Harcok törtek ki Thaiföld és Kambodzsa határán

A helyzet hétfő hajnalban eszkalálódott: a thaiföldi hadsereg szerint kambodzsai egységek nehézfegyverzettel nyitottak tüzet hat thai álláspont ellen Ubon Ratchathani tartományban. A támadást követően Bangkok azonnal reagált és légicsapásokat indított a kambodzsai állások ellen, írta a Reuters.
Az incidensben legalább egy thaiföldi katona meghalt, nyolcan megsebesültek. A kambodzsai hatóságok szerint a harcban három civil is megsérült.
Menekültek tízezrei
A harcok újbóli kirobbanása miatt újabb tömeges menekülés indult: az érintett határövezetekből rengetegen menekülnek biztonságos területekre.
A helyzet különösen súlyos, hiszen a júliusi harcok is több tucat halálos áldozatot követeltek, tüzérségi támadások, rakéta- és légicsapások sorozata történt civilek, kórházak és lakóhelyek közelében.
