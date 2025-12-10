Rendkívüli

Elhunyt Balázs Péter

BBCOroszországEgyesült Királysághadseregháború

Így nézne ki a háború Oroszországgal

A BBC biztonságpolitikai szakújságírója, Frank Gardner részletes elemzésben vizsgálta, mire lenne képes Nagy-Britannia, ha – a legrosszabb forgatókönyv szerint – háború robbanna ki Oroszországgal. A brit katonai vezetők és elemzők egybehangzóan figyelmeztetnek: a jelenlegi haderő és hadianyag-készletek legfeljebb néhány hétig tartó intenzív konfliktust tennének lehetővé, miközben Oroszország – gazdaságát háborús üzemmódra állítva – jóval nagyobb emberi és ipari kapacitásokkal rendelkezik.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 10:13
A brit haderő ejtőernyősei a közelmúltban egy hónapot töltöttek dzsungelharcászati kiképzéssel Fotó: Cpl Aaron J Stone Forrás: British Army
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A BBC elemzése szerint a brit hadsereg állapota aggasztóan sérülékeny, ha Oroszországgal vagy bármely nagyobb állammal vívandó elhúzódó konfliktusról lenne szó. A Royal United Services Institute (RUSI) szakértői a riportban úgy fogalmaznak: nincs olyan brit katonai terv, amely egy többhetes háborún túlmutatna.

A NATO kollektív védelme nélkül London nem lenne képes kitartani egy Oroszországgal vívott háborúban
A NATO kollektív védelme nélkül London nem lenne képes kitartani egy Oroszországgal vívott háborúban. Fotó: Chris Morgan

Az elemzés szerint:

  • kritikus a lőszer- és tüzérség-hiány,
  • a brit hadsereg regenerációs képessége – a veszteségek pótlása – lassú,
  • a bevethető létszám mindössze kb. 54 ezer katona,
  • a haditechnikai beszerzések éveket késnek,

továbbá a brit társadalom sincs mentálisan felkészülve egy háborús helyzetre.

A BBC idézi a RUSI egyik szakértőjét, aki szerint a jelenlegi brit védelmi struktúra a veszteségek minimalizálására épül, nem pedig a tartós harcképességre.

 

Oroszország háborús gazdaságra állt át

A riport arra is rámutat, hogy Oroszország ipari termelékenysége messze felülmúlja a nyugati országokét, különösen a haditechnikai tömeggyártásban. A BBC által idézett adatok szerint

 Moszkva havonta mintegy 150 harckocsit, 550 gyalogsági harcjárművet, 120 Lancet drónt és több tucat tüzérségi eszközt gyárt. A nyugati gyárak ennek a közelébe sem érnek.

A brit védelmi hírszerzés szerint Oroszország 2022 óta több mint 1,1 millió katonát vesztett el, ám így is képes volt folyamatosan pótolni a frontvonalon elesett embereit – részben a hatalmas tartalékállomány miatt.

 

Hibrid hadviselés

A BBC szakértői úgy vélik, hogy az Egyesült Királyság – bár ezt a kormány nem nevezi így – már ma is részese a hibrid hadviselésnek. Oroszország rendszeresen hajt végre:

  • kibertámadásokat,
  • dezinformációs műveleteket,
  • kritikus infrastruktúrákat fenyegető felderítéseket,
  • illetve dróntevékenységet Európa légterében.

Gardner hangsúlyozza: bár ezek aggasztók, eltörpülnek egy esetleges fizikai, területfoglalással járó orosz támadáshoz képest.

 

A NATO nélkül Nagy-Britannia nem állná a sarat

A BBC jelentése világosan fogalmaz: szinte elképzelhetetlen, hogy Nagy-Britannia egyedül nézzen szembe Oroszországgal. A NATO kollektív védelme nélkül London nem lenne képes kitartani, különösen úgy, hogy Oroszország több potenciális konfliktuspontot is nyitva tart Kelet-Európában: Baltikum, Suwalki-folyosó, Svalbard, Kelet-Észtország (Narva).

A brit katonai vezetők szerint a kulcs az, hogy a NATO teljes egészként maradjon egységes – különösen egy olyan helyzetben, ahol a nyugati elrettentést először éri súlyos kihívás.

 

A brit társadalom nincs felkészülve a háborúra

A riport szerint Nagy-Britanniában sem társadalmi, sem politikai értelemben nincs meg a felkészültség egy Oroszországgal vívott esetleges konfliktusra. A szakértők úgy látják, hogy a brit lakosság többsége továbbra is távoli, más országokat érintő problémaként tekint a háborúra.

A BBC által idézett Keir Giles egyenesen úgy fogalmaz:

A brit embereknek el kell fogadniuk, hogy a szabadságuk nincs ingyen, és hogy az életmódjuk veszélyben van.

 

Borítókép: A brit haderő ejtőernyősei a közelmúltban egy hónapot töltöttek dzsungelharcászati kiképzéssel (Forrás: Facebook/British Army)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekjog

A jog rabságában

Kondor Katalin avatarja

A jogot tisztelő és komolyan vevő ember csak csodálkozik, s nem érti mi folyik itt. Hogy is értené?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu