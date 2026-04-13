Szudáni embercsempész okozta több ember halálát

Az NCA, amely a szervezett bűnözés elleni nyomozásokat végzi, közölte, hogy vádat emelt Alnour Mohamed Ali ellen – akit pénteken tartóztattak le – „más személyek, tengeri utaztatása során történő veszélyeztetése miatt” Nagy-Britannia felé. Az incidens csütörtökön történt Saint-Etienne-au-Mont partjainál, Calais közelében, Franciaország északi részén.

A négy áldozat – két nő és két férfi, akiknek személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra – akkor halt meg, amikor megpróbáltak felszállni egy vízi taxira, amelyet az embercsempészek egyre gyakrabban használnak a rendőrség elkerülésére – közölte az ügynökség.