Meghalt a hercegnő, hatalmas a gyász

A közlemény szerint a hercegnő szervezetében áprilisban gyomorfertőzést diagnosztizáltak, amely bélgyulladást okozott. Ez vérnyomáseséshez és újabb szívritmuszavarokhoz vezetett, miközben veseműködését és légzését már gépek támogatták.

A hercegnő a trónörökös lehetett volna

Bajrakitiyabha 1978-ban született Maha Vadzsiralongkorn akkori trónörökös és unokatestvére, Soamsawali hercegnő gyermekeként. Kimagasló tanulmányi eredményeket ért el: több diplomát szerzett, köztük doktori fokozatot a Cornell Egyetemen. Diplomáciai és jogi pályát futott be, szolgált Thaiföld ausztriai nagyköveteként, dolgozott a főügyészségen, valamint a királyi biztonsági szolgálatnál is. Emellett az ENSZ kábítószer- és bűnözésellenes hivatalának jószolgálati nagykövete volt, és sokat tett a női rabok jogainak védelméért.

Halála újra reflektorfénybe helyezheti a thaiföldi trónöröklés kérdését, amely rendkívül érzékeny témának számít az országban. A monarchiát érintő nyilvános kritikát szigorú felségsértési törvények büntetik, amelyek akár tizenöt év szabadságvesztést is lehetővé tesznek egyetlen vádpont esetén.

Szakértők hosszú ideje úgy vélték, hogy Bajrakitiyabha alkalmas lehetett volna a trón öröklésére, ezt azonban hivatalosan soha nem erősítették meg. Thaiföld történetében eddig még nem uralkodott női király.

Dipangkorn Rasmijoti thai herceg (balra), Bajrakitiyabha hercegnő (középen) és Maha Vajiralongkorn király (jobbra) (Fotó: AFP/Jewel Samad)

Maha Vadzsiralongkorn királynak hét gyermeke van négy házasságból. Bajrakitiyabha azon három gyermeke közé tartozott, akik hivatalos királyi címet viselhettek. Rajta kívül Sirivannavari hercegnőnek és a húszéves Dipangkorn hercegnek van rendelkezik ilyen rangja.

Egyes elemzők szerint Bajrakitiyabha a jövőben akár régensként is szerepet vállalhatott volna Dipangkorn mellett, akiről sajtóértesülések szerint tanulási nehézségek miatt korábban is találgatások jelentek meg.

A thaiföldi királyi család belső viszonyai évtizedek óta a figyelem középpontjában állnak. A király négy fia a kilencvenes évek közepén külföldre került, miután szüleik válása botrányos körülmények között zajlott. A testvérek 2023-ban tértek vissza először Thaiföldre, majd 2025-ben már arról beszéltek, hogy nem engedték be őket az országba. Bajrakitiyabha édesanyja, Soamsawali hercegnő a válás ellenére megőrizte királyi címét, és továbbra is a monarchia egyik meghatározó alakja maradt.