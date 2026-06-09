Meseszép petúniát szeretne? Mutatjuk a megoldást!

Miért fontos leszedni az elhervadt virágokat?

Bár sokan csak esztétikai okból csípik le az elszáradt virágokat, valójában ennél sokkal többről van szó. Amikor a petúnia elvirágzik, a növény energiát kezd fordítani a magok érlelésére. Ha azonban időben eltávolítjuk az elhervadt részeket, a petúnia újabb és újabb virágok hozására koncentrál. Ennek köszönhetően a növény hosszabb ideig marad dekoratív, ráadásul sokkal dúsabb, egészségesebb lesz.

Mennyi ideig virágzik a petúnia?

A petúnia általában tavasztól az egész növekedési időszakon át egészen az első fagyig virágzik. Ha megvéded a hidegtől, akár még tovább is virágozhat.

Mikor jön el az ideje a petúnia tisztításának?

A petúnia gondozása könnyű, mivel általában maga jelzi, mikor van szüksége egy kis „frissítésre”. Ha a virágok fakók, lekonyultak, esetleg barnulni kezdenek a széleiknél, ideje eltávolítani őket. Érdemes hetente egyszer vagy kétszer átnézni a növényt, főleg a nyári csúcsvirágzás idején. A jó hír, hogy ez a művelet alig pár percet vesz igénybe, mégis látványos eredményt hoz.

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