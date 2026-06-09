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Fülöp-szigeteki földrengés: óriási károk, rengeteg áldozat és tömeges kitelepítések

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Áldozatokat követelt és több mint húszezer embert kényszerített otthona elhagyására a Fülöp-szigetek déli részét megrázó, 7,8-as erősségű földrengés. A katasztrófában 37 ember meghalt, csaknem ötszázan megsérültek, miközben a mentőcsapatok továbbra is túlélők után kutatnak az összeomlott épületek romjai között.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 8:39
Fülöp-szigeteki földrengés áldozata (Fotó: AFP)
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A földrengés epicentruma Mindanao szigetének közelében, a tengerben volt. A rengést követően sokan a cunamitól tartva menekültek biztonságos helyre. Bár a tengerszint fölé emelkedő hullámokat is mértek, a cunami csak kisebb károkat okozott. Egy tengerparti faluban hat, cölöpökre épült ház rongálódott meg, a hullámok pedig Indonézia, Palau és Japán déli partjait is elérték.

A legsúlyosabb károk General Santos városában keletkeztek, ahol legalább 13 ember halt meg összeomló épületek és lehulló törmelékek miatt. Sarangani tartományban további 18 ember vesztette életét, többségük egy földcsuszamlás következtében, amely több házat maga alá temetett Glan település közelében.

Az első kárfelmérések szerint mintegy kétezer lakóház, valamint 117 állami épület és közintézmény sérült meg. General Santos repülőterét lezárták, emiatt 63 belföldi járatot töröltek. A hatóságok több ezer iskolaépület állapotát is ellenőrzik, ezért a tanítás számos helyen szünetel. A rengés éppen a nyári szünet utáni első tanítási napon történt, így sok sérült diák volt az érintettek között.

A szakemberek figyelmeztettek, hogy az utórengések miatt a már megrongálódott épületek tovább gyengülhetnek, ezért több helyen továbbra is veszélyes a visszatérés.

A Fülöp-szigeteki Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet szerint ez volt az ország legerősebb földrengése 1976 óta. Akkor egy 8,1-es erősségű rengés és az azt követő cunami mintegy nyolcezer ember halálát okozta.

Ferdinand Marcos Jr. elnök katasztrófavédelmi és védelmi vezetőket küldött a térségbe a mentési munkálatok koordinálására és a károk felmérésére. Az Egyesült Államok, Franciaország, Japán és Új-Zéland is felajánlotta a segítségét.

A Fülöp-szigetek a csendes-óceáni tűzgyűrű térségében fekszik, ezért gyakran sújtják földrengések, vulkánkitörések, tájfunok és trópusi viharok.

 

Borítókép: A Fülöp-szigeteki földrengés egyik áldozata (Fotó: AFP)

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