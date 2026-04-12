Orbán Viktor: A nemzeti kormányzás nem engedi, hogy bevigyenek bennünket a háborúba, nem adjuk oda a pénzünket Ukrajnának, és megvédjük a családok érdekeit

Választás 2026országgyűlési választás 2026Nemzeti Választási Iroda

Megnyitottak a szavazófülkék – Kövesse nálunk élőben a választási eseményeket

Reggel hatkor megnyitottak a szavazókörök, este hét óráig mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak az urnákhoz.

Vasárnap reggel hat órakor megkezdődött a voksolás az ország 10 047 szavazókörében az országgyűlésiképviselő-választáson. Este hét óráig mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A szavazás megkezdésekor az összes szavazókörben valamennyi urnát az első választó jelenlétében zárta le a szavazatszámláló bizottság. Ennek mikéntjéről ebben a cikkben számoltunk be.

Fontos körülmény, hogy a szavazólap csak pecséttel együtt érvényes, erről ebben a cikkben olvashat bővebben.

Ahogyan arról beszámoltunk, a 106 egyéni választókerület mind a 10 047 szavazóköre rendben megkezdte a munkáját reggel hat órakor.

Fontos tudni róla, hogy nem mindenkit arra a szavazóhelyre várnak, ahol az önkormányzati választáson voksolt, érdemes indulás előtt ellenőrizni a választási értesítőt.

Voksolni csak személyesen lehet. A választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság előtt igazolnia kell személyazonosságát, ezt bármilyen típusú személyi igazolvánnyal megteheti. 

A szavazatszámláló bizottság elfogadja továbbá az 1998 végétől kiadott lézergravírozott útleveleket, valamint a kártyaformátumú jogosítványokat is. A DÁP-alkalmazás nem alkalmas a személyazonosság igazolására.

Mindenki csak a számára kijelölt szavazókörben adhatja le a voksát, ennek helyéről korábban valamennyi választópolgárt tájékoztatták. Ha valaki nem kapta meg az értesítőt vagy most nem találja, a valasztas.hu oldalon a lakcíme alapján megkeresheti, hogy milyen címen találja azt a szavazókört, ahol voksolhat. Lakóhelyétől eltérő helyen, átjelentkezéssel csak az a mintegy 224 ezer választópolgár voksolhat, aki ezt korábban kérte.

A szavazóhelyiségben csupán az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel, a szavazatszámláló bizottság vasárnap már senkit nem vehet fel a névjegyzékbe.

Aki mozgásában akadályozott vagy beteg, mozgóurnát kérhet a szavazáshoz. Aki azonban nem kért, az nem szavazhat ilyen módon akkor sem, ha egy másik, közös háztartásban lakó választópolgárhoz kiviszik a mozgóurnát. A választáson 7,5 millió választópolgárt várnak az urnákhoz, ebből mintegy 293 ezer fiatal lesz jogosult arra, hogy először szavazhasson, ők azok, akik a 2024-es európai parlamenti (EP-) és önkormányzati választáson még nem voltak szavazókorúak, de az azóta eltelt időben nagykorúvá váltak.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) napközben hét alkalommal ad tájékoztatást a részvételről: 7, 9, 11, 13, 15, 17 órakor, valamint 18:30-kor. 

A szavazatszámláló bizottságok először az egyéni választókerületi szavazólapokat számlálják össze, majd az országos pártlistás szavazólapokat, végül a nemzetisági listás szavazólapokat.

Az előzetes eredmények ismertetése röviddel az urnazárás után megkezdődik a www.valasztas.hu oldalon, és este 11 óra körül már magas feldolgozottsági adatok várhatók. A voksolás estéjén várhatóan az országos listára leadott szavazatok 92-95 százalékát, és az egyéni választókerületi jelöltekre leadott szavazatok 94-97 százalékát fogják megszámolni.

 


Nem mindenki ugyanott szavaz, ahol az önkormányzati választáson

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu