Újabb pert nyert lapunk a Tisza Párt ellen

Két ülés, ugyanaz a kérdés: Magyarország vagy Ukrajna?

Brüsszelben egyszerre tartanak külügyminiszteri és energiapolitikai egyeztetést. Szijjártó Péter szerint a viták középpontjában az ukrán olajblokád mellett az orosz szankciók és az ukrán EU-csatlakozás kérdése lesz. A magyar kormány álláspontja világos, csak akkor lehet továbblépni bizonyos kérdésekben, ha rendeződik a magyar energiabiztonság ügye és megfelelő garanciák születnek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 10:11
Szijjártó Péter külügyminiszter Forrás: MTI
Szijjártó Péter külügyminiszter közösségi oldalán számolt be róla, hogy ma Brüsszelben külügyminiszteri tanács és energiaminiszteri tanács is lesz. Két ülés lesz ma, de a kérdés ugyanaz: Magyarország vagy Ukrajna?

A magyar kormány egyértelmű állásfoglalást vár Brüsszeltől: Magyarország vagy Ukrajna?
Fotó: MTI

Ukrajna továbbra is olajblokád alatt tartja Magyarországot. Az olajszállítás megindítása már ma lehetséges lenne, ehhez pusztán egy politikai döntésre lenne szükség. 

Brüsszel nyugodtan nyomás alá helyezhetné Ukrajnát és követelhetné, hogy indítsák újra az olajszállítást, de attól tartok, hogy ma újra minket akarnak nyomás alá helyezni és tőlünk fognak követelni

– hangsúlyozta, majd kitért rá, hogy Brüsszelben várhatóan azt fogják követelni, hogy a magyar kormány is járuljon hozzá az ukránok 90 milliárdos hadikölcsönéhez, szavazzák meg a 20. orosz szankciós csomagot és engedjék, hogy az ukrán EU-csatlakozási tárgyalások továbbmenjenek. 

A mi álláspontunk viszont világos, ma sem fogunk engedni a nyomásnak, ma is ellenállunk a követelésnek, az ukránok EU-s tagságáról szó sem lehet, a 20. szankciós csomagot és a 90 milliárd eurós hitelt pedig majd akkor lehet napirendre venni, hogyha az ukránok újraindítják (az olajszállítást)

– részletezte és hozzátette, hogy emellett garanciákat várnak arra, hogy soha többet nem is fogják azt leállítani. 

Borítókép: Szijjártó Péter külügyminiszter (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu