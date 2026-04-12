Véget ért a 2026-os országgyűlési választás, kövesse velünk az eredményeket élőben!

19.00-kor bezártak a szavazókörök, véget ért a 2026-os országgyűlési választás Magyarországon. Akik este hétkor még sorba álltak, voksolhatnak, ezt még meg kell várni. A 2026-os országgyűlési választáson, a 18.30-as adatok szerint a választók 77,8 százaléka járult az urnák elé. Ez a szám már mindenképp rekordrészvételt jelent, eddig a 2002-es választás második fordulója tartotta a rekordot 73 százalékkal.

Mint korábban beszámoltunk róla, április 12-én 7 órakor a választók 3,46 százaléka adta le a szavazatát, majd 9 órára ez az arány 16,89 százalékra emelkedett. A délelőtti órákban a tendencia folytatódott: 11 órakor már 37,98 százaléknál tartott, 13 órára pedig átlépte az 50 százalékot, egészen pontosan 54,14 százalékot ért el.

A kora délutáni adatok is rendkívül erős aktivitást mutattak: 15 órára már 66,01 százalékos volt a részvétel, ami jelentősen meghaladta a korábbi választások hasonló időpontjain mért értékeket. A lendület ugyan a nap második felében némileg mérséklődött, de a részvétel tovább emelkedett.

Délután 17 órára a választók 74,23 százaléka már leadta a voksát, ami több mint 5,5 millió szavazót jelentett. Az adatok már ekkor történelmi részvételt jeleztek, hiszen mindez jóval meghaladta a 2002-es 73 százalékot.

Már írtuk róla, hogy az előző órás részvételi adatok szerint a Fidesz–K DNP mozgósítása jól sikerült, de nagyon sokan szavaztak olyanok is, akik eddig még soha nem vettek részt voksoláson.

Gulyás Gergely: A magyar demokrácia rendkívül erős

A rendkívüli részvétel azt mutatja, hogy a magyar demokrácia rendkívül erős. A magyar demokrácia mindig akkor erős, amikor ennek az országnak nemzeti-jobboldali kormánya volt – fogalmazott Gulyás Gergely a Fidesz–KDNP eredményváró rendezvényén a Bálna Honvédelmi Központban. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a urnazárást követően tartott sajtótájékoztatón elmondta: a Fidesz–KDNP részéről rendkívüli volt a mozgósítás, ennek is eredménye a rendkívül magas részvétel. A részleteket ebben a cikkben írtuk meg.

– A szavazás befejezésével egyúttal a kampány is lezárult. Kívánom, hogy a kampány zaját követően a nyugodt hangvételű közéleti párbeszéd időszaka következzen – hangsúlyozta az urnazárás után mondott beszédében Sulyok Tamás. A köztársasági elnök leszögezte: bármi lesz a választás eredménye, legitim felhatalmazást fog jelenteni arra vonatkozóan, hogy a következő időszakban milyen irányba tartson Magyarország.