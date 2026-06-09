Íme a tökéletes megoldás, ha kukacos a cseresznye

Egy régi, mégis hatásos technika azonban segíthet végleg megszabadulni a betolakodóktól. Bár a víz használata itt is fontos, a siker titka valójában a hőmérséklet. A technika nagyon egyszerű, és mivel nagymamáink is előszeretettel használták, ezért manapság is érdemes alkalmazni.

Ez a legjobb módszer

Első lépésként egy nagyobb tálba vagy lavórba töltsünk annyi hideg vizet, amennyi ellepi a cseresznyét. Ha van rá lehetőség, dobjunk bele néhány jégkockát, hogy minél hidegebb legyen a víz. Ezután adjunk hozzá egy-két evőkanál ecetet, amely segít a kukacok eltávolításában, és természetesen a gyümölcs frissességének megőrzésében is fontos szerepet játszik.