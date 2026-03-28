Elképesztő: félmillió migráns indulhat meg Spanyolországból a többi tagállam felé

A Brussels Signal birtokába jutott egy levél, amelyet az Ordo Iuris jogi szervezet küldött meg valamennyi európai miniszterelnöknek, figyelmeztetve a spanyol kormány döntésének következményeire, amely különleges jogokat biztosít több százezer migráns számára.

500 000 és 700 000 közötti migráns kapna tartózkodási engedélyt a spanyol tervek szerint

A levélben szereplő becslés szerint 2026 júniusáig 500 000 és 700 000 közötti illegális bevándorló kapna tartózkodási engedélyt Spanyolországban. A spanyol kormány szerint az intézkedést a migránsok jogai, fiskális megfontolások és a spanyol munkaerőpiacon tapasztalható munkaerőhiány indokolják. Az Ordo Iuris arra figyelmeztet, hogy az intézkedés súlyos következményekkel járna az egész Európai Unióra nézve és álláspontja szerint a spanyol kormány döntése egyértelműen ellentétes az uniós joggal.