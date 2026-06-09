Az energiaárak csökkentését és közös uniós fellépést sürget Giorgia Meloni

Hangsúlyozta, hogy az Európai Unió versenyképessége nem választható el a családokat és a vállalkozásokat sújtó magas energiaköltségektől. Róma célja, hogy az unió egységes választ adjon a külső gazdasági sokkhatásokra. Meg kell akadályozni, hogy az emelkedő energiaárak eltérő mértékben terheljék az egyes tagállamokat. Olaszországnak a tárgyalások során jelentős gazdasági könnyítéseket sikerült elérnie Brüsszelnél.

Az Európai Bizottság engedménye értelmében Róma a következő három évben 14 milliárd eurót fordíthat rendkívüli energetikai beruházásokra anélkül, hogy emiatt költségvetési hiánycéljainak túllépése miatt eljárás indulna ellene. Emellett Brüsszel jóváhagyott egy 23 milliárd euró értékű olasz állami támogatási programot is, amelynek célja a megújuló energiát előállító vállalatok támogatása.

Szakértői elemzések szerint ezek az enyhítések önmagukban még nem elegendőek ahhoz, hogy a lakosság érdemi csökkenést tapasztaljon az üzemanyagárakban és a rezsiköltségekben.