MercedesKecskemétSzijjártó Péter

Váratlant húzott a német óriás - megszólaltak a Mercedestől

Globális versenyfutás zajlik a a gyártási kapacitásokért, miközben a nagyhatalmak teljes gőzzel újraiparosítanak. Magyarország politikai stabilitása, Európa-bajnok adórendszere, kimagasló szakképzése és profi munkaereje most a Mercedes vezetőit győzte meg arról, hogy érdemes a kecskeméti autógyárat bővíteni és új modellek gyártását Magyarországra telepíteni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 10:03
Mercedes GLC Fotó: Gulyás Péter
A kecskeméti Mercedes-gyár szerepe a következő években nem csökken, hanem érdemben felértékelődik a vállalat globális termelési stratégiájában. A Világgazdaság megkeresésére a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary megerősítette: 2026-tól több új modell gyártása indul el Kecskeméten, miközben a gyár egyre fontosabb tehermentesítő szerepet kap a németországi üzemek számára.

Mercedes
Fotó: Dudar Szilárd Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.

A Mercedes az elektromosok mellett hagyományos modellek gyártását is Kecskemétre hozza

A vállalat a megkeresésre úgy reagált: több, stratégiai jelentőségű modell gyártását koncentrálják hazánkba a következő években, hiszen a kecskeméti telephely a Mercedes-Benz globális gyártási hálózatának fontos része. A háttérben egyébként a németországi gyárak átalakítása, az elektromos átállás felgyorsítása és a kapacitások felszabadítása áll. A Mercedes egyúttal megerősítette, 2026-ban Kecskeméten megkezdődik az MMA és az MB.EA platformokra épülő új modellek gyártása, ami azt jelenti, hogy a gyár egyszerre válik a hagyományos kompakt szegmens és az új generációs elektromos modellek egyik központjává.

A folyamat már elindult: 2025 decemberében megkezdődött az új, tisztán elektromos GLB sorozatgyártásának fokozatos felfuttatása Kecskeméten. Ezt 2026 második negyedévében követi az EQ technológiájú C-osztály gyártásának elindítása, amely már az elektromos prémiumkategória irányába tolja el a gyár termékportfólióját. A cég válaszában felhívja arra is a figyelmet, hogy ez nem átmeneti megoldás, hanem tudatos, több évre előre tervezett modellallokáció, amely Kecskemétet az elektromos átállás egyik stabil európai pillérévé teszi.

Visszatér az A-osztály

A Mercedes ugyanakkor nemcsak új modelleket hoz Magyarországra, hanem egy korábban már itt gyártott típust is visszatelepít. A vállalat közlése szerint 2026 második negyedévétől ismét Kecskeméten készül majd az A-osztály.

Ennek oka kifejezetten gyártásszervezési jellegű: az A-osztály visszahozatalával az autógyártó célja az, hogy „megteremtse a szükséges feltételeket a tervezett modellek indításához a rastatti gyárban. Magyarán 

a kecskeméti üzem átvállalja a volumenigényes kompakt modell gyártását, miközben Németországban felszabadulnak a kapacitások az új platformokra és technológiákra épülő modellek számára.

Ez a lépés jól illeszkedik abba a trendbe, amelyben a Mercedes a magasabb hozzáadott értékű, innovációintenzív gyártási fázisokat Németországban tartja, míg a stabilabb volumenmodelleket egyre inkább a közép-európai gyárakra bízza.

Kecskemét nem vesztese, hanem nyertese a Mercedes európai átalakításának

Ugyanakkor a cég válaszában aláhúzza: Kecskemét nem vesztese, hanem nyertese a Mercedes európai átalakításának. A gyár egyszerre kap 

  • új elektromos modelleket, 
  • új platformokat és 
  • visszatérő klasszikus típust, 

miközben kulcsszerepet játszik a németországi üzemek tehermentesítésében. Ez a szerepvállalás a magyar autóipar egészére is hatással van: a kecskeméti gyár hosszabb távon is stabil megrendelésállománnyal, technológiai megújulással és többféle hajtásláncra épülő termelési struktúrával működhet tovább.

Mint írják: 

a 2026-os modellváltások nem lezárják, hanem új szintre emelik a magyarországi termelést. A következő évek így nemcsak új típusokat, hanem új stratégiai pozíciót is hozhatnak Kecskemét számára a Mercedes-Benz globális térképén.

A fejleményekre a magyar kormány is stratégiai jelentőségűként tekint. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az elmúlt napokban többször is hangsúlyozta: a kecskeméti Mercedes-gyár bővülése és modellallokációja azt mutatja, hogy Magyarország továbbra is versenyképes gyártási környezetet kínál a globális autóipari szereplőknek. A tárcavezető szerint a német autógyártók számára ma már kulcskérdés a rugalmas, költséghatékony és technológiailag felkészült termelési háttér, amelyet Kecskemét képes biztosítani. Szijjártó Péter arra is rámutatott, hogy az új modellek Magyarországra hozatala nemcsak munkahelyvédelmi, hanem iparpolitikai kérdés is: a németországi üzemek tehermentesítése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a Mercedes fel tudja gyorsítani az elektromos átállást és az új platformokra való átállást. A trácavezető hozzátette: a kecskeméti gyár szerepének erősödése azt jelzi, hogy a vállalat hosszú távon számol Magyarországgal az európai autóipar átalakulásában.

A külügyi és külgazdasági miniszter egyúttal felhívta a figyelmet arra is, hogy a legnagyobb cégek sorra hozzák hazánkba a legkomolyabb beruházásokat, a legmagasabb technológiai színvonalon, mindezt akkor, amikor a világ nagyhatalmai mind újraiparosítanak, és öldöklő harc folyik a gyártási kapacitásokért.

Politikai stabilitás, Európa-bajnok adórendszer, kimagasló szakképzés és profi munkaerő, ez a nemzeti kormány receptje

 – írta bejegyzésében a külgazdasági és külügyminiszter.

 

