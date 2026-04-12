Magyarország választ – Mutatjuk, amit tudni kell a szavazás menetéről

Rendkívüli

Orbán Viktor: A nemzeti kormányzás nem engedi, hogy bevigyenek bennünket a háborúba, nem adjuk oda a pénzünket Ukrajnának, és megvédjük a családok érdekeit – Kövesse nálunk élőben az Igazság órája különkiadását!

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
nemzeti választási irodaVálasztás 2026szavazás

Magyarország ma, április 12-én választ: a szavazóhelyiségek reggel 6 órakor nyitnak és este 19 óráig várják a választókat. Fontos, hogy minden választópolgár tisztában legyen a szavazás menetével. Mutatjuk, hogyan mehet gördülékenyen és zökkenőmentesen a 2026-os országgyűlési választás, és azt is, hogy várhatóan mikor lesznek meg az első eredmények.

Magyar Nemzet
2026. 04. 12. 5:08
választás, 2026, voks, magyarország, tudni kell
Fotó: MTI/Kiss Gábor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyarország ma, április 12-én választ. A szavazás országszerte reggel 6 órakor kezdődik és este 19 óráig tart. A választópolgárok a lakcímük szerinti szavazókörben adhatják le voksukat. Ezen az oldalon megtaláljuk, hogy melyik szavazóhelyiségben adhatjuk le a szavazatunkat, akár a lakóhelyünkön, akár átjelentkezéssel szavaznánk. 

Mit kell magunkkal vinnünk?

Szavazni csak érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal lehet:

  • személyi igazolvánnyal,
  • ideiglenes személyi igazolvánnyal,
  • útlevéllel
  • vagy vezetői engedéllyel.

Lejárt okmánnyal nem lehet voksolni, akkor sem, ha a bizottság tagjai egyébként ismerik a választót. A szavazólap átvétele után a kijelölt fülkében, titkosan lehet szavazni. A korábbi választásokkal ellentétben már nem kell lakcímkártyát is vinni.

 

Mi a teendő, ha lejártak az okmányaink?

A szavazás napján szinte az összes kormányablak nyitva tart, hogy segítséget nyújtson azoknak, akiknek például lejárt az okmányuk vagy ideiglenes igazolványra van szükségük a szavazáshoz.

Azok is kérhetnek ideiglenes személyi igazolványt, akik elvesztették a személyijüket, és nincs se útlevelük, se jogosítványuk. 

Ezen a hétvégén a díjakat azonban csak bankkártyával lehet fizetni. A nyitva tartó kormányablakok listája erre a linkre kattintva érhető el.

Fontos szabály, hogy aki este 19 óra előtt megérkezik a szavazókörhöz és beáll a sorba, az még leadhatja a szavazatát akkor is, ha a voksolás ténylegesen 19 óra után fejeződik be.

 

Hogyan igényelhetek mozgóurnát a 2026-os választáson?

Azoknak, akik egészségi állapotuk vagy mozgáskorlátozottságuk miatt nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe, lehetőségük van mozgóurna igénylésére. Ezt előzetesen, illetve a szavazás napján is kérhetik a helyi választási irodától vagy a szavazatszámláló bizottságtól. 

A mozgóurna segítségével a választópolgár otthonában vagy tartózkodási helyén is leadhatja szavazatát.

A mozgóurnát a választás napján délig még lehet kérni. Az ügyintézés menetéről itt olvashat bővebb tájékoztatást.

A mozgóurnás szavazás is titkos, a bizottságnak ehhez megfelelő körülményeket kell biztosítania, és ha kell, a választó saját segítőt is igénybe vehet. A hajléktalanok is szavazhatnak, de itt a lakcímhelyzet a döntő: aki települési szintű lakcímmel rendelkezik, az a kijelölt helyi szavazókörben voksolhat, akinek ilyenje sincs, annak regisztrálnia kell a központi névjegyzékbe.

Mikor lesznek meg az első eredmények?

A voksolás lezárása után a szavazatszámlálás azonnal megkezdődik, azonban az országos eredmények közzététele csak akkor indul el, amikor minden szavazókörben befejeződött a szavazás. Ez azt jelenti, hogy ha egyes helyeken a sorban állás miatt elhúzódik a voksolás, az eredmények publikálása is később kezdődhet.

A Nemzeti Választási Iroda folyamatosan frissülő adatokat tesz közzé a részvételről és az eredményekről a hivatalos felületeken. 19 órát megelőzően természetesen csak részvételi adatokat tesznek közzé, ezt a valasztas.hu oldalon lehet elérni.

Érdemes megjegyezni emellett, hogy a Nemzeti Választási Iroda külön jogorvoslati útmutatót is közzétett azoknak, akik panaszt vagy kifogást tennének; ezt itt lehet elérni.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
