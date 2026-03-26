Ukrán nőt ölt meg egy szír bevándorló Németországban

Mannheimben egy fiatal nő holttestére bukkantak egy erdős területen. A nyomozók a gyilkosság elkövetésével egy mindössze 17 éves szír migránst vádolnak, aki már korábban is bántalmazta az áldozatot – írja az Origo.
A jelenlegi adatok alapján a reggeli órában érkezett bejelentés a rendőrséghez arról, hogy egy erdős területen egy női holttestet találtak. Nem sokkal később a hatóságok azonosították az áldozatot, egy fiatal ukrán menekültet, aki három évvel ezelőtt érkezett az országba. A nő azonosítása után nem sokkal a rendőrök látókörébe került egy gyanúsított is.
A meg nem nevezett, mindössze 17 éves szír fiú, akit a gyilkossággal gyanúsítanak a hírek szerint kapcsolatban állt a lánnyal.
A pár viszonya azonban közel sem volt felhőtlen. az áldozat édesanyja szerint ugyanis nem sokkal a tragédia előtt lánya maga jelentette fel a szír férfit a rendőrségen, miután az több alkalommal is bántalmazta. A bíróság megalapozottnak látta a gyanút, így egy napon belül elfogatóparancsot adott ki a 17 éves fiatallal szemben, akit nem sokkal később le is tartóztattak.
A nyomozás a rendőrség közlése szerint továbbra is zajlik, amely előre megfontolt emberölés miatt folyik. A fiatal gyanúsított a továbbiakban is előzetes letartóztatásban marad.
Borítókép: Egy német rendőr egy házkutatás helyszínén (Fotó: AFP)
