Így nézne ki a háború Oroszországgal

A BBC elemzése szerint a brit hadsereg állapota aggasztóan sérülékeny, ha Oroszországgal vagy bármely nagyobb állammal vívandó elhúzódó konfliktusról lenne szó. A Royal United Services Institute (RUSI) szakértői a riportban úgy fogalmaznak: nincs olyan brit katonai terv, amely egy többhetes háborún túlmutatna.

A NATO kollektív védelme nélkül London nem lenne képes kitartani egy Oroszországgal vívott háborúban. Fotó: Chris Morgan

Az elemzés szerint:

kritikus a lőszer- és tüzérség-hiány,

a brit hadsereg regenerációs képessége – a veszteségek pótlása – lassú,

a bevethető létszám mindössze kb. 54 ezer katona,

a haditechnikai beszerzések éveket késnek,

továbbá a brit társadalom sincs mentálisan felkészülve egy háborús helyzetre.

A BBC idézi a RUSI egyik szakértőjét, aki szerint a jelenlegi brit védelmi struktúra a veszteségek minimalizálására épül, nem pedig a tartós harcképességre.

Oroszország háborús gazdaságra állt át

A riport arra is rámutat, hogy Oroszország ipari termelékenysége messze felülmúlja a nyugati országokét, különösen a haditechnikai tömeggyártásban. A BBC által idézett adatok szerint

Moszkva havonta mintegy 150 harckocsit, 550 gyalogsági harcjárművet, 120 Lancet drónt és több tucat tüzérségi eszközt gyárt. A nyugati gyárak ennek a közelébe sem érnek.

A brit védelmi hírszerzés szerint Oroszország 2022 óta több mint 1,1 millió katonát vesztett el, ám így is képes volt folyamatosan pótolni a frontvonalon elesett embereit – részben a hatalmas tartalékállomány miatt.

Hibrid hadviselés

A BBC szakértői úgy vélik, hogy az Egyesült Királyság – bár ezt a kormány nem nevezi így – már ma is részese a hibrid hadviselésnek. Oroszország rendszeresen hajt végre:

kibertámadásokat,

dezinformációs műveleteket,

kritikus infrastruktúrákat fenyegető felderítéseket,

illetve dróntevékenységet Európa légterében.

Gardner hangsúlyozza: bár ezek aggasztók, eltörpülnek egy esetleges fizikai, területfoglalással járó orosz támadáshoz képest.