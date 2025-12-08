Harcok törtek ki Thaiföld és Kambodzsa határán

Harc: a béke összeomlott

A mostani összecsapás egyértelmű visszaesés a 2025 októberében, nemzetközi közvetítéssel megkötött és a korábbi, júliusi összecsapások után létrejött tűzszünethez képest. A felek kölcsönösen egymást vádolják annak megszegésével: Bangkok szerint Kambodzsa készített elő támadást, Phnom Penh szerint viszont thai oldalon történt provokáció.

🔴THAILAND🇹🇭-CAMBODIA🇰🇭| Tensions flared again between the two countries: #Thailand launched airstrikes against military targets in #Cambodia, while new border clashes left one dead and four wounded. Evacuations of some provinces were ordered, numerous civilians fled their homes. pic.twitter.com/3xSrdXOLLw — Nanana365 (@nanana365media) December 8, 2025

A fegyveres konfliktus mélyen gyökerezik a két ország között.

A térség ismét bizonytalanságba süllyedhet

Szakértők szerint ha rövid időn belül nem lesz fegyvernyugvás, a harcok elveszíthetik a korábbi „határincidens” minőséget, és hosszabb, szélesebb hatókörű konfliktussá fajulhatnak. A menekültek száma nőhet, a humanitárius helyzet romolhat, a régió stabilitása pedig veszélybe kerül.