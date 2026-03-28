Elképesztő: félmillió migráns indulhat meg Spanyolországból a többi tagállam felé

Veszélyes precedenst teremthet a spanyol kormány terve, amely több százezer illegális bevándorló számára biztosítana tartózkodási engedélyt. Egy nemzetközi jogvédő szervezet már levélben riasztotta az európai miniszterelnököket, hangsúlyozva, hogy a tömeges amnesztia beláthatatlan biztonsági kockázatot jelent a teljes schengeni övezet számára.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 12:02
Illegális bevándorlók Forrás: AFP
A Brussels Signal birtokába jutott egy levél, amelyet az Ordo Iuris jogi szervezet küldött meg valamennyi európai miniszterelnöknek, figyelmeztetve a spanyol kormány döntésének következményeire, amely különleges jogokat biztosít több százezer migráns számára.

500 000 és 700 000 közötti migráns kapna tartózkodási engedélyt a spanyol tervek szerint
A levélben szereplő becslés szerint 2026 júniusáig 500 000 és 700 000 közötti illegális bevándorló kapna tartózkodási engedélyt Spanyolországban. A spanyol kormány szerint az intézkedést a migránsok jogai, fiskális megfontolások és a spanyol munkaerőpiacon tapasztalható munkaerőhiány indokolják. Az Ordo Iuris arra figyelmeztet, hogy az intézkedés súlyos következményekkel járna az egész Európai Unióra nézve és álláspontja szerint a spanyol kormány döntése egyértelműen ellentétes az uniós joggal. 

Jerzy Kwasniewski, az intézet elnöke által aláírt levél szerint 

2026. január 27-én a spanyol minisztertanács elfogadta egy királyi rendelet tervezetét, amely tömeges amnesztiát biztosítana azon illegális bevándorlók számára, akik 2025. december 31. előtt érkeztek Spanyolország területére.

Kwasniewski hangsúlyozta, hogy az eljárás számos olyan kockázatot rejt, amelyek nemcsak Spanyolország, hanem az egész Európai Unió szempontjából relevánsak. Kifejtette, hogy ha a spanyol kormány végigviszi a terveit, akkor a kiadott tartózkodási engedélyek alapján több százezer migráns szerez majd jogot arra, hogy az Európai Unió bármely tagállamába belépjen.

Elméletben egy másik uniós országban való tartózkodásuk nem haladhatja meg a 90 napot; a gyakorlatban azonban a schengeni térségen belüli belső határellenőrzések hiányában e korlátozás betartása nehezen lenne ellenőrizhető

– magyarázta. A szervezet levele rámutat, hogy Európa még mindig érzi a korábbi migrációs hullámok hatásait, és nincs felkészülve egy újabbra. Az intézet felszólítja az európai országok miniszterelnökeit, hogy 

álljanak ki nemzeteik biztonságának védelmében az ellenőrizetlen tömeges bevándorlással szemben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
