Soros, Zelenszkij, Von der Leyen és Tusk együtt ujjong a Tisza győzelmének

The end of Viktor Orbán’s autocratic regime is a victory not just for Hungary, but for people who value democracy around the world.



Congratulations to Tisza, to incoming leader Péter Magyar, and to Hungarians everywhere. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) April 12, 2026

Hillary Clinton, Barack Obama egykori külügyminisztere szintén a közösségi médiában gratulált a magyar választási eredményhez és azt írta, hogy Orbán Viktor autokrata rezsimjének vége nemcsak Magyarország számára győzelem, hanem mindenkinek, aki értékeli a demokráciát szerte a világban.

A volt amerikai külügyminiszter és egykori first lady gratulált a Tisza Pártnak, Magyar Péter leendő miniszterelnöknek is.

🇫🇷🇪🇺 Europe moves forward

Emmanuel Macron congratulates Peter Magyar on his victory in Hungary, calling it a win for democratic participation and European values.



A strong message from Paris:

👉 Support for a Hungary anchored in Europe

👉 Commitment to shared EU values

— euDebates.tv (@eudebates) April 12, 2026

Emmanuel Macron francia elnök is gratulált.

Franciaország üdvözli a demokratikus részvétel győzelmét, a magyar nép ragaszkodását az Európai Unió értékeihez, valamint Magyarország európai elkötelezettségét

– tette hozzá.

Együtt lépjünk előre egy szuverénebb Európa felé, kontinensünk biztonságáért, versenyképességünkért és demokráciánkért!

– írta Macron, aki egy közös fotót is posztolt Magyar Péterrel.