Csúcsra tör a profi boksz tudósa: a 38 éves gyógyszerészeti kutató a WBA világbajnoka lehet

Ha valaki azt gondolná, hogy az ökölvívás csak a buták, az erőszakos figurák sportága, az nagyon téved. Spanyolország egyik legismertebb tudósa, a gyógyszerészeti kutatóként dolgozó Isabel Rivero hobbiként kezdett el bokszolni tíz éve, mostanra pedig 38 évesen a munkája mellett odáig ért el, hogy pénteken a WBA atomsúlyú világbajnoki címéért lép ringbe. Saját bevallása szerint három hétre fizetés nélküli szabadságra ment, hogy rendesen felkészülhessen élete eddigi legfontosabb ringcsatájára.

Molnár László
2025. 11. 20. 12:39
A 38 éves tudós, Isabel Rivero hazai ringben vállhat profi világbajnokká
A 38 éves tudós, Isabel Rivero hazai ringben vállhat profi világbajnokká (Fotó: IMAGO/Hansjürgen Britsch)
Mintha Moldova György egyik halhatatlan novellája kelne életre a Magyar atom kötetből: amikor a félnehézsúlyú Verebes Lajos egy fejsérülésből felépülve csak akkor volt hajlandó bokszolni az ellenfelével, ha előtte megfelel egy műveltségi teszten. Nos, ilyenre ugyan nem kell Isabel Rivero (11-3-1, 1 KO) riválisainak számítaniuk a ringben, de az tény, hogy a 38 éves hölgy nemcsak Spanyolország egyik ismert tudósa – gyógyszerészeti kutatóként osztályvezetőként dolgozik –, hanem a női profi boksz egyik legendája is, aki pénteken este a WBA atomsúlyú (46,2 kg) világbajnoki címéért lép ringbe. Az ellenfele a Valladolidban rendezendő ringháborúban a mexikói Silvia 'La Guerrita' Torres (22-4-3, 7 KO) lesz. Ritka ebben a sportágban, hogy valaki diplomásként a ringben is a legjobbak közé tartozik, talán a két Fundora említhető vele egy szinten, ugyanis a 27 éves Sebastian a WBC nagyváltósúlyú világbajnoka, míg 22 éves húga, Gabriela a légsúly vitathatatlan bajnoka, és mindketten a Harvardra járnak.

Isabel Rivero (balra) nemcsak kutatóként dolgozik keményen a civil életben, hanem a ringben sem ismer kegyelmet
Isabel Rivero (balra) nemcsak kutatóként dolgozik keményen a civil életben, hanem a ringben sem ismer kegyelmet (Fotó: IMAGO/Hansjürgen Britsch)

Isabel Rivero a munkahelyi stressz miatt kezdett el bokszolni

A most 38 esztendős tudós élete gyökeresen megváltozott azon a napon, amikor 28 évesen elkezdett bokszolni. A Marca cikkéből kiderül, hogy rákapott a sportágra, és kiderült, hogy egészen jó benne. Gyorsan fejlődött, és ami kezdetben szabadidős tevékenységként indult, szenvedéllyé vált, ami a versenyzés világába vezette. Azért próbálta ki a bokszot, mert akkoriban egy gyógyszerészeti K+F laboratóriumban dolgozott kutatóként, és a rengeteg munka, illetve a hatalmas elvárások miatt kezdtek kicsúszni a kezéből a dolgok, és a stressz ellen tökéletesnek találta az ökölvívást. Az ütések nem ijesztették meg, bár a harcfilozófiája az, hogy a győzelem alapja a jó védekezés, hogy elkerülje az ütéseket.

Isabel Rivero statisztikája

  • 2022 óta profi ökölvívó
  • 15 meccsen 13 győzelem, 3 vereség, 1 döntetlen
  • kétszeres profi Európa-bajnok
  • vb-címmeccsen idén április 25-én: Sarah Bormann ellen pontozásos vereség
Isabel Rivero másodszor is megkapta az esélyt arra, hogy tudósként profi világbajnok legyen
Isabel Rivero másodszor is megkapta az esélyt arra, hogy tudósként profi világbajnok legyen (Fotó: IMAGO/Torsten Helmke)

Fizetés nélküli szabadságra ment, hogy rendesen fel tudjon készülni a pénteki címmeccsre

Isabel Rivero elmondta, nyugodt, ami a felkészülését jelenti, ugyanis ennél többet nem tehet a siker érdekében. Nem tagadja, ha megszerzi a világbajnoki címet, az sok mindent megváltoztatna az életében.

– Három hét fizetés nélküli szabadságot vettem ki, hogy teljesen az edzésnek szentelhessem minden percemet. Nem tagadom, van bennem drukk, hiszen hazai közönség előtt megint vb-címért bokszolhatok. Egy győzelem mindent megváltoztatna, mert az lenne a jutalom azért az erőfeszítésért, amelyet a csapatom és én is évek óta teszünk a végső sikerért – közölte a 38 éves kutató.

A promótere, Julio López a kezdetektől fogva hitt benne, és lehetővé tette neki, hogy elérjen a csúcsra ökölvívóként. López látta, hogy mindig is kiemelkedően teljesített az élet minden területén, és úgy gondolta, Rivero megérdemli ezt a lehetőséget. Az a tény, hogy ő lenne a történelem harmadik spanyol világbajnoka, szintén motiválja.

Ez egy álom lenne, mindannak a betetőzése, amire egy sportoló a kezdetektől fogva törekszik. Ez a helyzet már most hihetetlennek tűnik számomra

– fogalmazott Isabel, aki a munkája után a hobbijában is felérhetne a csúcsra.

Isabel Rivero első vb-címmeccse a német Sarah Bormann ellen:

 

