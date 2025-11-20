Csúcsra tör a profi boksz tudósa: a 38 éves gyógyszerészeti kutató a WBA világbajnoka lehet

Mintha Moldova György egyik halhatatlan novellája kelne életre a Magyar atom kötetből: amikor a félnehézsúlyú Verebes Lajos egy fejsérülésből felépülve csak akkor volt hajlandó bokszolni az ellenfelével, ha előtte megfelel egy műveltségi teszten. Nos, ilyenre ugyan nem kell Isabel Rivero (11-3-1, 1 KO) riválisainak számítaniuk a ringben, de az tény, hogy a 38 éves hölgy nemcsak Spanyolország egyik ismert tudósa – gyógyszerészeti kutatóként osztályvezetőként dolgozik –, hanem a női profi boksz egyik legendája is, aki pénteken este a WBA atomsúlyú (46,2 kg) világbajnoki címéért lép ringbe. Az ellenfele a Valladolidban rendezendő ringháborúban a mexikói Silvia 'La Guerrita' Torres (22-4-3, 7 KO) lesz. Ritka ebben a sportágban, hogy valaki diplomásként a ringben is a legjobbak közé tartozik, talán a két Fundora említhető vele egy szinten, ugyanis a 27 éves Sebastian a WBC nagyváltósúlyú világbajnoka, míg 22 éves húga, Gabriela a légsúly vitathatatlan bajnoka, és mindketten a Harvardra járnak.

Isabel Rivero (balra) nemcsak kutatóként dolgozik keményen a civil életben, hanem a ringben sem ismer kegyelmet (Fotó: IMAGO/Hansjürgen Britsch)

Isabel Rivero a munkahelyi stressz miatt kezdett el bokszolni

A most 38 esztendős tudós élete gyökeresen megváltozott azon a napon, amikor 28 évesen elkezdett bokszolni. A Marca cikkéből kiderül, hogy rákapott a sportágra, és kiderült, hogy egészen jó benne. Gyorsan fejlődött, és ami kezdetben szabadidős tevékenységként indult, szenvedéllyé vált, ami a versenyzés világába vezette. Azért próbálta ki a bokszot, mert akkoriban egy gyógyszerészeti K+F laboratóriumban dolgozott kutatóként, és a rengeteg munka, illetve a hatalmas elvárások miatt kezdtek kicsúszni a kezéből a dolgok, és a stressz ellen tökéletesnek találta az ökölvívást. Az ütések nem ijesztették meg, bár a harcfilozófiája az, hogy a győzelem alapja a jó védekezés, hogy elkerülje az ütéseket.

Isabel Rivero statisztikája 2022 óta profi ökölvívó

15 meccsen 13 győzelem, 3 vereség, 1 döntetlen

kétszeres profi Európa-bajnok

vb-címmeccsen idén április 25-én: Sarah Bormann ellen pontozásos vereség

Isabel Rivero másodszor is megkapta az esélyt arra, hogy tudósként profi világbajnok legyen (Fotó: IMAGO/Torsten Helmke)

Fizetés nélküli szabadságra ment, hogy rendesen fel tudjon készülni a pénteki címmeccsre

Isabel Rivero elmondta, nyugodt, ami a felkészülését jelenti, ugyanis ennél többet nem tehet a siker érdekében. Nem tagadja, ha megszerzi a világbajnoki címet, az sok mindent megváltoztatna az életében.