Magyarország választ – Mutatjuk, amit tudni kell a szavazás menetéről

Magyarország ma, április 12-én választ. A szavazás országszerte reggel 6 órakor kezdődik és este 19 óráig tart. A választópolgárok a lakcímük szerinti szavazókörben adhatják le voksukat. Ezen az oldalon megtaláljuk, hogy melyik szavazóhelyiségben adhatjuk le a szavazatunkat, akár a lakóhelyünkön, akár átjelentkezéssel szavaznánk.

Mit kell magunkkal vinnünk?

Szavazni csak érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal lehet:

személyi igazolvánnyal,

ideiglenes személyi igazolvánnyal,

útlevéllel

vagy vezetői engedéllyel.

Lejárt okmánnyal nem lehet voksolni, akkor sem, ha a bizottság tagjai egyébként ismerik a választót. A szavazólap átvétele után a kijelölt fülkében, titkosan lehet szavazni. A korábbi választásokkal ellentétben már nem kell lakcímkártyát is vinni.

Mi a teendő, ha lejártak az okmányaink?

A szavazás napján szinte az összes kormányablak nyitva tart, hogy segítséget nyújtson azoknak, akiknek például lejárt az okmányuk vagy ideiglenes igazolványra van szükségük a szavazáshoz.

Azok is kérhetnek ideiglenes személyi igazolványt, akik elvesztették a személyijüket, és nincs se útlevelük, se jogosítványuk.

Ezen a hétvégén a díjakat azonban csak bankkártyával lehet fizetni. A nyitva tartó kormányablakok listája erre a linkre kattintva érhető el.

Fontos szabály, hogy aki este 19 óra előtt megérkezik a szavazókörhöz és beáll a sorba, az még leadhatja a szavazatát akkor is, ha a voksolás ténylegesen 19 óra után fejeződik be.

Hogyan igényelhetek mozgóurnát a 2026-os választáson?

Azoknak, akik egészségi állapotuk vagy mozgáskorlátozottságuk miatt nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe, lehetőségük van mozgóurna igénylésére. Ezt előzetesen, illetve a szavazás napján is kérhetik a helyi választási irodától vagy a szavazatszámláló bizottságtól.

A mozgóurna segítségével a választópolgár otthonában vagy tartózkodási helyén is leadhatja szavazatát.

A mozgóurnát a választás napján délig még lehet kérni. Az ügyintézés menetéről itt olvashat bővebb tájékoztatást.

A mozgóurnás szavazás is titkos, a bizottságnak ehhez megfelelő körülményeket kell biztosítania, és ha kell, a választó saját segítőt is igénybe vehet. A hajléktalanok is szavazhatnak, de itt a lakcímhelyzet a döntő: aki települési szintű lakcímmel rendelkezik, az a kijelölt helyi szavazókörben voksolhat, akinek ilyenje sincs, annak regisztrálnia kell a központi névjegyzékbe.