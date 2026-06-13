Borítókép: Illusztráció (Fotó: Zalai Hírlap/Szakony Attila)
Bárhol leszakadhat az ég, de fázni nem fogunk + videó
Változékony idővel köszönt be a hétvége. Helyenként záporok alakulhatnak ki, egy-egy zivatar sem kizárt, az élénk, néhol erős nyugati szél is megzavarhatja a szabadtéri programokat. A hőmérséklet délután 24–25 fok körül tetőzik.
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