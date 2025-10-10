Kőkemény pofonok és vb-címek: történelmet írt a Fundora klán

Nem sok olyan család van a profi bokszban – sőt talán más sportágakban sem –, amely mindent feltesz arra, hogy a csúcsra érjen. A Fundora klán ilyen, még arra is képesek volt, hogy a mexikói határtól kétórányira felépített birtokán olyan edzőtermet hozzanak létre, ahol a család két szeme fénye, Sebastian (23-1-1, 14 KO) és Gabriella (17-0, 8 KO) olyan edzésmunkát végezhet, amelynek köszönhetően történelmet írhattak a sportágban. Ugyanis a 27 éves báty a WBC nagyváltósúlyú világbajnoka – a WBO-nál is ő volt a bajnok, de megfosztották a címétől, mert nem a szervezet által kijelölt ellenfél ellen bunyózott –, míg a húga a légsúly vitathatatlan bajnoka, és ők az első testvérpár a sportágban, akik együtt, egy időben rendelkeznek világbajnoki címmel.

A Fundora testvérek történelmet írtak a profi bokszban Fotó: Ring Magazine

A Fundora család minden tagja kötődik a bokszhoz

Az ökölvívás lett a családi élet legfontosabb eleme, még az otthonukat is úgy alakították át, hogy még a felkészüléseket is ott végzi a két testvér. Az ESPN riportja szerint azonban nemcsak ők kötődnek a bokszhoz, ugyanis Freddy Fundora, az édesapa a szakmai munkát, a feleség, Monique gazdasági vezetőként az egyesületet irányítja. Ráadásul mind a hat gyermek űzte vagy űzi a sportágat.

Alberto Fundora: 12 sikeresen megvívott profi meccs után abbahagyta

Freddy Jr.: miután bevonult katonának, szintén abbahagyta az aktív bokszot

Sebastian Fundora: a WBC nagyváltósúlyú bajnoka

Gabriela Fundora: a légsúly vitathatatlan bajnoka

Macho Fundora: már az utánpótlás korosztályokban bokszol

Fabiola Fundora: már elkezdte az edzéseket

– Alberto egyszerűen abbahagyta, nem akarta tovább csinálni. Az ökölvívás nem való mindenkinek. Én vezettem be a sportágba. És amikor tizennyolc évesek vagy idősebbek lesznek a gyerekek, két évet adok nekik, hogy folytatni akarják-e a középiskola után, vagy inkább továbbtanulnak. Saját maguk döntenek. Alberto is választott, ő az autóiparban dolgozik – mondta el az édesapa.

Valamennyien a kaliforniai Coachella-völgyben felépített családi farmon edzenek, egy minden igényt kielégítő félig szabadtéri, félig fedett ringben és edzőteremben.

Ezt azért találták ki, mert a Fundorák a nap 24 órájában, a hét minden napján az ökölvívók életét élhetik, még akkor is, ha adott időszakban nem egy ringcsatára készülnek, csak egyszerűen edzenek.