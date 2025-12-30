Kiderült, mi okozta a bokszoló Anthony Joshua autóbalesetét Nigériában

A kétszeres profi nehézsúlyú világbajnok, Anthony Joshua pár napja még az influenszer Jake Pault győzte le, hétfőn aztán súlyos autóbalesetet szenvedett Nigériában. Joshuának családi gyökerei vannak Sagamu városában, amely Ogun államban található, Nigéria délnyugati részén, őket látogatta meg az év végén. A balesetben Joshua két közeli barátja, Sina Ghami és Latif Ayodele életét vesztette. Kisebb csoda, de a bokszoló megúszta apró sérülésekkel, ugyanakkor az egyelőre nem világos, hogy Joshua később újra ringbe léphet-e.

Fotó: LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ez okozta Anthony Joshua autóbalesetét

Joshua a felvételek alapján nehezen tudott kiszállni a teljesen összetört autóból – ami a hírek szerint egy, a benzinkút előtt parkoló kamionba csapódott bele –, a sportolót egyből a Lagosban található Duchess Nemzetközi Kórházba szállították, a szilvesztert is itt kell töltenie.

A Daily Mail a helyi rendőrségre hivatkozva írta meg, hogy egy defekt vezetett az autóbalesethez. A Lexus, amelyben Joshua is utazott, előzni próbált, de a megengedett, 80 kilóméter/órás sebességkorlátot is átlépve defektet kapott, amely után a sofőr elvesztette az irányítást.

Az autót nem Joshua vezette, ő a sofőr mögött ült. Szorosan mögöttük egy másik kocsiban utazott a bokszoló két testőre, a baleset után ők mentették ki a 36 éves sportolót.

FRSC blaming the Accident occurrence involving Anthony Joshua on excessive speed is wrong

Just as we can't Also conclude it's bad road

But the result been bad road is 80% potential .



Why because, if we say let's do a census on what causes accidents in Nigeria roads



We will… pic.twitter.com/XdkZvmG2pa — Jehu Chijioke (@JehuDominion) December 29, 2025

Azt már a The Telegraph írta meg, hogy a helyiek az egyik legveszélyesebb útnak tartják az Ogun és Lagosz városa közti gyorsforgalmit, ahol a baleset történt.

Joshuát a legjobb orvosok vizsgálják Lagosban

A Daily Mail azt is megírta, hogy Joshuát egy luxuskórházban ápolják. A VIP-lakosztályon az ápolók és orvosok a nap 24 órájában figyelik az angolt, emellett külön konyha készíti Joshua számára a fogásokat. Egy ilyen ellátás költsége napi 2000 dollár (656 ezer forint) körül van az afrikai országban.