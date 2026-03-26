Ukrán nőt ölt meg egy szír bevándorló Németországban

Németországban ismét egy bevándorló gyilkolt, az áldozat ezúttal egy 19 éves ukrán nő volt. A gyanúsított egy szír migráns, aki a beszámolók szerint mindössze 17 éves.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 8:05
Fotó: MARKUS GAYK Forrás: DPA
Mannheimben egy fiatal nő holttestére bukkantak egy erdős területen. A nyomozók a gyilkosság elkövetésével egy mindössze 17 éves szír migránst vádolnak, aki már korábban is bántalmazta az áldozatot – írja az Origo.

A szír gyanúsítottat a rendőrök egy nap alatt elfogták
Fotó: MARKUS GAYK / DPA

A jelenlegi adatok alapján a reggeli órában érkezett bejelentés a rendőrséghez arról, hogy egy erdős területen egy női holttestet találtak. Nem sokkal később a hatóságok azonosították az áldozatot, egy fiatal ukrán menekültet, aki három évvel ezelőtt érkezett az országba. A nő azonosítása után nem sokkal a rendőrök látókörébe került egy gyanúsított is. 

A meg nem nevezett, mindössze 17 éves szír fiú, akit a gyilkossággal gyanúsítanak a hírek szerint kapcsolatban állt a lánnyal.

A pár viszonya azonban közel sem volt felhőtlen. az áldozat édesanyja szerint ugyanis nem sokkal a tragédia előtt lánya maga jelentette fel a szír férfit a rendőrségen, miután az több alkalommal is bántalmazta. A bíróság megalapozottnak látta a gyanút, így egy napon belül elfogatóparancsot adott ki a 17 éves fiatallal szemben, akit nem sokkal később le is tartóztattak. 

A nyomozás a rendőrség közlése szerint továbbra is zajlik, amely előre megfontolt emberölés miatt folyik. A fiatal gyanúsított a továbbiakban is előzetes letartóztatásban marad. 

Borítókép: Egy német rendőr egy házkutatás helyszínén (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pozsonyi Ádám
Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

