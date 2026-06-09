migrációs paktumDonald Trumporosz-ukrán háború

Botrány Hágában, háborús feszültség a Közel-Keleten és újabb migrációs vita Európában

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Sűrű nap volt a mai: Hágában példátlan botrány rázta meg a Nemzetközi Büntetőbíróságot, a Közel-Keleten Donald Trump megpróbálta megakadályozni az izraeli–iráni konfliktus eszkalációját, Európában pedig továbbra is a migrációs paktum végrehajtása és annak következményei állnak a viták középpontjában.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 23:59
Donald Trumpnak az elmúlt 24 órában még sikerült megakadályoznia az izraeli–iráni konfliktus további eszkalációját Forrás: AFP
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A Közel-Keleten továbbra is feszült a helyzet. Donald Trump amerikai elnök figyelmeztette Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, hogy egy újabb eszkaláció akár Izrael washingtoni támogatását is veszélybe sodorhatja. A háttérben tűzszüneti és nukleáris tárgyalásokról is egyeztetnek.

Hágában példátlan botrány robbant ki, miután szexuális visszaélés gyanúja miatt felfüggesztették Karim Khant, a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyészét. A brit jogász tagadja a vádakat, az ügy azonban súlyosan érintheti a szervezet hitelességét.

A migrációs paktum végrehajtása továbbra is élénk vitákat vált ki Európában. Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője arra figyelmeztetett, hogy Magyarországra jelentős terhek hárulhatnak. Szerinte a rendszer migránstáborok létrehozását, pénzügyi hozzájárulást és akár más tagállamokból áthelyezett személyek átvételét is jelentheti.

Belfastban brutális késes támadás történt: egy férfit életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba, a helyszínen pedig egy migráns férfit fogtak el. Az eset újabb vitát indított el a migráció és a közbiztonság kapcsolatáról Nyugat-Európában.

Súlyos földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét: a 7,8-as erősségű rengésben több tucatnyian meghaltak, százak megsérültek, és több mint húszezer embernek kellett elhagynia az otthonát. A mentőcsapatok továbbra is túlélők után kutatnak.

Brüsszelben Orbán Viktor új európai szerepvállalása került a figyelem középpontjába. Nyugati elemzők szerint a volt miniszterelnök továbbra is meghatározó szereplő maradt a szuverenista jobboldalon, különösen a Patrióták Európáért frakció körül.

Magyar Péter arról beszélt, hogy Beregszászon találkozna Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ahol a kétoldalú kapcsolatokról és a kárpátaljai magyarság helyzetéről egyeztetnének.

A Hormuzi-szoros közelében először hajtottak végre tengeri drónnal amerikai mentőakciót: egy Omán partjainál lezuhant AH–64 Apache harci helikopter kétfős legénységét mentették ki, mindketten stabil állapotban vannak.

Borítókép: Donald Trumpnak az elmúlt 24 órában még sikerült megakadályoznia az izraeli–iráni konfliktus további eszkalációját (Fotó: AFP)

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