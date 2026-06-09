Ukrajna EU-csatlakozásatárgyalásBrüsszeltagság

Ukrajna közelebb került az EU-hoz, de továbbra sem látszik a tagság időpontja

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Bár hamarosan új szakaszába léphetnek Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásai, Kijev attól tart, hogy a folyamat politikai okokból lelassulhat. Brüsszel eközben az ukrajnai reformok üteme miatt aggódik, miközben több tagállam is köztes megoldásokat vetne fel a teljes jogú tagság helyett.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 22:02
Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
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Ukrajna attól tart, hogy a csatlakozási folyamat politikai okok miatt háttérbe szorulhat. Kijev szerint egyes európai országok belpolitikai eseményei, köztük a francia elnökválasztás, csökkenthetik az uniós bővítés iránti politikai érdeklődést, ami lassíthatja a tárgyalásokat.

Közben Párizs és Berlin olyan elképzeléseket is felvetett, amelyek a teljes jogú tagság helyett vagy előtt egyfajta társult tagságot, illetve más átmeneti megoldásokat kínálnának a tagjelölt országok számára. Ezek a javaslatok aggodalmat váltottak ki Kijevben, ahol attól tartanak, hogy az ország hosszú időre egy köztes státuszban ragadhat.

Vszjevolod Csencov, Ukrajna európai uniós nagykövete szerint jelenleg olyan megoldások kerülnek előtérbe, amelyek szinte minden előnyt biztosítanának az országnak, a teljes jogú tagság kivételével.

Az ukrán vezetés azt szeretné, ha még a nyár vége előtt több tárgyalási fejezetcsoport is megnyílna. Ezzel azt kívánják bizonyítani a háború terheit viselő társadalomnak, hogy az uniós csatlakozás továbbra is reális cél.

Brüsszel ugyanakkor attól tart, hogy az ukrajnai reformok lendülete megtorpanhat. Az EU-csatlakozáshoz szükséges jogszabályok elfogadása az elmúlt hónapokban lassult, részben azért, mert az ukrán parlamentben több képviselői hely betöltetlen, és egyes reformok támogatottsága sem biztosított.

A helyzet áttekintése érdekében Marta Kos bővítési biztos Kijevbe látogatott, ahol Julija Szviridenko miniszterelnökkel és a reformokért felelős parlamenti bizottságok vezetőivel tárgyalt. A látogatásról tájékoztatott uniós tisztviselők szerint mindkét fél részéről egyre nagyobb az elszántság arra, hogy felgyorsítsák a csatlakozási folyamatot.

Az Európai Unió és Ukrajna között tehát továbbra is megvan a politikai szándék a csatlakozási tárgyalások előmozdítására, ugyanakkor számos kérdésben még nem alakult ki teljes egyetértés. Miközben Kijev világos menetrendet szeretne a tagsághoz, több uniós ország óvatosabb megközelítést támogat. A következő hónapok ezért meghatározóak lehetnek Ukrajna európai integrációjának szempontjából.

Borítókép: Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

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