Megnyitottak a szavazófülkék – Kövesse nálunk élőben a választási eseményeket

Vasárnap reggel hat órakor megkezdődött a voksolás az ország 10 047 szavazókörében az országgyűlésiképviselő-választáson. Este hét óráig mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz.

A szavazás megkezdésekor az összes szavazókörben valamennyi urnát az első választó jelenlétében zárta le a szavazatszámláló bizottság. Ennek mikéntjéről ebben a cikkben számoltunk be.

Fontos körülmény, hogy a szavazólap csak pecséttel együtt érvényes, erről ebben a cikkben olvashat bővebben.

Ahogyan arról beszámoltunk, a 106 egyéni választókerület mind a 10 047 szavazóköre rendben megkezdte a munkáját reggel hat órakor.

Fontos tudni róla, hogy nem mindenkit arra a szavazóhelyre várnak, ahol az önkormányzati választáson voksolt, érdemes indulás előtt ellenőrizni a választási értesítőt.

Voksolni csak személyesen lehet. A választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság előtt igazolnia kell személyazonosságát, ezt bármilyen típusú személyi igazolvánnyal megteheti.

A szavazatszámláló bizottság elfogadja továbbá az 1998 végétől kiadott lézergravírozott útleveleket, valamint a kártyaformátumú jogosítványokat is. A DÁP-alkalmazás nem alkalmas a személyazonosság igazolására.

Mindenki csak a számára kijelölt szavazókörben adhatja le a voksát, ennek helyéről korábban valamennyi választópolgárt tájékoztatták. Ha valaki nem kapta meg az értesítőt vagy most nem találja, a valasztas.hu oldalon a lakcíme alapján megkeresheti, hogy milyen címen találja azt a szavazókört, ahol voksolhat. Lakóhelyétől eltérő helyen, átjelentkezéssel csak az a mintegy 224 ezer választópolgár voksolhat, aki ezt korábban kérte.

A szavazóhelyiségben csupán az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel, a szavazatszámláló bizottság vasárnap már senkit nem vehet fel a névjegyzékbe.

Aki mozgásában akadályozott vagy beteg, mozgóurnát kérhet a szavazáshoz. Aki azonban nem kért, az nem szavazhat ilyen módon akkor sem, ha egy másik, közös háztartásban lakó választópolgárhoz kiviszik a mozgóurnát. A választáson 7,5 millió választópolgárt várnak az urnákhoz, ebből mintegy 293 ezer fiatal lesz jogosult arra, hogy először szavazhasson, ők azok, akik a 2024-es európai parlamenti (EP-) és önkormányzati választáson még nem voltak szavazókorúak, de az azóta eltelt időben nagykorúvá váltak.