Így lesz csodálatos ízű a carbonara spagetti, erre senki se gondolt

Ha valamilyen tésztaételt főzünk, a bevett gyakorlat általában az, hogy elkészítjük a szószt, majd a tésztát, és e kettőt összekeverjük. És bár ez még a jobbik eset – hiszen az igazán ízletes végeredmény érdekében sosem a tésztát kell előbb kifőzni, hanem fordítva –, van ennél sokkal hatékonyabb módszer. Az olaszok titkos összetevőjétől, amit semmi más nem pótolhat, olyan krémes lesz a tésztaszósz, mint még sosem.

Az olasz titok: ettől lesz igazán krémes a tésztaszósz

Neked van olyan ismerősöd, aki nem szereti a tésztaételeket? Nincs? Hát, valószínűleg nem véletlenül. Gyors, laktató és rendkívül ízletes fogásokat készíthetünk tészta és némi szósz kombinálásával. Ám amilyen egyszerűek ezek az ételek, legalább olyan könnyű elrontani is őket. Már rögtön a tésztafőzésnél elkövethetjük az első hibákat, nem véletlen, hogy olyan neves szakácsok, mint Jamie Oliver is részletes útmutatót írt a tésztafőzés trükkjeiről. Ha a tanácsokat megfogadva sikerül hibátlan ízűre és állagúra főznünk a tésztát, az ételünk tökéletessége még mindig nincs biztonságban.

A szósszal ugyanis szintén melléfoghatunk, ha ízetlen, nem tapad a tésztára, vagy éppen nem elég krémes, amik sokszor összefüggnek. Az olaszok pofonegyszerű trükkje azonban mindenre megoldást kínál. A titok pedig nem más, mint a tészta főzővize.

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