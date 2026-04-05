Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

migrációnagy-britanniaillegális migránsfranciaország

Újabb emberéleteket követelt a migráció

Az illegális migráció újabb halálos áldozatokat követelt a La Manche csatornán, miközben London és Párizs képtelen megállapodni a határok hatékony védelméről – hívja fel a figyelmet az Origo. A nyugat-európai migrációs politika kudarca egyértelmű: a britek hiába fizetnek csillagászati összegeket, a francia hatóságok egyre kevesebb embercsempész-csónakot tudnak feltartóztatni.

Munkatársunktól
2026. 04. 05. 6:09
Illusztráció (Forrás: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Két illegális migráns életét vesztette, egy pedig eltűnt, miután egy körülbelül ötven főt – köztük gyermekeket – szállító gumicsónak bajba került az észak-franciaországi Gravelines partjainál. Bár a mentőegységek egy helikopter kíséretében gyorsan a helyszínre érkeztek, és a partról indult csoportból harminc embert felvettek, két emberen már a gyors orvosi beavatkozás sem tudott segíteni – számol be róla az Origo a The Telegraph brit napilapra hivatkozva. A migráció elleni intézkedések teljes csődjét jól jelzi, hogy az incidens és a halálesetek ellenére a csónak a többi utassal egyszerűen folytatta útját az angol partok felé.

Megakadtak a migrációs tárgyalások Nagy-Britannia és Franciaország között

A tragédia alig néhány órával azután történt, hogy kudarcba fulladtak a Nagy-Britannia és Franciaország közötti tárgyalások egy új, átfogó migrációs megállapodásról. Mivel a 650 millió fontos (több mint 286 milliárd forint), három évre szóló paktumról nem tudtak megegyezni, London kénytelen volt egy két hónapos, 16,5 millió font (több mint hétmilliárd forint) értékű ideiglenes szerződéssel meghosszabbítani a jelenlegi, láthatóan nem működő rendszert. Ebből a brit adófizetői pénzből áprilisban és májusban napi mintegy 275 ezer fontot (több mint 121 millió forint) fizetnek hétszáz francia rendőr part menti járőrözéséért.

A jó idő beköszöntével azonnal megindult az ostrom: egyetlen nap alatt hét csónakot és mintegy négyszáz illegális migránst tartóztattak fel. A tengeren valóságos nemzetközi armada – francia, brit, belga és holland hadihajók, vám- és mentőhajók, valamint helikopterek – próbálja kezelni a folyamatos nyomást – egyelőre úgy tűnik, kevés sikerrel.

A brit kormányzat frusztrációja egyre nő. Shabana Mahmood brit belügyminiszter a jelenlegi hétszáznál lényegesen több francia rendőrt és „új, innovatív módszereket” követel a tengeri elfogásokra. Különösen fájó pont London számára, hogy Emmanuel Macron francia elnök tavalyi ígérete ellenére – miszerint a tengeren fogják el az embercsempészek „taxicsónakjait” – eddig mindössze három ilyen műveletre került sor.

A statisztikák önmagukért beszélnek. Bár idén a kora tavaszi viharos időjárás miatt az eddig érkezett mintegy 4400 migráns kevesebb a tavalyi év azonos időszakához képest, a francia hatóságok hatékonysága drámaian zuhant. Az év első 12 hetében az átkelési kísérletek mindössze 33,1 százalékát tudták megakadályozni, ami a legrosszabb arány a csónakos migráció 2018-as kezdete óta (2023-ban ez az arány még közel 47 százalék volt).

Tavaly ráadásul a második legmagasabb számot regisztrálták: több mint 41 ezer illegális migráns érte el a brit partokat.

A brit belügyminiszter hiába fogadkozik, hogy „bármit megtesz a határok feletti ellenőrzés helyreállításáért”, amíg a probléma gyökerét nem kezelik, az embercsempészek továbbra is hatalmas hasznot húznak a nyugat-európai tehetetlenségből.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekruszin - szendi

Sötét, hazug, aljas gazemberek

Bayer Zsolt avatarja

Tessék, itt van, nehéz lesz letagadni és átkeretezni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.