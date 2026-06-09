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Az energiaárak csökkentését és közös uniós fellépést sürget Giorgia Meloni

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Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az energiaválság összehangolt kezelésére és közös uniós fellépésre szólította fel a tagállamok vezetőit. Az olasz kormányfő szerint az Európai Unió versenyképessége nem választható el a családokat és a vállalkozásokat sújtó magas energiaköltségektől. Róma célja, hogy az unió egységes választ adjon a gazdasági sokkhatásokra, és az intézkedések ne terheljék eltérő mértékben az egyes tagállamokat.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 06. 09. 20:17
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Fotó: AFP
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Hangsúlyozta, hogy az Európai Unió versenyképessége nem választható el a családokat és a vállalkozásokat sújtó magas energiaköltségektől. Róma célja, hogy az unió egységes választ adjon a külső gazdasági sokkhatásokra. Meg kell akadályozni, hogy az emelkedő energiaárak eltérő mértékben terheljék az egyes tagállamokat. Olaszországnak a tárgyalások során jelentős gazdasági könnyítéseket sikerült elérnie Brüsszelnél.

Az Európai Bizottság engedménye értelmében Róma a következő három évben 14 milliárd eurót fordíthat rendkívüli energetikai beruházásokra anélkül, hogy emiatt költségvetési hiánycéljainak túllépése miatt eljárás indulna ellene. Emellett Brüsszel jóváhagyott egy 23 milliárd euró értékű olasz állami támogatási programot is, amelynek célja a megújuló energiát előállító vállalatok támogatása.

Szakértői elemzések szerint ezek az enyhítések önmagukban még nem elegendőek ahhoz, hogy a lakosság érdemi csökkenést tapasztaljon az üzemanyagárakban és a rezsiköltségekben. 

Az egyeztetések legfőbb vitapontját az uniós szén-dioxid-kvótarendszer júliusra tervezett reformja jelentette. Olaszország és szövetségesei a környezetvédelmi szabályozás enyhítését szorgalmazzák, azt szeretnék elérni, hogy a gyártóvállalatok a tervezettnél hosszabb ideig részesülhessenek kibocsátási engedélyekben. 

Az olasz álláspont szerint csak így előzhető meg a nehézipar válsága, és fékezhető meg az árak további emelkedése. 

A javaslatot ellenző tagállamok ugyanakkor elzárkóznak a könnyítésektől, mert úgy vélik, hogy a szabályok lazítása veszélyeztetné az Európai Unió hosszú távú klímavédelmi céljainak megvalósítását. Az Európai Bizottság júliusban hozza nyilvánosságra a reformokra vonatkozó javaslatcsomagját.

A nemzetközi diplomácia merev, protokolláris világában ritkán láthatunk olyan közvetlen pillanatot, mint amilyen nemrég bejárta az internetet. Narendra Modi indiai és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök római találkozója ugyanis nemcsak a fajsúlyos geopolitikai egyeztetések, hanem egy rendkívül szellemes és emberi gesztus miatt is nagy visszhangot váltott ki.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: AFP)

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