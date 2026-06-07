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Megfonnyadt, elhervadt, elromlott? Itt a biztonságos étkezés öt aranyszabálya azért, hogy ne a saját konyhánk legyen a legdurvább ellenségünk

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A szupermarketekben megszoktuk, a színes és látványos zöldség-gyümölcsválaszték, a temérdek különféle minőségű pékáru, a szebbnél szebb húsok és roskadozó polcok mellett biztonságban érezhetjük magunkat, hiszen azt látjuk: mindenből mindenkinek jut. De vajon ez tényleg így van? Amit a szemünk lát az valóságos, de milyen erőfeszítés kell ezért, hogy mindenünk meglegyen? És mi? Megteszünk mindent azért, hogy ne betegedjünk meg? Számos baktérium, vírus, vegyi anyag és nehézfém található ugyanis a konyhánkban sokszor úgy, hogy nem is veszünk róla tudomást.

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2026. 06. 07. 12:18
Fotó: Pexels
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A legkisebbek fizetik a legnagyobb árat

Az élelmiszer-eredetű megbetegedések nem válogatnak, de a legvédtelenebb csoportot egyértelműen a kisgyermekek alkotják. Bár az 5 év alatti gyermekek a világ népességének csupán kilenc százalékát teszik ki, az élelmiszer-eredetű megbetegedések 29 százaléka őket sújtja. Az ő immunrendszerük és szervezetük még jóval érzékenyebb: egy fertőzött étel náluk könnyen vezethet súlyos kiszáradáshoz, alultápláltsághoz, sőt, a halálozás kockázata is drasztikusan magasabb esetükben.

Safe2Eat: Uniós összefogás a tudatos táplálkozásért

A fogyasztói tudatosság növelése érdekében az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) egy átfogó, európai kampányt indított Safe2Eat néven. A kezdeményezéshez Magyarország is csatlakozott a Nébih szakmai támogatásával. A kampány célja, hogy gyakorlati, mindennapokban könnyen alkalmazható megoldásokat adjon a lakosság kezébe. 

A biztonságos étkezés 5 aranyszabálya 

A zöldségeket és gyümölcsöket alaposan mossa meg! Fotó: (Fotó: Pexels)

1. Kifogástalan alapanyag és tiszta víz

Csak friss, ellenőrzött lejárati idejű alapanyagot vásároljon!

A zöldségeket és gyümölcsöket alaposan mossa meg!

Csak tiszta ivóvizet és kezelt (pasztőrözött/forralt) tejet fogyasszon!

A gyanús állagú, szagú vagy ízű ételt azonnal dobd ki!

2. Tiszta konyha, tiszta kéz

Mosson kezet szappannal főzés előtt és közben is!

Minden konyhai eszközt és edényt alaposan moss el használat után!

Tartsa távol a konyhától a háziállatokat és a kártevőket!

3. Nyers és kész ételek elkülönítése

A nyers húsokat és halakat mindig különítse el a többi élelmiszertől!

Használjon külön kést és vágódeszkát a nyers húsokhoz és a készételekhez/salátákhoz!

A készételeket ne tegye olyan edénybe, amiben előtte nyers hús volt!

4. Alapos sütés és főzés

A húsokat, halakat és tojásos ételeket mindig süsse-főzze át teljesen (ne maradjon nyers a közepe)!

A korábban elkészült ételmaradékot fogyasztás előtt alaposan forrósítsa fel!

5. Gyors hűtés és megfelelő tárolás

A megmaradt meleg ételt minél előbb hűtse le és tegye a hűtőbe!

A romlandó ételeket (hús, tejtermék) tartsa öt fok alatti hőmérsékleten!

A fagyasztott ételt a hűtőben olvassza fel, és soha ne fagyassza vissza, ha egyszer már felengedett!

A hűtőben tárolt készételeket maximum két-három napon belül fogyassza el!

 

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