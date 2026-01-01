Rendkívüli

Újévi tragédia a svájci síparadicsomban: robbanás történt egy zsúfolt bárban + videó

Anthony Joshua

Anthony Joshua traumatizált állapotban van, fontos fejleményt közöltek róla

Hazaengedték a kórházból Anthony Joshuát, aki még hétfőn volt érintett halálos kimenetelű autóbalesetben Nigériában. A legfrissebb hírek szerint Joshua a hazatérés előtt lerótta kegyeletét a lagosi ravatalozóban, mielőtt a két holttestet hazaszállították volna.

Magyar Nemzet
2026. 01. 01. 8:16
A bokszoló traumatizált állapotban van Fotó: Giorgio Viera Forrás: AFP
A kétszeres profi nehézsúlyú világbajnok, Anthony Joshua pár napja még az influenszer Jake Pault győzte le, hétfőn aztán súlyos autóbalesetet szenvedett Nigériában. Joshuának családi gyökerei vannak Sagamu városában, amely Ogun államban található, Nigéria délnyugati részén, őket látogatta meg az év végén. A balesetben Joshua két közeli barátja, Sina Ghami és Latif Ayodele életét vesztette, a bokszoló megúszta apró sérülésekkel.

Anthony Joshua balesete a címlapokra került
Anthony Joshua balesete a címlapokra került (Fotó: AFP/Toyin Adedokun/AFP)

A sportolót egyből a Lagosban található Duchess Nemzetközi Kórházba szállították, ám a szilvesztert nem kellett már ott töltenie, szerdán kiengedték a kórházból. A közlemény szerint Joshuát alkalmasnak találták rá, hogy az otthonában folytassa a felépülést, ám a hazatérés előtt még ellátogatott a lagosi ravatalozóba, ahol a két elhunyt barátjának holttestét készítették fel a hazaszállításra.

Joshua traumatizált állapotban van

Joshua egyik közeli barátja a Sky Newsnak elárulta, hogy a bokszoló traumatizált állapotban van, különösen Ayodele halála rázta meg, aki a nyilatkozó Kolawole Omoboriowo szerint olyan volt Joshuának, mint egy ikertestvér.

A sportolót nyolc éve ismerő, nigériai logisztikai koordinátorként tevékenykedő Omoboriowo – aki személyesen közölte a halálhírt Joshuával – hozzátette, a baleset óta eltelt idő rémálom mindenki számára a családban.

Bár a baleset körülményeit még vizsgálják, annyit biztosan lehet tudni, hogy helyi idő szerint hétfő délelőtt 11 óra körül következett be az Ogun és Lagos városa közti gyorsforgalmin, amit a helyiek az egyik legveszélyesebb útnak tartanak. A nigériai közúti biztonsági testület (FRSC) előzetes vizsgálata szerint a Lexus terepjáró valószínűleg a megengedett sebességhatár felett haladt, majd elveszítette az irányítást előzés közben, mielőtt a teherautónak csapódott volna. Joshua a jármű hátsó ülésén tartózkodott.

 

