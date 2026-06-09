RMDSZRomániakormány

Kelemen Hunor: Jelenleg nincs okunk megszavazni Tomac kormányát

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Egyelőre nem lát olyan érveket az RMDSZ, amelyek indokolnák Eugen Tomac miniszterelnök-jelölt kormányának támogatását – jelentette ki Kelemen Hunor a keddi egyeztetések után. A szövetség elnöke szerint sem a kormányprogram, sem a leendő kabinet összetétele nem ismert még kellő részletességgel, ezért felelős döntést sem lehet hozni.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 18:49
Kelemen Hunor (Forrás: Facebook)
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A szövetségi elnök szerint nehezen elfogadható az a megoldás, hogy egy politikus vezessen egy technokratának nevezett kormányt parlamenti háttér nélkül – számolt be róla a Székelyhon.

Úgy véli, egy ilyen kabinet csak akkor működhetne stabilan, ha világos politikai megállapodás rögzítené, mely pártok és milyen ügyekben támogatják.

Kelemen Hunor emlékeztetett arra is, hogy az RMDSZ korábban egy olyan kormány tagja volt, amely bizalmatlansági indítvány miatt bukott meg. Szerinte ezért különösen nehéz megindokolni, miért kellene most támogatniuk egy olyan kabinetet, amely mögött egyelőre nincs biztos parlamenti többség.

Hozzátette: személy szerint azt kizárja, hogy az RMDSZ a kormány ellen szavazzon, ugyanakkor azt sem tudja megígérni, hogy támogatni fogják. A lehetőségek között a tartózkodás vagy a szavazástól való távolmaradás is szerepel. A végső döntést várhatóan a hét végén vagy a jövő hét elején hozza meg a szövetség.

A politikus szerint a Tomackal folytatott tárgyaláson nem hangzottak el új érvek a kabinet támogatása mellett. Bár szó esett arról, hogy Romániának működőképes kormányra van szüksége, ez önmagában nem elegendő a támogatás megszerzéséhez.

Eugen Tomac a találkozó után arra kérte a parlamenti pártokat, hogy támogassák a kormányalakítást, mert szerinte az ország nem engedheti meg magának a politikai bizonytalanság elhúzódását. A miniszterelnök-jelölt úgy véli, Romániának mielőbb teljes jogkörrel rendelkező kormányra van szüksége ahhoz, hogy teljesíteni tudja vállalásait és ne veszítsen el fontos uniós forrásokat.

Tomac továbbra is bízik abban, hogy sikerül megszereznie a kormány beiktatásához szükséges 233 parlamenti szavazatot.

Az előzményekhez tartozik, hogy Nicusor Dan államfő múlt csütörtökön Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással. A kijelölt miniszterelnök ezt követően bejelentette, hogy politikusok helyett szakemberekből álló kabinetet terjeszt a parlament elé, és a demokratikus, illetve Nyugat-barát pártok támogatását kérte. Az alkotmány értelmében Tomacnak a jelölésétől számított tíz napon belül bizalmi szavazást kell kérnie a parlamenttől a kormányprogramról és a miniszterjelöltek listájáról – írja az Agerpres.

Borítókép: Kelemen Hunor (Forrás: Facebook)

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