Kelemen Hunor: Jelenleg nincs okunk megszavazni Tomac kormányát

A szövetségi elnök szerint nehezen elfogadható az a megoldás, hogy egy politikus vezessen egy technokratának nevezett kormányt parlamenti háttér nélkül – számolt be róla a Székelyhon.

Úgy véli, egy ilyen kabinet csak akkor működhetne stabilan, ha világos politikai megállapodás rögzítené, mely pártok és milyen ügyekben támogatják.

Kelemen Hunor emlékeztetett arra is, hogy az RMDSZ korábban egy olyan kormány tagja volt, amely bizalmatlansági indítvány miatt bukott meg. Szerinte ezért különösen nehéz megindokolni, miért kellene most támogatniuk egy olyan kabinetet, amely mögött egyelőre nincs biztos parlamenti többség.

Hozzátette: személy szerint azt kizárja, hogy az RMDSZ a kormány ellen szavazzon, ugyanakkor azt sem tudja megígérni, hogy támogatni fogják. A lehetőségek között a tartózkodás vagy a szavazástól való távolmaradás is szerepel. A végső döntést várhatóan a hét végén vagy a jövő hét elején hozza meg a szövetség.