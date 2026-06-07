Nyugdíjas SZÉP-kártya – ezekre a termékekre és szolgáltatásokra lehetne elkölteni a juttatást

Ez utóbbi kapcsán lapunk korábban hírt adott arról, hogy a Tisza négy év alatt 25-30 ezer milliárd forintnyi pénzszórást ígért a kampánya során, amelynek a fent taglalt nyugdíjas SZÉP-kártya is a részét képezi. Mindezzel összefüggésben Panyi Miklós, a Miniszterelnökség volt parlamenti államtitkára kétségeinek adott hangot, mivel szerinte ilyen mérvű osztogatás nem lesz végrehajtható.

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