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Íme a tökéletes megoldás, ha kukacos a cseresznye

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Rendkívül bosszantó, amikor végre megérik a cseresznye a kertben, de ahelyett, hogy élveznénk az édes gyümölcsöt, a szemek tele vannak kukacokkal.

Magyar Nemzet
Forrás: Mindmegette2026. 06. 09. 10:24
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Egy régi, mégis hatásos technika azonban segíthet végleg megszabadulni a betolakodóktól. Bár a víz használata itt is fontos, a siker titka valójában a hőmérséklet. A technika nagyon egyszerű, és mivel nagymamáink is előszeretettel használták, ezért manapság is érdemes alkalmazni.

 

Ez a legjobb módszer

Első lépésként egy nagyobb tálba vagy lavórba töltsünk annyi hideg vizet, amennyi ellepi a cseresznyét. Ha van rá lehetőség, dobjunk bele néhány jégkockát, hogy minél hidegebb legyen a víz. Ezután adjunk hozzá egy-két evőkanál ecetet, amely segít a kukacok eltávolításában, és természetesen a gyümölcs frissességének megőrzésében is fontos szerepet játszik.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

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