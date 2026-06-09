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Mutatjuk, hogy ismerheti fel, melyik görögdinnye az édes!

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Van néhány trükk, amit ha figyelembe vesz, nagyobb az esélye annak, hogy édeset és finomat visz haza.

Magyar Nemzet
Forrás: Mindmegette2026. 06. 09. 9:24
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Mélyebb, zengő hang

Ezzel a módszerrel nem az édességet lehet mérni, hanem azt lehet így megállapítani, hogy nincs-e valami baja a dinnyének belül. Mert a görögdinnye törékenyebb, mint hinnénk – ha a boltban sokáig egymásra pakolva tartják, a súlytól a belseje összemegy, a húsa szétválik. A kopogtatásnál lényegében azt lehet hallani, hogyan verődik vissza a hang. Ha belül valahol zúzódott a dinnye, ott szétválik a víz és a hús, és ez elnyeli a hangot. Egy jó, ép dinnyénél mélyebb, zengő hang hallatszik. Ha túl üres, kongó a hang, az inkább száraz dinnyére utal. Fontos, hogy ez a módszer csak a nagy dinnyékkel működik, a kicsiknél felesleges próbálkozni vele.

 

Sárga folt

Minden dinnyén van egy nagyobb, világosabb folt az egyik oldalán – ez ott képződött, ahol a dinnye a földön feküdt érés közben. Ennek a foltnak intenzív, sárga színűnek kell lennie. Ha sárgásbarna, az még jobb! Ez egyértelműen azt mutatja, hogy a dinnyét teljesen érett állapotban szedték le. Ha viszont fehéres vagy halvány a folt, akkor túl korán került le a szárról, és nem lesz elég édes.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: 123RF)

 

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