Ukrajna közelebb került az EU-hoz, de továbbra sem látszik a tagság időpontja

Ukrajna attól tart, hogy a csatlakozási folyamat politikai okok miatt háttérbe szorulhat. Kijev szerint egyes európai országok belpolitikai eseményei, köztük a francia elnökválasztás, csökkenthetik az uniós bővítés iránti politikai érdeklődést, ami lassíthatja a tárgyalásokat.

Közben Párizs és Berlin olyan elképzeléseket is felvetett, amelyek a teljes jogú tagság helyett vagy előtt egyfajta társult tagságot, illetve más átmeneti megoldásokat kínálnának a tagjelölt országok számára. Ezek a javaslatok aggodalmat váltottak ki Kijevben, ahol attól tartanak, hogy az ország hosszú időre egy köztes státuszban ragadhat.

Vszjevolod Csencov, Ukrajna európai uniós nagykövete szerint jelenleg olyan megoldások kerülnek előtérbe, amelyek szinte minden előnyt biztosítanának az országnak, a teljes jogú tagság kivételével.

Az ukrán vezetés azt szeretné, ha még a nyár vége előtt több tárgyalási fejezetcsoport is megnyílna. Ezzel azt kívánják bizonyítani a háború terheit viselő társadalomnak, hogy az uniós csatlakozás továbbra is reális cél.