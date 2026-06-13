Donald Trump őrült rossz döntést hozott a labdarúgó-vb-n
Kanada történelmi vb-pontszerzést ünnepelhetne, ha nem lenne mérhetetlenül csalódott amiatt, hogy nem tudta legyőzni Bosznia-Hercegovinát. A román bajnokság gólkirálya villant meg, egy olyan futballista, akit a világ alig ismert. Donald Trump nem ment el az amerikai csapat első meccsére - bánhatja. A pénteki nap két végeredménye: Kanada–Bosznia-Hercegovina 1-1 és Egyesült Államok–Paraguay 4-1.
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