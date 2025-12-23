Brutális KO-k, visszatérők, vitathatatlanok és búcsúzók – ez volt a profi boksz 2025-ben

A profi ökölvívás több száz milliós rajongótábora vélhetően úgy emlékszik vissza a 2025-ös esztendőre, mint amelyikért bizony érdemes volt odaülni a televíziók elé, megtölteni a csarnokokat, izgatottan olvasni a sportág híreit. És valóban, a profi boksz mindent felkínált a rajongóknak, ami szem-szájnak ingere: hatalmas pofonok, évek óta várt nagy csaták, vitathatatlan bajnokok, legendás gálák. Nézzük, hogy a saját szempontunkból mik voltak 2025 legjei a sportágban.

A profi boksz jelenlegi legjobbja, Terence Crawford az év vége felé bejelentette a visszavonulását Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

A profi boksz nagy visszavonulója: Terence Crawford

Vélhetően nem erre a hírre szerettek volna felébredni a profi ökölvívás rajongói december 17-én. Bejelentette visszavonulását a súlycsoportoktól független ranglista éllovasa, a három súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerzett Terence Crawford (42-0, 31 KO). A 38 éves világklasszis úgy érzi, pályafutása méltó megkoronázása volt a Saul Canelo Álvarez (63-3-2, 39 KO) felett szeptember 14-én aratott történelmi sikere.

Az amerikai a sportág első olyan bunyósa lett, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerzett, ráadásul már az ötödik súlycsoportban lett világbajnok. Innentől kezdve kizárólag arról szóltak a hírek, hogy a súlycsoportoktól független ranglista éllovasa vajon folytatja-e a pályafutását, vagy netán visszavonul. Nos, december 17-én megkaptuk a választ, és bizton állíthatjuk, mindez sokkolta az egész világot.

A 38 éves bunyós nemcsak a vitathatatlan bajnoki címekben rekorder, ugyanis a profik között már 11 éve, 2014 óta mondhatja magát világbajnoknak. Az elsőt még könnyűsúlyban szerezte Ricky Burns (45-8-1, 17 KO) ellen, míg szeptember 14-én már nagyközépsúlyban lett valamennyi nagy szervezet – WBA, WBC, WBO és IBF – bajnoka. Legutóbb 18 évvel ezelőtt (!), 2007-ben hagyta el vesztesen a ringet még amatőr korában, miután a pekingi olimpián való szereplésért küzdve kikapott attól a Szamán Alitól, aki a profik között később szép karriert futott be (27-3, 14 KO).

Crawford amatőr statisztikája:

70 hivatalos meccs

58 győzelem

12 vereség

Crawford profi statisztikája: