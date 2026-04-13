Szudáni embercsempész okozta több ember halálát

A brit hatóságok vádat emeltek egy 27 éves szudáni férfi ellen, miután négy migráns életét vesztette a La Manche csatornán történt átkelési kísérlet során. Az eset Franciaország északi partjainál történt, amikor az áldozatok egy embercsempészcsónakra próbáltak felszállni. A brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség elmondása szerint a szudáni férfi irányította a hajót.

Magyar Nemzet
2026. 04. 13. 19:46
Illegális bevándorlókkal teli csónak Forrás: AFP
A brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA) szombaton közölte, hogy vádat emelt egy 27 éves szudáni férfi ellen életveszély okozása miatt, miután négy migráns meghalt, miközben a héten egy kis csónakkal próbálták átszelni a La Manche csatornát Franciaországból Nagy-Britanniába – számolt be cikkében a Reuters.

Fotó: AFP

Az NCA, amely a szervezett bűnözés elleni nyomozásokat végzi, közölte, hogy vádat emelt Alnour Mohamed Ali ellen – akit pénteken tartóztattak le – „más személyek, tengeri utaztatása során történő veszélyeztetése miatt” Nagy-Britannia felé. Az incidens csütörtökön történt Saint-Etienne-au-Mont partjainál, Calais közelében, Franciaország északi részén.

A négy áldozat – két nő és két férfi, akiknek személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra – akkor halt meg, amikor megpróbáltak felszállni egy vízi taxira, amelyet az embercsempészek egyre gyakrabban használnak a rendőrség elkerülésére – közölte az ügynökség.

A hatóság elmondása alapján az incidens után 38 embert visszavittek a francia partra, ugyanakkor 74 migráns eljutott Nagy-Britanniába.

A feltételezések szerint a csónakot irányító Ali szombaton jelenik meg a Folkestone-i Magistrates’ Court előtt – tette hozzá az NCA. A La Manche csatornán átkelő, Nagy-Britanniában menedéket kereső emberek növekvő száma miatt az illegális bevándorlás kiemelt politikai kérdéssé vált Keir Starmer miniszterelnök és elődei számára a Downing Streeten.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

