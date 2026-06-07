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Nyugdíjas SZÉP-kártya – ezekre a termékekre és szolgáltatásokra lehetne elkölteni a juttatást

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Élelmiszerre és gyógyszerekre, valamint rekreációs, egészségmegőrző célokra is lehetne fordítani a tervezett nyugdíjas SZÉP-kártyára a jövőben érkező juttatásokat. A gyógyszerek SZÉP-kártyával való közvetlen kifizetése – akár a támogatott készítményeket is ideértve – európai szinten is egyedülálló újdonságot jelentene. Ennek kapcsán végzett egy rövid összehasonlítást az Origo arról, hogy a magyar nyugdíjasok milyen arányban költenek havonta élelmiszerre, illetve gyógyszerre.

Magyar Nemzet
2026. 06. 07. 14:24
Fotó: Bencsik Ádám
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Ez utóbbi kapcsán lapunk korábban hírt adott arról, hogy a Tisza négy év alatt 25-30 ezer milliárd forintnyi pénzszórást ígért a kampánya során, amelynek a fent taglalt nyugdíjas SZÉP-kártya is a részét képezi. Mindezzel összefüggésben Panyi Miklós, a Miniszterelnökség volt parlamenti államtitkára kétségeinek adott hangot, mivel szerinte ilyen mérvű osztogatás nem lesz végrehajtható

További részleteket az Origo cikkében olvashat.

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