olaszkrémes tésztaszószcarbonara

Így lesz csodálatos ízű a carbonara spagetti, erre senki se gondolt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A tésztafélék, például a bolognai vagy a carbonara is akkor finom, ha jó sok szósz van a tésztán.

Magyar Nemzet
Forrás: Mindmegette2026. 06. 09. 21:58
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha valamilyen tésztaételt főzünk, a bevett gyakorlat általában az, hogy elkészítjük a szószt, majd a tésztát, és e kettőt összekeverjük. És bár ez még a jobbik eset – hiszen az igazán ízletes végeredmény érdekében sosem a tésztát kell előbb kifőzni, hanem fordítva –, van ennél sokkal hatékonyabb módszer. Az olaszok titkos összetevőjétől, amit semmi más nem pótolhat, olyan krémes lesz a tésztaszósz, mint még sosem. 

Az olasz titok: ettől lesz igazán krémes a tésztaszósz

Neked van olyan ismerősöd, aki nem szereti a tésztaételeket? Nincs? Hát, valószínűleg nem véletlenül. Gyors, laktató és rendkívül ízletes fogásokat készíthetünk tészta és némi szósz kombinálásával. Ám amilyen egyszerűek ezek az ételek, legalább olyan könnyű elrontani is őket. Már rögtön a tésztafőzésnél elkövethetjük az első hibákat, nem véletlen, hogy olyan neves szakácsok, mint Jamie Oliver is részletes útmutatót írt a tésztafőzés trükkjeiről. Ha a tanácsokat megfogadva sikerül hibátlan ízűre és állagúra főznünk a tésztát, az ételünk tökéletessége még mindig nincs biztonságban. 

A szósszal ugyanis szintén melléfoghatunk, ha ízetlen, nem tapad a tésztára, vagy éppen nem elég krémes, amik sokszor összefüggnek. Az olaszok pofonegyszerű trükkje azonban mindenre megoldást kínál. A titok pedig nem más, mint a tészta főzővize. 

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: SHUTTERSTOCK)

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekvitézi rend

A Vitézi Rend nemzetegyesítő szerepe

Bánó Attila avatarja

A rend hatással lehet Magyarország és a kereszténység védelmével összefüggő katonai nevelésre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu