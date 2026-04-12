Véget ért a 2026-os országgyűlési választás, kövesse velünk az eredményeket élőben!

Rekordrészvétellel zárult a 2026-os országgyűlési választás: a 18.30-as adatok szerint a választók 77,8 százaléka járult az urnák elé, ami minden korábbi eredményt felülmúl. A nap során végig kiemelkedően magas volt az aktivitás, a részvétel folyamatosan emelkedett, és már a délutáni órákban egyértelművé vált, hogy történelmi rekord születik. Az érkező eredményeket ebben a cikkünkben dolgozzuk fel.

Magyar Nemzet
2026. 04. 12. 19:06
Fotó: Balogh Dávid
19.00-kor bezártak a szavazókörök, véget ért a 2026-os országgyűlési választás Magyarországon. Akik este hétkor még sorba álltak, voksolhatnak, ezt még meg kell várni. A 2026-os országgyűlési választáson, a 18.30-as adatok szerint a választók 77,8 százaléka járult az urnák elé. Ez a szám már mindenképp rekordrészvételt jelent, eddig a 2002-es választás második fordulója tartotta a rekordot 73 százalékkal. 

Mint korábban beszámoltunk róla, április 12-én 7 órakor a választók 3,46 százaléka adta le a szavazatát, majd 9 órára ez az arány 16,89 százalékra emelkedett. A délelőtti órákban a tendencia folytatódott: 11 órakor már 37,98 százaléknál tartott, 13 órára pedig átlépte az 50 százalékot, egészen pontosan 54,14 százalékot ért el.

A kora délutáni adatok is rendkívül erős aktivitást mutattak: 15 órára már 66,01 százalékos volt a részvétel, ami jelentősen meghaladta a korábbi választások hasonló időpontjain mért értékeket. A lendület ugyan a nap második felében némileg mérséklődött, de a részvétel tovább emelkedett.

Délután 17 órára a választók 74,23 százaléka már leadta a voksát, ami több mint 5,5 millió szavazót jelentett. Az adatok már ekkor történelmi részvételt jeleztek, hiszen mindez jóval meghaladta a 2002-es 73 százalékot. 

Már írtuk róla, hogy az előző órás részvételi adatok szerint a Fidesz–K DNP mozgósítása jól sikerült, de nagyon sokan szavaztak olyanok is, akik eddig még soha nem vettek részt voksoláson.

Gulyás Gergely: A magyar demokrácia rendkívül erős

A rendkívüli részvétel azt mutatja, hogy a magyar demokrácia rendkívül erős. A magyar demokrácia mindig akkor erős, amikor ennek az országnak nemzeti-jobboldali kormánya volt – fogalmazott Gulyás Gergely a Fidesz–KDNP eredményváró rendezvényén a Bálna Honvédelmi Központban. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a urnazárást követően tartott sajtótájékoztatón elmondta: a Fidesz–KDNP részéről rendkívüli volt a mozgósítás, ennek is eredménye a rendkívül magas részvétel. A részleteket ebben a cikkben írtuk meg.

– A szavazás befejezésével egyúttal a kampány is lezárult. Kívánom, hogy a kampány zaját követően a nyugodt hangvételű közéleti párbeszéd időszaka következzen – hangsúlyozta az urnazárás után mondott beszédében Sulyok Tamás. A köztársasági elnök leszögezte: bármi lesz a választás eredménye, legitim felhatalmazást fog jelenteni arra vonatkozóan, hogy a következő időszakban milyen irányba tartson Magyarország.

Végeredmény csak napok múlva

A szavazatok összeszámlálása megkezdődött, de az egyéni választókerületi eredményeket csak a külképviseleti és átjelentkezéses voksok beérkezése után lehet hivatalosan megállapítani. Ez szombatra várható. A úgynevezett utazó voksok hátteréről ebben a cikkben olvashat részletesen.

Kitűnő és színvonalas a választások megszervezése a külföldi megfigyelő szerint. A Cseh Köztársaság Parlamentjének Képviselőházának tagja kiemelte, színvonalas és jól szervezett volt a választások lebonyolítása. – A délutánt a budapesti szavazóhelyiségeken töltöttük. Kitűnő a szervezés mindenütt – írta Denis Doksansky. Hozzátette, véleménye szerint a magyar választások színvonalasan lettek megszervezve, és semmilyen rendzavarást nem tapasztalt. A cseh politikus teljes nyilatkozatát ide kattintva olvashatja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
