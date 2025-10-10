Kőkemény pofonok és vb-címek: történelmet írt a Fundora klán

Rendkívüli

Bármely sportágban igencsak ritka, hogy egy testvérpár férfi- és női tagja is feljusson a csúcsra. Nos, a profi ökölvívás történetében ez eddig kizárólag a Fundora családnak sikerült: a 27 éves Sebastian a WBC nagyváltósúlyú világbajnoka, míg 22 éves húga, Gabriela a légsúly vitathatatlan bajnoka. A bokszdinasztiát a hat testvér edzéseit irányító édesapa alapította, és a két szupersztár ugyanúgy a családi birtokon készül, mint a többiek. És közben mind Sebastian, mind Gabriela a Harvardon tanul.

Molnár László
2025. 10. 10. 6:23
Sebastian és Gabriela Fundora a profi boksz legsikeresebb testvérpárja
Sebastian és Gabriela Fundora a profi boksz legsikeresebb testvérpárja Forrás: Ring Magazine
Nem sok olyan család van a profi bokszban – sőt talán más sportágakban sem –, amely mindent feltesz arra, hogy a csúcsra érjen. A Fundora klán ilyen, még arra is képesek volt, hogy a mexikói határtól kétórányira felépített birtokán olyan edzőtermet hozzanak létre, ahol a család két szeme fénye, Sebastian (23-1-1, 14 KO) és Gabriella (17-0, 8 KO) olyan edzésmunkát végezhet, amelynek köszönhetően történelmet írhattak a sportágban. Ugyanis a 27 éves báty a WBC nagyváltósúlyú világbajnoka – a WBO-nál is ő volt a bajnok, de megfosztották a címétől, mert nem a szervezet által kijelölt ellenfél ellen bunyózott –, míg a húga a légsúly vitathatatlan bajnoka, és ők az első testvérpár a sportágban, akik együtt, egy időben rendelkeznek világbajnoki címmel.

A Fundora testvérek történelmet írtak a profi bokszban
A Fundora testvérek történelmet írtak a profi bokszban   Fotó: Ring Magazine

A Fundora család minden tagja kötődik a bokszhoz

Az ökölvívás lett a családi élet legfontosabb eleme, még az otthonukat is úgy alakították át, hogy még a felkészüléseket is ott végzi a két testvér. Az ESPN riportja szerint azonban nemcsak ők kötődnek a bokszhoz, ugyanis Freddy Fundora, az édesapa a szakmai munkát, a feleség, Monique gazdasági vezetőként az egyesületet irányítja. Ráadásul mind a hat gyermek űzte vagy űzi a sportágat.

  • Alberto Fundora: 12 sikeresen megvívott profi meccs után abbahagyta
  • Freddy Jr.: miután bevonult katonának, szintén abbahagyta az aktív bokszot
  • Sebastian Fundora: a WBC nagyváltósúlyú bajnoka
  • Gabriela Fundora: a légsúly vitathatatlan bajnoka
  • Macho Fundora: már az utánpótlás korosztályokban bokszol
  • Fabiola Fundora: már elkezdte az edzéseket

– Alberto egyszerűen abbahagyta, nem akarta tovább csinálni. Az ökölvívás nem való mindenkinek. Én vezettem be a sportágba. És amikor tizennyolc évesek vagy idősebbek lesznek a gyerekek, két évet adok nekik, hogy folytatni akarják-e a középiskola után, vagy inkább továbbtanulnak. Saját maguk döntenek. Alberto is választott, ő az autóiparban dolgozik – mondta el az édesapa.

Valamennyien a kaliforniai Coachella-völgyben felépített családi farmon edzenek, egy minden igényt kielégítő félig szabadtéri, félig fedett ringben és edzőteremben. 

Ezt azért találták ki, mert a Fundorák a nap 24 órájában, a hét minden napján az ökölvívók életét élhetik, még akkor is, ha adott időszakban nem egy ringcsatára készülnek, csak egyszerűen edzenek.

Sebastian és Gabriela Fundora rengeteg időt tölt együtt
Sebastian és Gabriela Fundora rengeteg időt tölt együtt     Fotó: Instagram

Sebastian és Gabriela Fundora mindent együtt csinál

A két legsikeresebb Fundora szinte mindent együtt csinál. Sebastian öt-, Gabriela hatévesen kezdett el bokszolni, ám emellett a tanulást sem hanyagolták. Amennyire történelmi tett, hogy testvérpárként egyszerre világbajnokai a sportágnak, az sem mindennapos a profi bokszban, hogy mindketten a Harvardon tanulnak: a báty mérnöknek, a húg pedig gazdasági vonalon.

Felkel, edz, eszik, alszik, felkel, edz, eszik, alszik, és ugyanazt csinálja újra és újra. Ő valójában ilyen. Pontosan olyan, mint én

– mondta Gabriela Sebastianról. Mert így nevelte őket apjuk és edzőjük, Freddy Fundora.

Sebastian és Gabriela mindig ott van a másik meccsén a ringsarokban, hogy segítse a másikat
Sebastian és Gabriela mindig ott van a másik meccsén a ringsarokban, hogy segítsék a testvérüket   Fotó: Ring Magazine

Sebastian és Gabriela mindig is egymás sarkában álltak – szó szerint és átvitt értelemben is, mivel gyakran Freddy segédedzőjeként adtak tanácsot egymásnak. Mivel a 22 éves Gabrielának nincs jogosítványa, így mindenhova a bátyja viszi el. Ha Sebastiannak edzése van – ez szent elfoglaltság ebben a családban –, akkor a szülők fuvarozzák Gabrielát.

Szintén családi hagyomány, hogy a szülők és a testvérek a meccsek után közös karaokén vesznek részt, amit hatalmas evés-ivással tesznek teljessé. 

Miután Monique és a két legkisebb testvér otthonról, televízión követik Sebastian és Gabriela csatáit, a nagy családi banzájra mindig akkor kerül sor, ha mindenki hazaér.

Fotó: Ring Magazine

Sebastian, a pokoli torony

A 27 éves bunyós nemcsak a tudásával emelkedik ki a nagyváltósúlyban, hanem a termetével is, hiszen 198 cm magas, ami történelmi magasság a súlycsoportban. Bármilyen furcsa, Sebastiannak még sosem volt súlyproblémája, míg a súlycsoport legjobbjai igencsak nehezen bírják hozni a nagyváltó felső súlyhatárát.

Sebastian Fundora mindössze egy vereséget szenvedett eddigi karrierje során, amikor 2023. április 8-án a hetedik menetben kiütötte őt Brian Mendoza. Fundora belenézett egy horogba, a megszédült bunyóst pedig lefiniselte ellenfele. Érdekesség, hogy Sebastian mindhárom pontozónál fölényesen vezetett, ugyanis ketten az addigi, mind a hat menetben őt látták jobbnak, míg a harmadiknál 59-55-re vezetett. Noha nagyon szeretett volna Terence Crawford ellen bokszolni – aki a WBA világbajnoka volt akkor nagyváltóban –, ám az amerikai inkább Saul Canelo Alverazt választotta

Sebastian most karrierje egyik legnehezebb összecsapására készül. Október 25-én a Las Vegas-i MGM Grand Hotelben próbálja megvédeni WBC vb-címét az amerikai legenda, Keith Thurman (31-1-1, 23 KO) ellen, egy olyan gálán, ahol már övé a főmérkőzés.

– Keith az egyik legjobb volt a súlycsoportban, de itt az ideje egy új bajnoknak, és hiszem, hogy én lehetek ennek a sportágnak az arca. Hiszem, hogy most én vagyok a legjobb nagyváltósúlyú, és kizárólag arra koncentrálok, hogy megvédjem a címem. Fantasztikus érzés, hogy az MGM-ben eljutottam odáig, hogy a főmeccset vívhatom – mondta a Ring Magazinnak Fundora.

Gabriela minden idők legfiatalabb vitathatatlan bajnoka lett a profi boksznak
Gabriela minden idők legfiatalabb vitathatatlan bajnoka lett a profi boksznak   Fotó: Ring Magazine

Gabriela célja, hogy ő legyen a világ legjobb női bokszolója

Bármennyire is egyedülálló Sebastian a férfiaknál, sokan állítják, már nem ő a legsikeresebb bokszoló a családban. A húga, Gabriela ugyanis 

nemcsak megszerezte a légsúly vitathatatlan bajnoki címét, de már túl is van azon, hogy megvédje a WBA, a WBC, a WBO, az IBF és a Ring bajnoki öveit. Ráadásul a divíziókat és nemeket tekintve 22 évesen ő lett a legfiatalabb vitathatatlan bokszvilágbajnok a négyöves korszakban. 

Az utolsó három meccsét egyaránt kiütéssel nyerte, az utolsót szeptember 20-án, amikor a hetedik menetben „leoltotta a villanyt" Alexis Kubickinek. A teljesítményét látva nem véletlen, hogy 2024-ben őt választotta a Ring Magazin a múlt év legjobb női ökölvívójának. A szakemberek állítják, Gabriela olyan technikával, erővel és ring IQ-val rendelkezik, hogy valóban kiemelkedik a női mezőnyből.

 

