Szijjártó PéterUkrajnaBarátság kőolajvezeték

Szijjártó Péter: Bebizonyosodott, az ukránok egyértelműen a Tiszát akarják segíteni az olajblokáddal + videó

Kijevben újabb tájékoztatót tartottak, elérte a célját a magyar delegáció kijevi látogatása, hiszen kénytelen volt megszólalni az ukrán rendszer-üzemeltető vállalat – közölte Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter a Barátság kőolajvezeték ügyében közölt új információkat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 15:01
Mint ismert, Ukrajna január 27-én leállította a Magyarország felé irányuló olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken. Szijjártó Péter azt közölte, hogy a szombati tájékoztató, amit a nagyköveteknek tartottak, „egy újabb lebukás az ukránoknak, újabb bizonyossága annak, hogy az ukránok kizárólag politikai okok miatt, kizárólag a magyar választásba történő beavatkozás szándékával tartják elzárva a Barátság kőolajvezetéket”. 

Ma ismételten bebizonyosodott, hogy ez egy olajblokád Magyarországgal szemben – emelte ki a külgazdasági és külügyminiszter. 

Mint mondta: 

Az ukránok újra elutasították azt, hogy a helyszínen külföldi szakértők, magyarok, szlovákok, uniósok nézzék meg, hogy mi a helyzet a vezetékkel. Most nagyjából egy hónapnyi helyreállítási munkáról beszélnek. Nyilvánvalóan kilóg a lóláb, sőt az egész istálló gyakorlatilag, ez az olajblokád egyértelműen a magyar parlamenti választásnak szól. Ez egy egyértelmű beavatkozás a magyarországi választási folyamatba, annak érdekében, hogy a Tisza Pártot segítsék.

Nyilvánvalóan az ukránok folyamatosan egyeztetnek Brüsszellel. Céljuk az, hogy a Tisza Pártnak segítséget nyújtanak a választási kampány során – tette hozzá a tárcavezető. Kiemelte:

Határozottan felszólítjuk Zelenszkij elnököt és az ukránokat, hogy fejezzék be a beavatkozást a magyar választási kampányba. Teljesen egyértelmű, hogy a vezeték üzemképes, egyetlenegy perc alatt újra lehetne indítani, ezért azt követeljük az ukránoktól, hogy indítsák újra a szállítást, ne avatkozzanak be a magyar választási kampányba. Teljesen egyértelmű, ami történik, az ukránok azt szeretnék, ha a Tisza Párt nyerné a választást, de erről a magyar emberek fognak dönteni, és holnap a magyar emberek meg is mutathatják, hogy minket nem lehet megzsarolni, legyen a holnapi minden idők legnagyobb békemenete!

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

