Nincs új a nap alatt: Merkel a migrációs politikája sikerességét bizonygatja ma is

Ennek kapcsán Merkel arról beszélt, hogy épp ezen okok miatt állapodott meg Recep Tayyip Erdogan török elnökkel, azonban nehezményezte, hogy ezért akkor rengeteg politikai támadásnak volt kitéve. A volt német kancellár ugyanakkor arra már nem adott egyértelmű választ, hogy nem érez-e felelősséget az általa többször is elutasított Alternatíva Németországért (AfD) felemelkedésében.

„Az AfD olyan nézeteket képvisel, amelyek nem egyeznek az alaptörvényről alkotott felfogásommal” – jelentette ki Merkel az interjúban, bírálva a pártot, amely a jelenlegi közvélemény-kutatások szerint országosan a legerősebb.