Gulyás Gergely: A magyar demokrácia rendkívül erős

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár közösen tartott sajtótájékoztatót a Fidesz–KDNP eredményváró rendezvényén a Bálna Honvédelmi Központban. A két politikus köszönetet mondott a szavazóknak és a kormánypártok aktivistáinak.

Máté Patrik
2026. 04. 12. 19:27
A rendkívüli részvétel azt mutatja, hogy a magyar demokrácia rendkívül erős. A magyar demokrácia mindig akkor erős, amikor ennek az országnak nemzeti-jobboldali kormánya volt – fogalmazott Gulyás Gergely a Fidesz–KDNP eredményváró rendezvényén a Bálna Honvédelmi Központban. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a urnazárást követően tartott sajtótájékoztatón elmondta: a Fidesz–KDNP részéről rendkívüli volt a mozgósítás, ennek is eredménye a rendkívül magas részvétel.

Külön megköszönte azoknak, akik a Fidesz–KDNP jelöltjeit és listáját támogatták.

Megjegyezte, hogy számtalan bejelentést kellett tenni jogsértések miatt, de szerinte összességében a választás megfelelő keret volt a demokratikus véleménynyilvánításhoz.

Azt reméljük, hogy a kormánypártok ismét felhatalmazást kapnak

– mondta.

Megköszönte mindenkinek, akik az elmúlt hónapokban aktivistaként dolgoztak a kormánypártok kampányában. Mint jelezte, örülnek annak, hogy az Országgyűlés demokratikus felhatalmazása erős lesz.

A KDNP részéről Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár a sajtótájékoztatón elmondta: a magas részvétel mindig erős üzenet a demokrácia számára. Mint jelezte, az elmúlt hetekben nagy mozgósítás volt, majd köszönetet mondott azoknak, akik ebben aktivistaként részt vettek. Külön megköszönte a külhoni magyarok szavazatait is.

A választás tétje hatalmas volt

– tette hozzá.

Közölte, hogy az elmúlt két napban 1500 bejelentést kaptak lehetséges választási csalásokról az ellenfeleik részéről. Reméli, hogy a választók ismét a kormánypártokat tüntetik ki bizalmukkal.

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

 

