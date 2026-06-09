Fülöp-szigeteki földrengés: óriási károk, rengeteg áldozat és tömeges kitelepítések

A földrengés epicentruma Mindanao szigetének közelében, a tengerben volt. A rengést követően sokan a cunamitól tartva menekültek biztonságos helyre. Bár a tengerszint fölé emelkedő hullámokat is mértek, a cunami csak kisebb károkat okozott. Egy tengerparti faluban hat, cölöpökre épült ház rongálódott meg, a hullámok pedig Indonézia, Palau és Japán déli partjait is elérték.

🚨: Tsunami waves after 7.9 magnitude earthquake shook Philippines! pic.twitter.com/rAWrXpMUQn — All day Astronomy (@forallcurious) June 8, 2026

A legsúlyosabb károk General Santos városában keletkeztek, ahol legalább 13 ember halt meg összeomló épületek és lehulló törmelékek miatt. Sarangani tartományban további 18 ember vesztette életét, többségük egy földcsuszamlás következtében, amely több házat maga alá temetett Glan település közelében.

Az első kárfelmérések szerint mintegy kétezer lakóház, valamint 117 állami épület és közintézmény sérült meg. General Santos repülőterét lezárták, emiatt 63 belföldi járatot töröltek. A hatóságok több ezer iskolaépület állapotát is ellenőrzik, ezért a tanítás számos helyen szünetel. A rengés éppen a nyári szünet utáni első tanítási napon történt, így sok sérült diák volt az érintettek között.