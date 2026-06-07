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Nincs új a nap alatt: Merkel a migrációs politikája sikerességét bizonygatja ma is

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A volt német kancellár ismét megszólalt a migrációs politikája kapcsán, amelyet még ennyi év távlatából is sikeresnek gondol. Angela Merkel szerint a „meg tudjuk csinálni” nem egy időben kötött kijelentés volt, hanem egy olyan folyamat, amely még ma is tart.

Magyar Nemzet
2026. 06. 07. 15:45
Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW Forrás: DPA
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Ennek kapcsán Merkel arról beszélt, hogy épp ezen okok miatt állapodott meg Recep Tayyip Erdogan török elnökkel, azonban nehezményezte, hogy ezért akkor rengeteg politikai támadásnak volt kitéve. A volt német kancellár ugyanakkor arra már nem adott egyértelmű választ, hogy nem érez-e felelősséget az általa többször is elutasított Alternatíva Németországért (AfD) felemelkedésében. 

„Az AfD olyan nézeteket képvisel, amelyek nem egyeznek az alaptörvényről alkotott felfogásommal” – jelentette ki Merkel az interjúban, bírálva a pártot, amely a jelenlegi közvélemény-kutatások szerint országosan a legerősebb.

Merkel egyébként maga azt állítja, hogy a CDU soraiban felmerülő széthúzás az AfD-vel való együttműködés kapcsán nem igazán segített abban, hogy a párt jelentéktelen maradjon, egyúttal pedig óva intette a német politikai elitet attól, hogy feladja a tűzfal politikáját, azaz együttműködjön az AfD-vel, miután véleménye szerint a jobboldali párt felemelkedése katasztrofális következményekkel járna. 

Borítókép: Angela Merkel volt német kancellár (Fotó: AFP)

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