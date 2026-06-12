hercegnőtrónörökösThaiföldkirály

Meghalt a hercegnő, hatalmas a gyász

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A királyi palota közlése szerint negyvenhét éves korában elhunyt Bajrakitiyabha thaiföldi hercegnő. A hercegnő csaknem négy éve feküdt kómában, miután 2022 decemberében súlyos szívproblémák léptek fel nála egy kutyakiképzés során.

Magyar Nemzet
Forrás: The Guardian2026. 06. 12. 8:31
Gyászolók tartják Bajrakitiyabha Mahidol thai hercegnő fényképeit a bangkoki Chulalongkorn Kórházban, 2026. június 12-én Fotó: Lillian Suwanrumpha Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A közlemény szerint a hercegnő szervezetében áprilisban gyomorfertőzést diagnosztizáltak, amely bélgyulladást okozott. Ez vérnyomáseséshez és újabb szívritmuszavarokhoz vezetett, miközben veseműködését és légzését már gépek támogatták.

A hercegnő a trónörökös lehetett volna

Bajrakitiyabha 1978-ban született Maha Vadzsiralongkorn akkori trónörökös és unokatestvére, Soamsawali hercegnő gyermekeként. Kimagasló tanulmányi eredményeket ért el: több diplomát szerzett, köztük doktori fokozatot a Cornell Egyetemen. Diplomáciai és jogi pályát futott be, szolgált Thaiföld ausztriai nagyköveteként, dolgozott a főügyészségen, valamint a királyi biztonsági szolgálatnál is. Emellett az ENSZ kábítószer- és bűnözésellenes hivatalának jószolgálati nagykövete volt, és sokat tett a női rabok jogainak védelméért.

Halála újra reflektorfénybe helyezheti a thaiföldi trónöröklés kérdését, amely rendkívül érzékeny témának számít az országban. A monarchiát érintő nyilvános kritikát szigorú felségsértési törvények büntetik, amelyek akár tizenöt év szabadságvesztést is lehetővé tesznek egyetlen vádpont esetén.

Szakértők hosszú ideje úgy vélték, hogy Bajrakitiyabha alkalmas lehetett volna a trón öröklésére, ezt azonban hivatalosan soha nem erősítették meg. Thaiföld történetében eddig még nem uralkodott női király.

(FILES) Thailand's Prince Dipangkorn Rasmijoti (L), Princess Bajrakitiyabha Mahidol (C) and King Maha Vajiralongkorn (R) wave from the balcony of Suddhaisavarya Prasad Hall of the Grand Palace as they grant a public audience on the final day of his royal coronation in Bangkok on May 6, 2019. Thai Princess Bajrakitiyabha Mahidol, the king's eldest daughter, has died aged 47, the royal palace announced on June 12, 2026, more than three years after she was hospitalised following a sudden illness. (Photo by Jewel SAMAD / AFP)
Dipangkorn Rasmijoti thai herceg (balra), Bajrakitiyabha hercegnő (középen) és Maha Vajiralongkorn király (jobbra) (Fotó: AFP/Jewel Samad)

Maha Vadzsiralongkorn királynak hét gyermeke van négy házasságból. Bajrakitiyabha azon három gyermeke közé tartozott, akik hivatalos királyi címet viselhettek. Rajta kívül Sirivannavari hercegnőnek és a húszéves Dipangkorn hercegnek van rendelkezik ilyen rangja. 

Egyes elemzők szerint Bajrakitiyabha a jövőben akár régensként is szerepet vállalhatott volna Dipangkorn mellett, akiről sajtóértesülések szerint tanulási nehézségek miatt korábban is találgatások jelentek meg.

A thaiföldi királyi család belső viszonyai évtizedek óta a figyelem középpontjában állnak. A király négy fia a kilencvenes évek közepén külföldre került, miután szüleik válása botrányos körülmények között zajlott. A testvérek 2023-ban tértek vissza először Thaiföldre, majd 2025-ben már arról beszéltek, hogy nem engedték be őket az országba. Bajrakitiyabha édesanyja, Soamsawali hercegnő a válás ellenére megőrizte királyi címét, és továbbra is a monarchia egyik meghatározó alakja maradt.

Borítókép: Gyászolók tartják Bajrakitiyabha Mahidol thai hercegnő fényképeit a bangkoki Chulalongkorn Kórházban, 2026. június 12-én (Fotó: AFP) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekSoros György

Soros György elégedetten hátradőlhet

Horváth József avatarja

Az összes fenyegető kihívás közül, amellyel az európai nemzetek szembesülnek, nincs sürgetőbb a tömeges migrációnál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu