Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Soros, Zelenszkij, Von der Leyen és Tusk együtt ujjong a Tisza győzelmének

Éles hangvételű bejegyzésben reagált a választási fejleményekre Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán arról írt: szerinte sokatmondó, kik üdvözölték a legnagyobb lelkesedéssel az eredményt.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 04. 13. 12:01
Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője beszédet mond Budapesten Fotó: Benjamin Furst Forrás: Hans Lucas/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Felsorolása szerint a gratulálók között volt Alexander Soros, Volodimir Zelenszkij, Ursula von der Leyen, Hillary Clinton, Emmanuel Macron, Friedrich Merz és Donald Tusk.

Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője beszédet mond Budapesten, miután megnyerte a magyar parlamenti választásokat (Fotó: Hans Lucas/AFP/Benjamin Furst)

Donald Tusk lengyel miniszterelnök telefonon beszélt Magyar Péterrel, és gratulált neki választási győzelméhez. Hozzátette, hogy szóba került Magyar Péter bejelentett varsói látogatása is. 

Azt gondolom, hogy abszolút rendkívüliek lesznek a kapcsolataink

– fogalmazott Tusk.

Magyar Péter korábban a háborúpárti Donald Tuskkal találkozott  (Forrás:  X/Magyar Péter)

Alexander Soros, Soros György fia a Tisza Párt választási győzelme után azt írta az X-en:

Magyarország népe visszavette az országát! Ez egyértelmű elutasítása a beágyazott korrupciónak és a külföldi beavatkozásnak.

A Tisza győzelmét éltette az ukrán elnök is

Zelenszkij közösségi oldalán úgy fogalmazott:

Gratulálunk Magyar Péternek és a Tisza Pártnak az elsöprő győzelmükhöz. Fontos, amikor a konstruktív megközelítés érvényesül

– írta az ukrán elnök.

Magyarország Európát választotta 

– írta bejegyzésében az Európai Bizottság elnöke vasárnap este a magyarországi parlamenti választások eredményeire reagálva. Ursula von der Leyen hozzátette: Európa mindig Magyarországot választotta. A háborúpárti bizottsági elnök úgy fogalmazott:

Egy ország visszatér az európai útjára. Az unió erősebbé válik

– fűzte hozzá.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: NurPhoto/AFP/Jonathan Raa)

Hillary Clinton, Barack Obama egykori külügyminisztere szintén a közösségi médiában gratulált a magyar választási eredményhez és azt írta, hogy Orbán Viktor autokrata rezsimjének vége nemcsak Magyarország számára győzelem, hanem mindenkinek, aki értékeli a demokráciát szerte a világban.

A volt amerikai külügyminiszter és egykori first lady gratulált a Tisza Pártnak, Magyar Péter leendő miniszterelnöknek is.

Emmanuel Macron francia elnök is gratulált.

Franciaország üdvözli a demokratikus részvétel győzelmét, a magyar nép ragaszkodását az Európai Unió értékeihez, valamint Magyarország európai elkötelezettségét

– tette hozzá.

Együtt lépjünk előre egy szuverénebb Európa felé, kontinensünk biztonságáért, versenyképességünkért és demokráciánkért!

írta Macron, aki egy közös fotót is posztolt Magyar Péterrel.

Friedrich Merz német kancellár is közösségi oldalán gratulált Magyar Péternek a Tisza Párt vasárnapi parlamenti választásokon aratott győzelméhez.

Magyarország döntött. Szívélyes gratulációm a választási győzelemhez, kedves Magyar Péter!

– írta a német kereszténydemokrata politikus.

„Nézek elébe az együttműködésnek egy erős, biztonságos és mindenekelőtt egységes Európa érdekében” – tette hozzá.

Orbán Balázs, a kormányfő politikai igazgatója bejegyzését azzal zárta:

Isten óvja Magyarországot!

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője beszédet mond Budapesten (Fotó: Hans Lucas/AFP/Benjamin Furst)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
