Orbán Viktor: Azért jöttem, hogy győzzek! + videó

Nem mindenki ugyanott szavaz, ahol az önkormányzati választáson

Az országgyűlési képviselők vasárnapi választásán a legtöbb választópolgár abban a szavazókörben szavazhat, ahol a két évvel ezelőtti önkormányzati és európai parlamenti (EP-) választáson, néhány esetben azonban máshol kell voksolni.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 12. 7:30
Fotó: Kurucz Árpád
A választás napján a legtöbben a megszokott helyen adhatják le voksukat, de vannak kivételek, amikor másik szavazókört jelölnek ki.

Reggel hat órakor megkezdődött a szavazás (Fotó: Kurucz Árpád)

A választónak célszerű indulás előtt ellenőriznie a választási irodától kapott értesítőn, hogy melyik szavazókörbe várják. A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint 

négy évvel ezelőtt 10 243 szavazókör volt, két évvel ezelőtt az önkormányzati és EP-választáson 10 119, most pedig 10 047.

Ennek az az oka, hogy a jegyzőknek folyamatosan figyelemmel kell kísérniük a települési lakosságszám alakulását, és ha változást vagy jelentős eltérést tapasztalnak, intézkedniük kell. 

Ha az egyes szavazókörhöz tartozók száma átlépi az 1500-at (például azért, mert egy új lakópark épült), emiatt ketté kell osztani a szavazókört, ha két szomszédos szavazókör összlétszáma 1500 alá csökken, akkor össze kell vonni azokat, vagy csak az egyenlőtlenségek megszüntetése miatt módosítani kell a szavazókörök határát. Ezt a munkát minden év januárjában el kell végezniük.

Előfordulhat az is, hogy a szavazóhelyiségeket áthelyezik, ha a korábbi szavazókör már nem alkalmas a szavazás lebonyolítására, például bezárt az iskola, ahol korábban a szavazókör volt.

Reggel hatkor megnyitottak a szavazókörök, este hét óráig mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak az urnákhoz – a fontosabb híreket ebben a cikkünkben követheti. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kurucz Árpád)


