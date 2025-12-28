Rendkívüli

Elhunyt Brigitte Bardot, a francia filmművészet ikonja + galéria

NémetországNagy-Britanniafegyverkezés

Háborúra készül Németország és Nagy-Britannia

Európa egyre nagyobb energiákat fektet a háborús felkészülésre, ez pedig nem látszik csillapodni. Nagy-Britannia és Németország újabb, hetvenmillió dolláros közös fegyverkezési projektet jelentett be.

Magyar Nemzet
2025. 12. 28. 13:14
Fotó: FLORIAN GAERTNER Forrás: Photothek Media Lab
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Úgy fest, Európa vezetői továbbra is minden eszközzel a háborús helyzet fokozásán munkálkodnak. A Reuters beszámolója alapján Nagy-Britannia és Németország ezúttal hetvenmillió dolláros szerződést között tüzérségi eszközök fejlesztésére.

Németország és Nagy-Britannia közösen készül a háborúra
Németország és Nagy-Britannia közösen készül a háborúra ( Fotó: Photothek Media Lab/Florian Gaertner)

Nagy-Britannia vasárnap bejelentette, hogy hetvenmillió dolláros közös beszerzési szerződést írt alá Németországgal páncélozott járművekre szerelt fejlett tüzérségi eszközök beszerzésére, amelyek mozgás közben is képesek tüzelni, és több mint hetven kilométerre lévő célpontokat is képesek eltalálnak.

A rendszert a francia–német KNDS védelmi csoport és a német Rheinmetall gyártja.

A rendszer percenként nyolc lövést képes leadni menet közben, kétfős személyzettel működik, és hétszáz kilométert tud megtenni tankolás nélkül – áll a közleményben.

Európa az elmúlt időszakban magasabb fokozatra kapcsolt, már ami a háborús törekvéseket és az ukrán konfliktus jövőbeni kiszélesedését illeti. A kontinens országai sorra kötik a védelmi megállapodásokat fegyverek beszerzéséről és közös fejlesztéséről. Németország emellett azonban nemrég döntött a katonai szolgálatról is, aminek értelmében minden fiatal férfinek részt kell vennie egy kötelező egészségügyi felmérőn. 

A német tervek szerint amennyiben a jelenlegi önkéntes alapon nem tudják feltölteni a német hadsereg sorait, úgy akár a teljes kötelező sorkatonai szolgálatot is visszavezethetik. 

Borítókép: Egy német katona ellenőriz egy Rheinmetall által gyártott járművet (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu