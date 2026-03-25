Tombol a migránsbűnözés Európában

Ez biztos kiveri a biztosítékot Magyar Péternél: már a 444 főszerkesztője is fölényes Fidesz-győzelmet vár + videó

Egy svájci jelentés új megvilágításba helyezi az afrikai bevándorlók helyzetét: miközben a migránsok többsége alig néhány hónapot van az országban, rövid tartózkodásuk alatt feltűnően sokan kerülnek börtönbe. A tervek szerint a következő években gyorsabb eljárások és hatékonyabb integráció jöhet Svájcban.

2026. 03. 25. 8:42
Egy svájci jelentés szerint az észak-afrikai országokból érkező bevándorlók jelentős része bűncselekményekkel hozható összefüggésbe. A dokumentum ugyanakkor azt is megállapítja, hogy a menekültügyi rendszer alapvetően hatékonyan működik, de több területen fejlesztésre szorul – írja az Fdesouche.com francia hírportálra hivatkozva az Origo

A svájci menekültügyi rendszer javítását célzó jelentés kitér az észak-afrikai országokból érkező menedékkérők problémájára, akik közül szinte senki nem kapja meg a menekültstátust. 

Bár ezek a migránsok átlagban alig két hónapot tartózkodnak Svájcban, közel hatvan százalékukat ez idő alatt valamilyen bűncselekmény miatt vád alá helyezik. Többnyire Marokkóból, Algériából és Tunéziából származó fiatal férfiakról van szó.

Hat évvel bevezetése után a svájci menekültügyi rendszer bizonyította a hatékonyságát. Ugyanakkor olyan konkrét területeket is azonosítottak, amelyek fejlesztést igényelnek, a 2027-es menekültügyi stratégiában fel kívánják gyorsítani a menekültügyi eljárásokat, erősíteni akarják a rendszert a változásokkal szemben és hatékonyabbá tennék az integrációt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a svájci közmédia szakított a bevett szokásaival, és a jövőben megnevezi az erőszakos bűncselekmények elkövetőinek és áldozatainak nemzetiségét. 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Függetlenség – kitől?

Az unió parancsuralom alá próbált és próbál megannyiszor taszítani bennünket, elég, ha csak a Magyarország területére eltervezett, milliónyi migráns számára felépített lerakati helyre gondolunk.

