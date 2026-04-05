Újabb emberéleteket követelt a migráció

Két illegális migráns életét vesztette, egy pedig eltűnt, miután egy körülbelül ötven főt – köztük gyermekeket – szállító gumicsónak bajba került az észak-franciaországi Gravelines partjainál. Bár a mentőegységek egy helikopter kíséretében gyorsan a helyszínre érkeztek, és a partról indult csoportból harminc embert felvettek, két emberen már a gyors orvosi beavatkozás sem tudott segíteni – számol be róla az Origo a The Telegraph brit napilapra hivatkozva. A migráció elleni intézkedések teljes csődjét jól jelzi, hogy az incidens és a halálesetek ellenére a csónak a többi utassal egyszerűen folytatta útját az angol partok felé.

A tragédia alig néhány órával azután történt, hogy kudarcba fulladtak a Nagy-Britannia és Franciaország közötti tárgyalások egy új, átfogó migrációs megállapodásról. Mivel a 650 millió fontos (több mint 286 milliárd forint), három évre szóló paktumról nem tudtak megegyezni, London kénytelen volt egy két hónapos, 16,5 millió font (több mint hétmilliárd forint) értékű ideiglenes szerződéssel meghosszabbítani a jelenlegi, láthatóan nem működő rendszert. Ebből a brit adófizetői pénzből áprilisban és májusban napi mintegy 275 ezer fontot (több mint 121 millió forint) fizetnek hétszáz francia rendőr part menti járőrözéséért.

A jó idő beköszöntével azonnal megindult az ostrom: egyetlen nap alatt hét csónakot és mintegy négyszáz illegális migránst tartóztattak fel. A tengeren valóságos nemzetközi armada – francia, brit, belga és holland hadihajók, vám- és mentőhajók, valamint helikopterek – próbálja kezelni a folyamatos nyomást – egyelőre úgy tűnik, kevés sikerrel.

A brit kormányzat frusztrációja egyre nő. Shabana Mahmood brit belügyminiszter a jelenlegi hétszáznál lényegesen több francia rendőrt és „új, innovatív módszereket” követel a tengeri elfogásokra. Különösen fájó pont London számára, hogy Emmanuel Macron francia elnök tavalyi ígérete ellenére – miszerint a tengeren fogják el az embercsempészek „taxicsónakjait” – eddig mindössze három ilyen műveletre került sor.