Rendkívüli

Elhunyt Brigitte Bardot, a francia filmművészet ikonja

profi bokszNaoya Inoueökölvívás

A Szörnyeteg a világ tetején, a bosszankodás mellett fontos bejelentést tett

Szombat este rendezték meg az idei év utolsó komoly profi bokszgáláját, a Szamurájok éjszakáját. Az esemény csúcspontja Inoue Naoja és David Picasso összecsapása volt, melyet a japán szuperklasszis egyhangú pontozással nyert meg, és így ő lett a súlycsoportoktól független ranglista első helyezettje.

Magyar Nemzet
2025. 12. 28. 10:39
David Picasso ellen pontozással nyert Naoya Inoue Forrás: ringmagazine.com
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A súlycsoportoktól független ranglista egyik szupersztárja – sokak szerint a legjobbja –, a négy súlycsoportban világbajnoki, kettőben pedig vitathatatlan bajnoki címig jutó Inoue Naoja negyedszer lépett szorítóba idén. Ellenfele a hozzá hasonlóan veretlen kihívója, a mexikói David Picasso volt a Szamurájok éjszakáján.

Junto Nakatani szívesen megmérettetné magát Naoya Inoue ellen
Nakatani Dzsunto szívesen megmérettetné magát Inoue Naoja  ellen (Fotó: ringmagazine.com)

Inoue Naoja a világ tetején

A találkozót a papírformának megfelelően a WBA, WBC, WBO, IBF világbajnoki öveket birtokló Inoue Naoja irányította, most azonban kevésbé volt elsöprő, mint ahogy azt általában megszokhattuk. Bár ezt Picasso próbálta kihasználni, a mexikóinak nem volt reális esélye a győzelemre, Inoue végül 117-111, 119-109, 120-108-as egyhangú pontozással diadalmaskodott.

A Szörnyeteg idei címvédései

  • 2025. 01. 25. Tokió Kim Je-dzsun (22-3-2, 14 KO) kiütés a 4. menetben
  • 2025. 05. 04. Paradise Ramon Cárdenas (27-2, 15 KO) kiütés a 8. menetben
  • 2025. 09. 14. Murodjon Akhmadaliev (14-2, 11 KO) egyhangú pontozás
  • 2025. 12. 27. David Picasso (32-1-1, 17 KO) egyhangú pontozás

– Ma este nem teljesítettem elég jól, jobban kellett volna bokszolnom – idézi a profiboksz.hu a japánt, aki bevallotta, hogy nagyon fáradtnak érezte magát, mivel ez volt a negyedik címvédő mérkőzése 2025-ben, így most egy ideig pihenni fog.

Miután Terence Crawford bejelentette a visszavonulását, illetve Olekszandr Uszik a WBO döntése értelmében már nem vitathatatlan bajnoka a nehézsúlynak, így Inoue a győzelmével a világ legjobb bokszolójává vált.

Érdekesség, hogy Inoue a profi pályafutása során először nyert két egymást követő meccset pontozással, még szeptemberben szintén így diadalmaskodott Murodjon Akhmadaliev ellen. Az ezt megelőző pontozásos összecsapásáig egészen 2019-ig vissza kell mennünk az időben, akkor Nonito Donaire úszta meg ellene kiütés nélkül.

Az eseményen lépett kötelek közé Inoue egyik lehetséges jövőbeni riválisa, a kispehelysúlyban most debütáló, szintén veretlen Nakatani Dzsunto is, akinek jobb szeme alaposan megsínylette a Sebastian Hernandez elleni összecsapást, ám végül pontozással jobbnak bizonyult a mexikóinál.

– A célom a világelsőség, ezért léptem feljebb ebbe a súlycsoportba. Nagyon szomorú lennék, ha nem tudnék megküzdeni Inouével, de a célomat nem befolyásolja az ő döntése. Kizárólag arra koncentrálok, hogy mit akarok elérni a karrieremben – mondta az esetleges Inoue elleni mérkőzésről Nakatani.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu