A Szörnyeteg a világ tetején, a bosszankodás mellett fontos bejelentést tett

A súlycsoportoktól független ranglista egyik szupersztárja – sokak szerint a legjobbja –, a négy súlycsoportban világbajnoki, kettőben pedig vitathatatlan bajnoki címig jutó Inoue Naoja negyedszer lépett szorítóba idén. Ellenfele a hozzá hasonlóan veretlen kihívója, a mexikói David Picasso volt a Szamurájok éjszakáján.

Nakatani Dzsunto szívesen megmérettetné magát Inoue Naoja ellen (Fotó: ringmagazine.com)

Inoue Naoja a világ tetején

A találkozót a papírformának megfelelően a WBA, WBC, WBO, IBF világbajnoki öveket birtokló Inoue Naoja irányította, most azonban kevésbé volt elsöprő, mint ahogy azt általában megszokhattuk. Bár ezt Picasso próbálta kihasználni, a mexikóinak nem volt reális esélye a győzelemre, Inoue végül 117-111, 119-109, 120-108-as egyhangú pontozással diadalmaskodott.

A Szörnyeteg idei címvédései 2025. 01. 25. Tokió Kim Je-dzsun (22-3-2, 14 KO) kiütés a 4. menetben

2025. 05. 04. Paradise Ramon Cárdenas (27-2, 15 KO) kiütés a 8. menetben

2025. 09. 14. Murodjon Akhmadaliev (14-2, 11 KO) egyhangú pontozás

2025. 12. 27. David Picasso (32-1-1, 17 KO) egyhangú pontozás

– Ma este nem teljesítettem elég jól, jobban kellett volna bokszolnom – idézi a profiboksz.hu a japánt, aki bevallotta, hogy nagyon fáradtnak érezte magát, mivel ez volt a negyedik címvédő mérkőzése 2025-ben, így most egy ideig pihenni fog.

Miután Terence Crawford bejelentette a visszavonulását, illetve Olekszandr Uszik a WBO döntése értelmében már nem vitathatatlan bajnoka a nehézsúlynak, így Inoue a győzelmével a világ legjobb bokszolójává vált.

Érdekesség, hogy Inoue a profi pályafutása során először nyert két egymást követő meccset pontozással, még szeptemberben szintén így diadalmaskodott Murodjon Akhmadaliev ellen. Az ezt megelőző pontozásos összecsapásáig egészen 2019-ig vissza kell mennünk az időben, akkor Nonito Donaire úszta meg ellene kiütés nélkül.

Az eseményen lépett kötelek közé Inoue egyik lehetséges jövőbeni riválisa, a kispehelysúlyban most debütáló, szintén veretlen Nakatani Dzsunto is, akinek jobb szeme alaposan megsínylette a Sebastian Hernandez elleni összecsapást, ám végül pontozással jobbnak bizonyult a mexikóinál.