor az Air Express Algeria felkerült a listára, ami azt jelenti, hogy a továbbiakban egyetlen géptípussal sem repülhet az Európai Unió területére. A döntés az EU repülésbiztonsági szakértői által végzett értékelések során feltárt súlyos biztonsági aggályokon alapul, amelyek hiányosságokat tártak fel a légitársaság nemzetközi biztonsági előírásoknak való megfelelésében.

Az Európai Bizottság listája

A frissített lista jelenleg 154 légitársaság számára tiltja az uniós légtér használatát. Az Európai Bizottság 16 ország 126 légitársasága esetében indokolta a listába vételt azzal, hogy az illetékes légi közlekedési hatóságok nem végeznek vagy nem végeztetnek megfelelő biztonsági ellenőrzéseket. A listán szerepel továbbá huszonkét oroszországi légitársaság.