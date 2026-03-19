Mbappé hússzor többet ér az öccsénél – testvérpárok napjainkban a futball világában

Sokszor szokták emlegetni, hogy egy családon belül a gyermekek hasonló utat próbálnak bejárni sportolóként is. A testvérpárok éppen ezért nem ritkák a sportpályákon, és az esetek nagy többségében az idősebb az, aki sikeresebbé válik az évek során. Van jó néhány olyan család, amelyiknél a fiúgyermekek a labdarúgást választották, nem egyszer a sikeres apát követve. Van olyan eset is, amikor a testvérek egyben riválisok is. A Transfermarkt összeállított egy listát a legértékesebb testvérpárokról. Sok topjátékosról kiderült, van egy futballista testvére is.

Vannak olyan testvérpárok, akiknek mindkét tagja sikeres karriert mondhat magáénak a labdarúgópályákon Forrás: Transfermarkt

A legértékesebb testvérpárok egyike a világ egyik legjobb csatára

Bármilyen hihetetlenül hangzik, de négy olyan testvérpár is van, akiknek együttes piaci értéke eléri a 100 millió eurót. Persze, ne csodálkozzunk azon, hogy egy kivétellel hatalmas a különbség azon fivér javára, aki igazi sztárklub legjobbjai közé tartozik.

Kylian és Ethan Mbappé – együttes piaci érték: 209 millió euró

A világsztár Kylian Mbappé (piaci érték: 200 millió euró) a világ egyik legértékesebb játékosa, aki az éppen most zajló idényben kimagasló teljesítményt nyújt a Real Madrid színeiben. Harcban van a legeredményesebb csatárt megillető Aranycipőért, és sokan úgy vélik, ha a királyi klubbal megnyeri a Bajnokok Ligáját, valamint a francia válogatottal jól szerepel a nyári világbajnokságon, akkor ő lehet az Aranylabda legfőbb várományosa. A család másik labdarúgója, Ethan (piaci érték: 9 millió euró) 2024-ben csatlakozott a Lille-hez, és a 19 éves jobb oldali szélső – noha nem a testvére szintjén rugdalja a gólokat – eredményes szezont zárhat majd májusban.

Kylian Mbappé statisztikája a 2025/26-os idényben

La Liga: 23 meccs, 23 gól, 4 gólpassz

Bajnokok Ligája: 8 meccs, 13 gól, 1 gólpassz

Király Kupa: 1 meccs, 2 gól, 1 gólpassz

Szuperkupa: 1 meccs

ÖSSZESEN: 33 MECCS, 38 GÓL, 6 GÓLPASSZ

Ethan Mbappé statisztikája a 2025/26-os idényben

Ligue 1: 11 meccs, 3 gól, 1 gólpassz

Európa-liga: 2 meccs

Francia Kupa: 2 meccs

ÖSSZESEN: 15 MECCS, 3 GÓL, 1 GÓLPASSZ

Jude és Jobe Bellingham – összesített piaci érték: 185 millió euró