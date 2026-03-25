Tombol a migránsbűnözés Európában

Egy svájci jelentés szerint az észak-afrikai országokból érkező bevándorlók jelentős része bűncselekményekkel hozható összefüggésbe. A dokumentum ugyanakkor azt is megállapítja, hogy a menekültügyi rendszer alapvetően hatékonyan működik, de több területen fejlesztésre szorul – írja az Fdesouche.com francia hírportálra hivatkozva az Origo.

Egy svájci jelentés szerint az észak-afrikai országokból érkező bevándorlók jelentős része bűncselekményekkel hozható összefüggésbe. Fotó: AFP

A svájci menekültügyi rendszer javítását célzó jelentés kitér az észak-afrikai országokból érkező menedékkérők problémájára, akik közül szinte senki nem kapja meg a menekültstátust.

Bár ezek a migránsok átlagban alig két hónapot tartózkodnak Svájcban, közel hatvan százalékukat ez idő alatt valamilyen bűncselekmény miatt vád alá helyezik. Többnyire Marokkóból, Algériából és Tunéziából származó fiatal férfiakról van szó.

Hat évvel bevezetése után a svájci menekültügyi rendszer bizonyította a hatékonyságát. Ugyanakkor olyan konkrét területeket is azonosítottak, amelyek fejlesztést igényelnek, a 2027-es menekültügyi stratégiában fel kívánják gyorsítani a menekültügyi eljárásokat, erősíteni akarják a rendszert a változásokkal szemben és hatékonyabbá tennék az integrációt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a svájci közmédia szakított a bevett szokásaival, és a jövőben megnevezi az erőszakos bűncselekmények elkövetőinek és áldozatainak nemzetiségét.

