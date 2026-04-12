A szavazólap csak pecséttel érvényes

Nem érvényes az a szavazólap, amelyet a szavazatszámláló bizottság nem pecsétel le a választópolgár jelenlétében. A szavazólapot tilos előre lebélyegezni, azt csak a választópolgár jelenlétében pecsételheti le, azaz „érvényesítheti” a bizottság egyik tagja.
A szavazatszámláló bizottság előtt megjelenő választópolgárnak ellenőrzik a személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e az adott szavazóköri névjegyzékben.
Ha a szavazásnak nincs akadálya, akkor a bizottság egyik tagja a két országgyűlési szavazólapot a hivatalos bélyegzővel lepecsételi a lap bal felső sarkában, és átadja a választópolgárnak. Az idei választáson már nem kötelező a boríték használata, de azt a választópolgár kérésére a szavazatszámláló bizottság átadja.
A választó a névjegyzéken aláírásával igazolja, hogy átvette a szavazólapot.
Az írásképtelen választópolgár helyett a szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket, e körülmény feltüntetésével.
A szavazólapok átadása után a szavazatszámláló bizottság – kérésre – elmagyarázza a szavazás módját, de a választót nem befolyásolhatja döntésében.
Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve a párt neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy x jellel) lehet. Nem tekinthető érvényes szavazatnak
- a „bekarikázás”,
- „besatírozás”,
- „kipipálás”,
- és az sem, ha nem a válasz alatti karikában metszik egymást a vonalak.
A szavazat leadásához a választópolgár használhatja a szavazófülkében elhelyezett tollat vagy a saját – bármilyen színű tollát, filctollát is.
A ceruzával leadott szavazat azonban érvénytelen,
de kétség esetén úgy kell tekinteni, mintha a választópolgár tollat használt volna, a szavazatszámláló bizottság nem „tesztelheti” például radírozással.
A szavazat érvényességét – ha az egyéb feltételeknek megfelel – nem érinti az, ha a szavazólapra bármilyen megjegyzést írtak.
Szavazni csak a szavazóhelyiségben lehet, de a szavazófülke használatára nem lehet kötelezni a választópolgárt.
A szavazólapok kitöltésének ideje alatt csak egyetlen választó tartózkodhat a szavazófülkében, az úgynevezett családi szavazás tilos, az a szavazás titkosságának sérelmét jelenti.
A jogszabály nem tiltja, hogy a választópolgár a szavazófülkében lefényképezze a szavazólapját.
