Háborúra készül Németország és Nagy-Britannia

Úgy fest, Európa vezetői továbbra is minden eszközzel a háborús helyzet fokozásán munkálkodnak. A Reuters beszámolója alapján Nagy-Britannia és Németország ezúttal hetvenmillió dolláros szerződést között tüzérségi eszközök fejlesztésére.

Németország és Nagy-Britannia közösen készül a háborúra ( Fotó: Photothek Media Lab/Florian Gaertner)

Nagy-Britannia vasárnap bejelentette, hogy hetvenmillió dolláros közös beszerzési szerződést írt alá Németországgal páncélozott járművekre szerelt fejlett tüzérségi eszközök beszerzésére, amelyek mozgás közben is képesek tüzelni, és több mint hetven kilométerre lévő célpontokat is képesek eltalálnak.

A rendszert a francia–német KNDS védelmi csoport és a német Rheinmetall gyártja.

A rendszer percenként nyolc lövést képes leadni menet közben, kétfős személyzettel működik, és hétszáz kilométert tud megtenni tankolás nélkül – áll a közleményben.