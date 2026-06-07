Megfonnyadt, elhervadt, elromlott? Itt a biztonságos étkezés öt aranyszabálya azért, hogy ne a saját konyhánk legyen a legdurvább ellenségünk

A legkisebbek fizetik a legnagyobb árat

Az élelmiszer-eredetű megbetegedések nem válogatnak, de a legvédtelenebb csoportot egyértelműen a kisgyermekek alkotják. Bár az 5 év alatti gyermekek a világ népességének csupán kilenc százalékát teszik ki, az élelmiszer-eredetű megbetegedések 29 százaléka őket sújtja. Az ő immunrendszerük és szervezetük még jóval érzékenyebb: egy fertőzött étel náluk könnyen vezethet súlyos kiszáradáshoz, alultápláltsághoz, sőt, a halálozás kockázata is drasztikusan magasabb esetükben.

Safe2Eat: Uniós összefogás a tudatos táplálkozásért

A fogyasztói tudatosság növelése érdekében az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) egy átfogó, európai kampányt indított Safe2Eat néven. A kezdeményezéshez Magyarország is csatlakozott a Nébih szakmai támogatásával. A kampány célja, hogy gyakorlati, mindennapokban könnyen alkalmazható megoldásokat adjon a lakosság kezébe.

A biztonságos étkezés 5 aranyszabálya

A zöldségeket és gyümölcsöket alaposan mossa meg! Fotó: (Fotó: Pexels)

1. Kifogástalan alapanyag és tiszta víz

Csak friss, ellenőrzött lejárati idejű alapanyagot vásároljon!

A zöldségeket és gyümölcsöket alaposan mossa meg!

Csak tiszta ivóvizet és kezelt (pasztőrözött/forralt) tejet fogyasszon!

A gyanús állagú, szagú vagy ízű ételt azonnal dobd ki!

2. Tiszta konyha, tiszta kéz

Mosson kezet szappannal főzés előtt és közben is!

Minden konyhai eszközt és edényt alaposan moss el használat után!

Tartsa távol a konyhától a háziállatokat és a kártevőket!

3. Nyers és kész ételek elkülönítése

A nyers húsokat és halakat mindig különítse el a többi élelmiszertől!

Használjon külön kést és vágódeszkát a nyers húsokhoz és a készételekhez/salátákhoz!

A készételeket ne tegye olyan edénybe, amiben előtte nyers hús volt!

4. Alapos sütés és főzés

A húsokat, halakat és tojásos ételeket mindig süsse-főzze át teljesen (ne maradjon nyers a közepe)!

A korábban elkészült ételmaradékot fogyasztás előtt alaposan forrósítsa fel!