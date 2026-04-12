Kitűnő és színvonalas a választások megszervezése a külföldi megfigyelő szerint

A Cseh Köztársaság Parlamentjének Képviselőházának tagja kiemelte, színvonalas és jól szervezett volt a választások lebonyolítása. – A délutánt a budapesti szavazóhelyiségeken töltöttük. Kitűnő a szervezés mindenütt – írta a cseh politikus. Hozzátette, véleménye szerint a magyar választások színvonalasan lettek megszervezve, és semmilyen rendzavarást nem tapasztalt.

A politikusnak ugyanakkor feltűnt, hogy a kormánypártok plakátjait nagyon sok helyen megrongálták, miközben a tiszás plakátok érintetlenek voltak.

Budapesten sok sérült vagy szakadt plakátot láttam, általában fideszest

– jelentette ki a képviselő.