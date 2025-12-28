Rendkívüli

brit hadseregfiatalorosz-ukrán háborútoborzás

Így csábítja a brit kormány a hadseregbe a fiatalokat

Új toborzási programmal erősítené fegyveres erőit az Egyesült Királyság: a kormány fizetett, önkéntes katonai „szünetévet” kínálna 18–25 éves fiataloknak. A kezdeményezés célja a hadsereg utánpótlásának bővítése és a társadalom szélesebb bevonása a védelembe az Oroszországgal kapcsolatos biztonsági kockázatok közepette.

Magyar Nemzet
2025. 12. 28. 10:52
Katona Fotó: Corporal Vincent Price Forrás: British Army
A jelentések szerint az Egyesült Királyságban fizetett katonai „szünetévet” kínálnának a fiataloknak egy új, az egész társadalmat megszólító nemzetvédelmi koncepció részeként. A cél egyértelműen a fiatalok toborzásának erősítése a fegyveres erőknél. A brit védelmi minisztérium abban bízik, hogy a program vonzóbbá teszi a katonai pályát a fiatalok szemében – számol be róla az al-Dzsazíra.

Brit katonák
Brit katonák (Fotó: British Army/Cpl Aaron J Stone

A kezdeményezés 2026 elején indulna, első körben nagyjából 150, 18 és 25 év közötti jelentkezővel. A tervek szerint – a jelentkezők számától függően – később évente akár több mint ezer fiatal is bekapcsolódhatna a programba.

 Az orosz–ukrán háború és az ebből fakadó biztonsági aggodalmak nyomán több európai ország is a fiatalok katonai bevonásában látja a hadseregek megerősítésének egyik eszközét. Franciaország, Németország és Belgium is hasonló kezdeményezéseket jelentett be – fogalmaz a portál.

A brit programban részt vevő fiatalokat nem vetnék be éles katonai műveletekben. A fizetés pontos összegét még nem közölték, de az LBC értesülései szerint az nagyjából az újoncok alapbérével egyezne meg, ami évi mintegy 26 ezer font.

A szárazföldi haderőnél a résztvevők egy 13 hetes alapkiképzésen esnének át egy kétéves gyakorlat részeként, míg a haditengerészetnél a program egy évig tartana. A Királyi Légierő egyelőre még mérlegeli a saját részvételének formáját.

„Ez új korszakot jelent a védelemben, és új lehetőségeket nyit a fiatalok előtt” – mondta John Healey védelmi miniszter az i Papernek.

A bejelentés azt követően született meg, hogy Richard Knighton, a brit vezérkari főnök arra figyelmeztetett: az országnak fel kell készülnie az orosz fenyegetésekre. Bár közvetlen támadást nem tart valószínűnek, szerinte a hibrid veszélyek – például a kibertámadások és a szabotázsakciók – egyre gyakoribbak. 

Ennek jeleként említette egy orosz kémhajó feltűnését is a brit vizek közelében. A brit kormány ezzel párhuzamosan már döntött arról, hogy 2035-re a GDP 5 százalékára emeli a védelmi és biztonsági kiadásokat.

Borítókép: Katona (Forrás: Facebook/British Army)

 

