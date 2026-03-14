A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán hangsúlyozta , hogy az amerikai kormány racionális döntést hozott, amikor ideiglenesen feloldotta az orosz kőolajra vonatkozó szankciókat. Szijjártó Péter szerint ideje lenne, hogy Brüsszel is meghozza ezt a döntést, és ne úgy ugráljon, ahogy Zelenszkij fütyül.
Szijjártó Péter: Itt az ideje nemet mondani az ukrán zsarolásra
A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy egy háborús korszak bontakozik ki a szemünk előtt. Szijjártó Péter nemrég az izraeli kollégájával egyeztetett, amellyel kapcsolatban hangsúlyozta: a közel-keleti konfliktus még hosszabb ideig velünk maradhat, ezért ideje lenne, hogy Brüsszel ne úgy ugráljon, ahogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fütyül.
A szemünk előtt jön létre egy új világrend a régi helyén. Sajnos egy háborús világkorszak köszönt ránk. A közel-keleti háború nemcsak a világ biztonságát állítja kihívások elé, hanem súlyosan veszélyezteti a globális energiaellátás biztonságát is. A Hormuzi-szoros lezárása régen látott bizonytalan helyzetbe taszította a világ olajpiacának működését
– írta bejegyzésében a külügyminiszter.
Szijjártó Péter egyúttal hangsúlyozta, hogy az amerikai kormányzat a kialakult helyzetre válaszul racionális döntést hozott és az orosz olajszankciók részleges feloldása mellett döntött, ezt pedig Brüsszelnek is követnie kéne.
Ezt kellene tennie Brüsszelnek is, ugyanis a mostani helyzetben a két legfőbb eurázsiai energiaforrástól – az arab térség olajától és az olcsó orosz energiahordozóktól – el vagyunk zárva. Ha ez így marad, akkor Európában lesz a legnagyobb áremelkedés minden területen
– nyomatékosította a miniszter.
A tárcavezető egyúttal elmondta, hogy a mai napon Gideon Sa’ar izraeli külügyminiszter-kollégájával egyeztetett, akivel áttekintették a közel-keleti helyzetet, és szerintük „úgy kell készülnünk, hogy ez a konfliktus még egy jó ideig fenn fog maradni”.
Ezért, ha Brüsszel nem lép azonnal, súlyos károkat okoz az európai gazdaságnak. Itt az ideje, hogy Brüsszel ne úgy táncoljon, ahogy Zelenszkij fütyül!
A külügyminiszter szerint ebben a helyzetben az orosz energiahordozókkal szembeni szankciók fenntartása mélyütést jelent Európának, „s Zelenszkijék azt akarják, hogy ez a veszélybe sodort európai gazdaság még több pénzt küldjön Ukrajnába… s ugyan miből??”
Itt az ideje nemet mondani az ukránok zsarolására! – nyomatékosította Szijjártó Péter bejegyzése végén.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
