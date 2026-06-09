Botrány Hágában, háborús feszültség a Közel-Keleten és újabb migrációs vita Európában

A Közel-Keleten továbbra is feszült a helyzet. Donald Trump amerikai elnök figyelmeztette Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, hogy egy újabb eszkaláció akár Izrael washingtoni támogatását is veszélybe sodorhatja. A háttérben tűzszüneti és nukleáris tárgyalásokról is egyeztetnek.

Hágában példátlan botrány robbant ki, miután szexuális visszaélés gyanúja miatt felfüggesztették Karim Khant, a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyészét. A brit jogász tagadja a vádakat, az ügy azonban súlyosan érintheti a szervezet hitelességét.

A migrációs paktum végrehajtása továbbra is élénk vitákat vált ki Európában. Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője arra figyelmeztetett, hogy Magyarországra jelentős terhek hárulhatnak. Szerinte a rendszer migránstáborok létrehozását, pénzügyi hozzájárulást és akár más tagállamokból áthelyezett személyek átvételét is jelentheti.