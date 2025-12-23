profi bokszuszikcrawfordökölvívásszörnyeteg

Brutális KO-k, visszatérők, vitathatatlanok és búcsúzók – ez volt a profi boksz 2025-ben

A bokszrajongók vélhetően úgy emlékeznek majd a 2025-ös esztendőre, hogy ismételten olyan ringháborúk váltak valóra a sportágban üstökösként megjelenő szaúdi milliárdosnak köszönhetően, amelyekre évek óta várt a világ. Sajnos nem csak sikerektől, nagy visszatérésektől és fantasztikus rekordoktól volt hangos a sportág, de döbbenetes tragédiák és botrányok is beárnyékolták a profi bokszot. Ilyen volt a sportág 2025-ben.

Molnár László
2025. 12. 23. 5:25
Nagy a találgatás, hogy a profi boksz három vitathatatlan bajnoka közül ki a legjobb
Nagy a találgatás, hogy a profi boksz három vitathatatlan bajnoka közül ki a legjobb
A profi ökölvívás több száz milliós rajongótábora vélhetően úgy emlékszik vissza a 2025-ös esztendőre, mint amelyikért bizony érdemes volt odaülni a televíziók elé, megtölteni a csarnokokat, izgatottan olvasni a sportág híreit. És valóban, a profi boksz mindent felkínált a rajongóknak, ami szem-szájnak ingere: hatalmas pofonok, évek óta várt nagy csaták, vitathatatlan bajnokok, legendás gálák. Nézzük, hogy a saját szempontunkból mik voltak 2025 legjei a sportágban.

A profi boksz jelenlegi legjobbja, Terence Crawford az év vége felé bejelentette a visszavonulását
A profi boksz jelenlegi legjobbja, Terence Crawford az év vége felé bejelentette a visszavonulását

A profi boksz nagy visszavonulója: Terence Crawford

Vélhetően nem erre a hírre szerettek volna felébredni a profi ökölvívás rajongói december 17-én. Bejelentette visszavonulását a súlycsoportoktól független ranglista éllovasa, a három súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerzett Terence Crawford (42-0, 31 KO). A 38 éves világklasszis úgy érzi, pályafutása méltó megkoronázása volt a Saul Canelo Álvarez (63-3-2, 39 KO) felett szeptember 14-én aratott történelmi sikere.

Az amerikai a sportág első olyan bunyósa lett, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerzett, ráadásul már az ötödik súlycsoportban lett világbajnok. Innentől kezdve kizárólag arról szóltak a hírek, hogy a súlycsoportoktól független ranglista éllovasa vajon folytatja-e a pályafutását, vagy netán visszavonul. Nos, december 17-én megkaptuk a választ, és bizton állíthatjuk, mindez sokkolta az egész világot. 

A 38 éves bunyós nemcsak a vitathatatlan bajnoki címekben rekorder, ugyanis a profik között már 11 éve, 2014 óta mondhatja magát világbajnoknak. Az elsőt még könnyűsúlyban szerezte Ricky Burns (45-8-1, 17 KO) ellen, míg szeptember 14-én már nagyközépsúlyban lett valamennyi nagy szervezet – WBA, WBC, WBO és IBF – bajnoka. Legutóbb 18 évvel ezelőtt (!), 2007-ben hagyta el vesztesen a ringet még amatőr korában, miután a pekingi olimpián való szereplésért küzdve kikapott attól a Szamán Alitól, aki a profik között később szép karriert futott be (27-3, 14 KO).

Crawford amatőr statisztikája:

  • 70 hivatalos meccs
  • 58 győzelem
  • 12 vereség

Crawford profi statisztikája:

  • 42 meccs
  • 42 győzelem
  • 31 KO
  • öt súlycsoportban vb-cím, három súlycsoportban – kisváltósúlyban, váltósúlyban és nagyközépsúlyban – vitathatatlan bajnoki cím.

Az év gyásza: elment a Prédikátor

Szomorú napra virradt március 22-én az ökölvívást kedvelők tábora. Előző nap éjszakáján ugyanis visszatért Teremtőjéhez a világ talán legismertebb prédikátora, a kétszeres nehézsúlyú profi világbajnok, George Foreman (76-5, 68 KO), és csatlakozott az égi klasszisokhoz. A 76 éves korában elhunyt Big George azóta újra együtt van félelmetes ellenfeleivel, Muhammad Alival (56-5, 37 KO) vagy éppen Joe Frazierrel (32-4-1, 27 KO), akikkel az idők végtelenjéig idézhetik fel a profi ökölvívás legfényesebb időszakát, melynek főszereplői voltak.

George Foreman már Muhamad Alival és Joe Fraizerrel odafentről tekint le utódaira
George Foreman már Muhamad Alival és Joe Fraizerrel odafentről tekint le utódaira

Családi leszámolás a ringben

A profi boksz történetének vannak hihetetlenül nagy és emlékezetes összecsapásai, ám olyan, hogy az apák csatáját a fiaik fejezzék be a ringben, bizony nem sok van. Noha a legelfogultabb rajongók is elismerik, hogy ugyan az „öregek” szintjét a két gyerek – Chris Eubank Jr. (35-4, 25 KO) és Conor Benn (24-1, 14 KO) – nem érte el, ám az kétségtelen, hogy mindketten remek bunyósokká váltak az évek során. 

Az apák az 1990-es évek legelején elképesztő csatákat vívtak egymással a középsúlyban. Az akkori WBO-világbajnok, Nigel Benn (42-5-1, 35 KO) és a WBC interkontinentális bajnoka, Chris Eubank (45-5-2, 23 KO) a fiaikhoz hasonlóan kétszer csaptak össze:

  • 1990. november 18-án Birmingham – KO-val nyert Chris Eubank
  • 1993. október 9-én Manchester – döntetlen (115-113 Eubank, 114-113 Benn és 114-114)

A fiúk szintén kétszer csaptak össze idén. 2025. április 26-án Londonban egy parádés összecsapáson pontozással Chris Eubank Jr. Győzött (116-112, 116-112, 116-112), míg jött a visszavágó, melyen a Ring Magazin szerint Conor Benn valami egészen parádés teljesítményt nyújtva képes volt visszavágni ellenfelének, és nagy fölénnyel – Howard Foster 119-107-re, míg Marcus McDonnell (118-108) és John Latham (116-110) adta neki a meccset – legyőzte Chris Eubank Jr-t. Azaz egyrészt megszakította a családi átkot, másrészt visszavágott az első meccsen elszenvedett vereségéért. És ami szintén most történt meg a családi ringháború esetében: egy Benn padlóra küldött egy Eubankot. Kétszer is a 12. menetben… 

Tudós, aki profi világbajnok lett a ringben

Ha valaki azt gondolná, hogy az ökölvívás csak a buták, az erőszakos figurák sportága, az nagyon téved. Mintha Moldova György egyik halhatatlan novellája kelne életre a Magyar atom kötetből: amikor a félnehézsúlyú Verebes Lajos egy fejsérülésből felépülve csak akkor volt hajlandó bokszolni az ellenfelével, ha előtte megfelel egy műveltségi teszten. 

Isabel Rivero az első tudós, aki profi ökölvívóként a WBA világbajnoka lett
Isabel Rivero az első tudós, aki profi ökölvívóként a WBA világbajnoka lett

Nos, ilyenre ugyan nem kell Isabel Rivero (12-3-1, 1 KO) riválisainak számítaniuk a ringben, de az tény, hogy a 38 éves hölgy nemcsak Spanyolország egyik ismert tudósa – gyógyszerészeti kutatóként osztályvezetőként dolgozik –, hanem a női profi boksz egyik legendája is, aki a WBA atomsúlyú (46,2 kg) világbajnoka lett, miután többségi pontozással – 97-93, 96-94 és 95-95 – legyőzte a Valladolidban rendezett ringháborúban a mexikói Silvia 'La Guerrita' Torrest (22-5-3, 7 KO), és a civil élet után a profi ökölvívásban is felért a csúcsra.

Akit eltalál Jay Opetaia balhorga, az úgy jár, mint az ausztrál kötelező kihívója, a török Cinkara
Akit eltalál Jay Opetaia balhorga, az úgy jár, mint az ausztrál kötelező kihívója, a török Cinkara

Az év kiütése

Noha két veretlen bunyós lépett szorítóba az ausztráliai Broadbeach-en, az IBF és a Ring Magazin világbajnoki címmérkőzésén, azért azt mindenki tudta, a bődületes ütőerővel rendelkező címvédő hazai bokszoló a meccs favoritja. Nos, Jay Opetaia (29-0, 23 KO) megmutatta, miért is rettegnek tőle az ellenfelek, ugyanis a ringcsatára veretlenül érkező, majd onnan életveszélyben távozó török Huseyin Cinkara (23-1, 19 KO) hiába volt a kötelező kihívója az ausztrálnak, mivel már elmúlt 40 éves, senki sem adott komoly esélyt neki a győzelemre.

A 30 éves ausztrál nagyon nehezen melegedett bele, de a nyolcadik menetben megvillant Opetaia bal keze. Irtózatos erővel találta el török ellenfelét, aki kis híján belehalt ebbe az egyetlen ütésbe:

  • elveszítette az eszméletét,
  • eltört a nyakcsigolyája,
  • agyrázkódást szenvedett,
  • vérömleny keletkezett az agyában.


Az év botránya

Ha van bokszoló, akire illik a balhés jelző a profi boksz világában, az nem más, mint a három súlycsoportban – pehely-, nagypehely- és könnyűsúly – is vb-címig jutott, Tank becenévre hallgató bunyós. A veretlen Gervonta Davis (30-0-1, 28 KO) jelenleg a WBA könnyűsúlyú világbajnoka, ha éppen szabadlábon van, akkor egészen pazar dolgokat tud a szorítóban művelni. Elképesztő ütőerővel rendelkezik – a szakemberek szerint a sportág 10 legnagyobb KO-ja közül kettő is a nevéhez fűződik. 

A harmincéves amerikai ökölvívó a nyugat-baltimore-i Sandtown-Winchester közösségben nőtt fel, amely a város fekete foltja, a bűn kerülete volt. Noha korán elkezdett bokszolni, gyermekkora árnyéka mindvégig rávetődött.

Gervonta Davis hatalmas ütőerővel rendelkezik, és erről sajnos már gyermeke anyja is meggyőződhetett
Gervonta Davis hatalmas ütőerővel rendelkezik, és erről sajnos már gyermeke anyja is meggyőződhetett

 

Eddig hatszor tartóztatták le: verekedés, balesetokozás és családon belüli erőszak miatt ült már börtönben.

Az elmúlt hónapokban megint alaposan helybenhagyta volt barátnőjét, aki egyben gyermekei édesanyja is. Legutóbb október utolsó hetében – ez már dokumentálhatóan minimum a tizenegyedik eset volt –, amikor a bokszoló a munkahelyén kereste fel a nőt, és a szemtanúk szerint nemcsak megütötte őt, de fojtogatta is. 

Még augusztusban Gervonta Davis az apák napján ment a gyermekeiért, ám összekapott a gyermekek anyjával, akit többször is megütött. A sokadszorra bántalmazott nőnek sikerült épségben elhagynia a helyszínt, orvosi ellátást vett igénybe egy helyi kórházban.

A WBA könnyűsúlyú világbajnoka ezúttal nem ússza meg a sokadik bántalmazást, ugyanis bírósági ügy lesz belőle. A rendőrség nem először tartóztatta le Davist, ráadásul most nem csak könnyű testi sértés lesz a vád.

 

Naoye Inoue az alsóbb divíziók legjobbja, két súlyban is vitathatatlan bajnok lett
Naoye Inoue az alsóbb divíziók legjobbja, két súlyban is vitathatatlan bajnok lett

A profi boksz vitathatatlan bajnokai

Naoye Inoue (31-0, 27 KO), a profi ökölvívás alsó súlycsoportjainak korlátlan ura, a Szörnyeteg pazar teljesítménnyel hozta a kötelezőt, és megvédte vitathatatlan bajnoki címét kispehelysúlyban. Ám sokan nem hittek a szemüknek, ugyanis Inoue képtelen volt kiütni aktuális ellenfelét, a súlycsoport korábbi egyesített bajnokát, az üzbég Murodjon Akhmadalievet (14-2, 11KO), amire 2019 óta nem volt példa. Ugyanis a négy súlycsoportban is vb-címig eljutó Szörnyetegnek alacsony súlya ellenére elképesztő ütőereje van.

A Szörnyeteg lassan arra sem emlékszik, milyen vesztesen elhagyni a szorítót, hiszen legutóbb még 2012-ben, a kazahsztáni olimpiai selejtezőtorna döntőjében szenvedte el, miután kipontozta őt kazah Birzan Zakipov, aki egy évre rá világbajnok lett kislégsúlyban az amatőrök között.

Naoye Inoue statisztikája

  • amatőr: 75 győzelem (48 KO), 6 vereség 
  • profik: 31 győzelem, ebből 27 KO
  • kiütéses győzelmi arány: 89,28 százalék
  • világbajnoki címmérkőzéseken 91,30 százalékkal zárta le idő előtt a ringháborúit
  • rekorder 23 kiütéses győzelemmel világbajnoki címmeccseken (korábbi csúcstartó az egykori nehézsúlyú bajnok, Joe Louis volt 22 KO-sikerrel)

Terence Crawfordról már volt szó fentebb. Ő a Las Vegas-i ultramodern Allegiant Stadionban –  amely Las Vegas Raiders NFL csapatának az otthona – egészen simán kipontozta Saul Canelo Álvarezt, és lett a sportág első olyan bunyósa lett, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerzett, ráadásul már az ötödik súlycsoportban lett világbajnok. A csúcscsatát több mint 70 ezren látták, és a meccset a Netflix élőben közvetítette.

Olekszandr Uszik másodszor is vitathatatlan bajnok lett nehézsúlyba, ami előtte senki másnak nem sikerült
Olekszandr Uszik másodszor is vitathatatlan bajnok lett nehézsúlyba, ami előtte senki másnak nem sikerült

Amikor a nyáron, július 19-én késő este egy 38 éves ukrán bunyós a zsúfolásig megtelt Wembley-ben az ötödik menetben kiütötte a 27 éves Daniel Dubois-t (22-3, 21 KO), és ezzel pályafutása során harmadszor, a királykategóriában pedig másodszor lett vitathatatlan bajnok, mindenki kijelentette, aki a profi ökölvívás körül él és mozog, hogy jelenleg Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO) a világ legjobb bunyósa, ugyanis amit a Dubois elleni sikerével elért – a cirkálósúly után kétszer is vitathatatlan bajnok lett a nehézsúlyban – még soha senkinek nem sikerült a négyöves rendszer létezése óta.

Az ukrán bokszoló elég régen érezhette meg, milyen vereséggel távozni a ringből, ugyanis amatőrben még 2009-ben, a milánói világbajnokságon kapott ki utoljára a nehézsúlyúak elődöntőjében, miután a későbbi világbajnok, az orosz Jegor Mehoncev 14-10-es pontozással jobbnak bizonyult Usziknál.

Uszik amatőr statisztikája

  • olimpiai bajnok (2012 London)
  • világbajnok (2011 Baku)
  • 335 győzelem
  • 15 vereség

Uszik profi statisztikája

  • 24 meccs
  • 24 győzelem
  • 15 KO
  • két súlycsoportban – cirkálósúly és nehézsúly – vitathatatlan bajnok

A nagy visszatérő: Manny Pacquiao

A profi ökölvívás történetének egyik legnagyobb alakja júliusban 46 évesen tért vissza a ringbe, és nem járt messze attól, hogy négy év kihagyást követően azonnal visszatérjen a csúcsra. Július 19-én Las Vegasban a korábban nyolc súlycsoportban vb-címig jutó Manny Pacquiao (62-8-3, 39 KO) nagyon is komolyan gondolta a visszatérést, és Las Vegasban, az MGM Arénában a WBC regnáló váltósúlyú világbajnoka, Mario Barrios (29-2-2, 19 KO) ellen nem is sok hiányzott ahhoz, hogy a súlycsoport messze legidősebb világbajnoka legyen. A filippínó ikon a tizenkét menet során felvillantva régi önmagát, végül döntetlenre végzett Barrios ellen – az egyik pontozó 115-113-ra a címvédőt látta jobbnak, míg a másik kettő nem tudott dönteni a két bunyós között, és 114-114-re adta a mérkőzést –, így utóbbi megtarthatta a vb-övét.

Pacquiao szinte mindent megőrzött régi tudásából, jöhet számára az újabb nagy kihívás
Pacquiao szinte mindent megőrzött régi tudásából, jöhet számára az újabb nagy kihívás

Az év gálája

Február 22-én este a profi boksz igazi ünnepnapja volt Rijádban, ahol egy gálán belül hat vb-címmeccset rendeztek, amire a modern kori profi ökölvívásban még nem volt példa. A legnagyobb figyelem a félnehézsúly két királya, a súlycsoport vitathatatlan bajnoka, Artur Beterbiev (22-1, 20 KO)  és legnagyobb riválisa, Dmitrij Bivol (24-1, 12 KO)  második meccsét övezte. A két gigász – akik több mint húszmillió dolláros gázsiért csapott össze egymással – még az első meccsüket is felülmúlva egészen elképesztő küzdelmet vívott 12 meneten keresztül, és a pontozók ezúttal a kihívó Bivolt látták jobbnak, aki nemcsak visszavágott a tavaly októberi vereségéért, de a WBA, WBC, a WBO, az IBF és az IBO öveit megszerezve lett a félnehézsúly vitathatatlan bajnoka.

Fantasztikus meccsen vágott vissza Bivol (jobbra) Beterbievnek
Fantasztikus meccsen vágott vissza Bivol (jobbra) Beterbievnek


A gála többi címmeccse is parádés és látványos csatákat hozott. 

  • A WBO akkori ideiglenes világbajnoka, az új-zélandi Joseph Parker (36-3, 24 KO) és ellenfele, a WBO interkontinentális bajnoka, a NABO övének birtokosa, a kongói Martin Bakole (21-2, 16 KO) – aki beugróként volt Parker ellenfele – meccse nem lett túl hosszú, ugyanis Parker a második menetben kiütötte ellenfelét. 
  • Megvédte a WBC könnyűsúlyú világbajnoki címét Shakur Stevenson (23-0, 11 KO), miután a 9. menetben leléptették ellene a szintén beugróként bunyózó brit Josh Padleyt.
  • A dominikai Carlos Adames (24-1-1, 18 KO) a veretlen brit-pakisztáni Hamzah Sheerazzal (21-0-1, 17 KO) szemben tette kockára WBC középsúlyú világbajnoki címét, és végül megtarthatta a vb-övét, ugyanis a pontozók döntetlenre adták kettejük izgalmas csatáját.
  • A WBC interim vb-címéért csapott össze a nehézsúly két, sokak által a legjobbak közé tartozó német Agit Kabayel (26-0, 18 KO), valamint a kínai Zhilei Zhang (27-3-1, 22 KO) összecsapására. Noha utóbbi az 5. menetben leütötta ellenfelét, Kabayel hamar kitisztult, és egy hatalmas testütéssel egy menettel később lezárta kettejük ütközetét.
  • A Vergil Ortiz Jr. (23-0, 21 KO) és Israil Madrimov (10-2-1, 7 KO) ringháborója az ideiglenes WBC nagyváltósúlyú világbajnoki címért szintén látványosra sikeredett, melyet előbbi szoros, de egyhangú pontozással nyert meg.
  • Kifejezetten látványos és harcos mérkőzést vívott egymással az ideiglenes WBO félnehézsúlyú világbajnoki övért Joshua Buatsi (19-1, 13 KO) és Callum Smith (31-2, 22 KO) – utóbbit csak Saul Canelo Alvarez és Artur Beterbiev tudott csak legyőzni –, melyet a testre sokat és jól dolgozó Smith nyert meg egyhangú pontozással.

 

