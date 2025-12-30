balesetnigériaAnthony Joshua

Kiderült, mi okozta a bokszoló Anthony Joshua autóbalesetét Nigériában

A 36 éves Anthony Joshua még hétfőn volt érintett halálos kimenetelű autóbalesetben Nigériában, ahol rokonait látogatta meg. Angol újságok keddre tájékoztatást kaptak a rendőrségtől, hogy mi vezetett a balesetig, amelyben Joshua két barátja is életét vesztette.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 20:17
Anthony Joshua még mindig kórházban van az autóbalesete után
Anthony Joshua még mindig kórházban van az autóbalesete után Fotó: GIORGIO VIERA Forrás: AFP
A kétszeres profi nehézsúlyú világbajnok, Anthony Joshua pár napja még az influenszer Jake Pault győzte le, hétfőn aztán súlyos autóbalesetet szenvedett Nigériában. Joshuának családi gyökerei vannak Sagamu városában, amely Ogun államban található, Nigéria délnyugati részén, őket látogatta meg az év végén. A balesetben Joshua két közeli barátja, Sina Ghami és Latif Ayodele életét vesztette. Kisebb csoda, de a bokszoló megúszta apró sérülésekkel, ugyanakkor az egyelőre nem világos, hogy Joshua később újra ringbe léphet-e.

Anthony Joshua a Jake Paul elleni kiütéses győezlem után halállos kimenetelű autóbalesetben volt érintett Nigériában
Fotó: LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ez okozta Anthony Joshua autóbalesetét

Joshua a felvételek alapján nehezen tudott kiszállni a teljesen összetört autóból – ami a hírek szerint egy, a benzinkút előtt parkoló kamionba csapódott bele –, a sportolót egyből a Lagosban található Duchess Nemzetközi Kórházba szállították, a szilvesztert is itt kell töltenie. 

A Daily Mail a helyi rendőrségre hivatkozva írta meg, hogy egy defekt vezetett az autóbalesethez. A Lexus, amelyben Joshua is utazott, előzni próbált, de a megengedett, 80 kilóméter/órás sebességkorlátot is átlépve defektet kapott, amely után a sofőr elvesztette az irányítást.

Az autót nem Joshua vezette, ő a sofőr mögött ült. Szorosan mögöttük egy másik kocsiban utazott a bokszoló két testőre, a baleset után ők mentették ki a 36 éves sportolót.

Azt már a The Telegraph írta meg, hogy a helyiek az egyik legveszélyesebb útnak tartják az Ogun és Lagosz városa közti gyorsforgalmit, ahol a baleset történt. 

Joshuát a legjobb orvosok vizsgálják Lagosban

A Daily Mail azt is megírta, hogy Joshuát egy luxuskórházban ápolják. A VIP-lakosztályon az ápolók és orvosok a nap 24 órájában figyelik az angolt, emellett külön konyha készíti Joshua számára a fogásokat. Egy ilyen ellátás költsége napi 2000 dollár (656 ezer forint) körül van az afrikai országban. 

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

