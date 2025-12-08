harcThaiföldhatárkambodzsa

Harcok törtek ki Thaiföld és Kambodzsa határán

Az októberben tető alá hozott tűzszünet látszólagos nyugalmát követően hétfőn Thaiföld légicsapásokat intézett Kambodzsa ellen, miután a határvidéken tűzharc tört ki. Egy thaiföldi katona életét vesztette, többek megsebesültek.

Kambodzsai katonák miközben a helyi lakosok menekülnek a Preah Vihear tartományban Forrás: AFP
A helyzet hétfő hajnalban eszkalálódott: a thaiföldi hadsereg szerint kambodzsai egységek nehézfegyverzettel nyitottak tüzet hat thai álláspont ellen Ubon Ratchathani tartományban. A támadást követően Bangkok azonnal reagált és légicsapásokat indított a kambodzsai állások ellen, írta a Reuters.

Egy megsebesült thai katonát a thai–kambodzsai határon történt harcokat követően evakuálnak Thaiföld Sisaket tartományában (Fotó: ROYAL THAI ARMY/AFP)

Az incidensben legalább egy thaiföldi katona meghalt, nyolcan megsebesültek. A kambodzsai hatóságok szerint a harcban három civil is megsérült. 

Menekültek tízezrei

A harcok újbóli kirobbanása miatt újabb tömeges menekülés indult: az érintett határövezetekből rengetegen menekülnek biztonságos területekre. 

A helyzet különösen súlyos, hiszen a júliusi harcok is több tucat halálos áldozatot követeltek, tüzérségi támadások, rakéta- és légicsapások sorozata történt civilek, kórházak és lakóhelyek közelében. 

Harc: a béke összeomlott

A mostani összecsapás egyértelmű visszaesés a 2025 októberében, nemzetközi közvetítéssel megkötött és a korábbi, júliusi összecsapások után létrejött tűzszünethez képest. A felek kölcsönösen egymást vádolják annak megszegésével: Bangkok szerint Kambodzsa készített elő támadást, Phnom Penh szerint viszont thai oldalon történt provokáció. 

A fegyveres konfliktus mélyen gyökerezik a két ország között. 

A térség ismét bizonytalanságba süllyedhet

Szakértők szerint ha rövid időn belül nem lesz fegyvernyugvás, a harcok elveszíthetik a korábbi „határincidens” minőséget, és hosszabb, szélesebb hatókörű konfliktussá fajulhatnak. A menekültek száma nőhet, a humanitárius helyzet romolhat, a régió stabilitása pedig veszélybe kerül.

Borítókép: Kambodzsai katonák, miközben helyi lakosok menekülnek Preah Vihear tartományban (Fotó: AFP)

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Majd őket kell kitüntetni

Bayer Zsolt avatarja

Szívmelengető nézni, ahogy ezek a srácok megmentik társukat a gyáva, gazember emberrablóktól.

