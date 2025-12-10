Így nézne ki a háború Oroszországgal

A BBC elemzése szerint a brit hadsereg állapota aggasztóan sérülékeny, ha Oroszországgal vagy bármely nagyobb állammal vívandó elhúzódó konfliktusról lenne szó. A Royal United Services Institute (RUSI) szakértői a riportban úgy fogalmaznak: nincs olyan brit katonai terv, amely egy többhetes háborún túlmutatna.
Az elemzés szerint:
- kritikus a lőszer- és tüzérség-hiány,
- a brit hadsereg regenerációs képessége – a veszteségek pótlása – lassú,
- a bevethető létszám mindössze kb. 54 ezer katona,
- a haditechnikai beszerzések éveket késnek,
továbbá a brit társadalom sincs mentálisan felkészülve egy háborús helyzetre.
A BBC idézi a RUSI egyik szakértőjét, aki szerint a jelenlegi brit védelmi struktúra a veszteségek minimalizálására épül, nem pedig a tartós harcképességre.
Oroszország háborús gazdaságra állt át
A riport arra is rámutat, hogy Oroszország ipari termelékenysége messze felülmúlja a nyugati országokét, különösen a haditechnikai tömeggyártásban. A BBC által idézett adatok szerint
Moszkva havonta mintegy 150 harckocsit, 550 gyalogsági harcjárművet, 120 Lancet drónt és több tucat tüzérségi eszközt gyárt. A nyugati gyárak ennek a közelébe sem érnek.
A brit védelmi hírszerzés szerint Oroszország 2022 óta több mint 1,1 millió katonát vesztett el, ám így is képes volt folyamatosan pótolni a frontvonalon elesett embereit – részben a hatalmas tartalékállomány miatt.
Hibrid hadviselés
A BBC szakértői úgy vélik, hogy az Egyesült Királyság – bár ezt a kormány nem nevezi így – már ma is részese a hibrid hadviselésnek. Oroszország rendszeresen hajt végre:
- kibertámadásokat,
- dezinformációs műveleteket,
- kritikus infrastruktúrákat fenyegető felderítéseket,
- illetve dróntevékenységet Európa légterében.
Gardner hangsúlyozza: bár ezek aggasztók, eltörpülnek egy esetleges fizikai, területfoglalással járó orosz támadáshoz képest.
