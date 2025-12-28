Így csábítja a brit kormány a hadseregbe a fiatalokat

A jelentések szerint az Egyesült Királyságban fizetett katonai „szünetévet” kínálnának a fiataloknak egy új, az egész társadalmat megszólító nemzetvédelmi koncepció részeként. A cél egyértelműen a fiatalok toborzásának erősítése a fegyveres erőknél. A brit védelmi minisztérium abban bízik, hogy a program vonzóbbá teszi a katonai pályát a fiatalok szemében – számol be róla az al-Dzsazíra.

Brit katonák (Fotó: British Army/Cpl Aaron J Stone

A kezdeményezés 2026 elején indulna, első körben nagyjából 150, 18 és 25 év közötti jelentkezővel. A tervek szerint – a jelentkezők számától függően – később évente akár több mint ezer fiatal is bekapcsolódhatna a programba.

Az orosz–ukrán háború és az ebből fakadó biztonsági aggodalmak nyomán több európai ország is a fiatalok katonai bevonásában látja a hadseregek megerősítésének egyik eszközét. Franciaország, Németország és Belgium is hasonló kezdeményezéseket jelentett be – fogalmaz a portál.