Itt az új kutatás: a Békemenet után tovább nőtt a Fidesz–KDNP előnye

Mbappé hússzor többet ér az öccsénél – testvérpárok napjainkban a futball világában

Ronald és Frank De Boer. Michael és Brian Laudrup, Gary és Phil Neville, Yaya és Kolo Touré – vélhetően kevés olyan futballszurkoló van, aki ezeket a neveket ne ismerné. A labdarúgás folyamatosan „termeli ki” a testvérpárokat, napjainkban is. A legtöbb esetben az egyikük – általában az idősebb fivér – jóval előrébb tart a másiknál. A Transfermarkt olyan összeállítást készített, amelyből megtudhatjuk, hogy euróban kifejezve mennyit érnek közösen a testvérek.

Molnár László
2026. 03. 19. 5:35
Az Mbappé-fivérek közül Kylian a nagyobb sztár, a 19 éves öccse, Ethan a Lille-ben bontogatja a szárnyait
Az Mbappé-fivérek közül Kylian a nagyobb sztár, a 19 éves öccse, Ethan a Lille-ben bontogatja a szárnyait Fotó: Matthieu Mirville Forrás: AFP
Sokszor szokták emlegetni, hogy egy családon belül a gyermekek hasonló utat próbálnak bejárni sportolóként is. A testvérpárok éppen ezért nem ritkák a sportpályákon, és az esetek nagy többségében az idősebb az, aki sikeresebbé válik az évek során. Van jó néhány olyan család, amelyiknél a fiúgyermekek a labdarúgást választották, nem egyszer a sikeres apát követve. Van olyan eset is, amikor a testvérek egyben riválisok is. A Transfermarkt összeállított egy listát a legértékesebb testvérpárokról. Sok  topjátékosról kiderült, van egy futballista testvére is. 

Vannak olyan testvérpárok, akiknek mindkét tagja sikeres karriert mondhat magáénak a labdarúgópályákon
Vannak olyan testvérpárok, akiknek mindkét tagja sikeres karriert mondhat magáénak a labdarúgópályákon Forrás: Transfermarkt

A legértékesebb testvérpárok egyike a világ egyik legjobb csatára

Bármilyen hihetetlenül hangzik, de négy olyan testvérpár is van, akiknek együttes piaci értéke eléri a 100 millió eurót. Persze, ne csodálkozzunk azon, hogy egy kivétellel hatalmas a különbség azon fivér javára, aki igazi sztárklub legjobbjai közé tartozik.

Kylian és Ethan Mbappé – együttes piaci érték: 209 millió euró

A világsztár Kylian Mbappé (piaci érték: 200 millió euró) a világ egyik legértékesebb játékosa, aki az éppen most zajló idényben kimagasló teljesítményt nyújt a Real Madrid színeiben. Harcban van a legeredményesebb csatárt megillető Aranycipőért, és sokan úgy vélik, ha a királyi klubbal megnyeri a Bajnokok Ligáját, valamint a francia válogatottal jól szerepel a nyári világbajnokságon, akkor ő lehet az Aranylabda legfőbb várományosa. A család másik labdarúgója, Ethan (piaci érték: 9 millió euró) 2024-ben csatlakozott a Lille-hez, és a 19 éves jobb oldali szélső – noha nem a testvére szintjén rugdalja a gólokat – eredményes szezont zárhat majd májusban.

Kylian Mbappé statisztikája a 2025/26-os idényben

  • La Liga: 23 meccs, 23 gól, 4 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 8 meccs, 13 gól, 1 gólpassz
  • Király Kupa: 1 meccs, 2 gól, 1 gólpassz
  • Szuperkupa: 1 meccs
  • ÖSSZESEN: 33 MECCS, 38 GÓL, 6 GÓLPASSZ

Ethan Mbappé statisztikája a 2025/26-os idényben

  • Ligue 1: 11 meccs, 3 gól, 1 gólpassz
  • Európa-liga: 2 meccs
  • Francia Kupa: 2 meccs
  • ÖSSZESEN: 15 MECCS, 3 GÓL, 1 GÓLPASSZ

Jude és Jobe Bellingham – összesített piaci érték: 185 millió euró

Jude Bellingham (piaci érték: 160 millió euró) viharos sebességgel hódította meg a futballvilágot, mióta 2023-ban 103 millió euróért a Real Madridhoz igazolt, első spanyolországi szezonjában 39 La Ligában és Bajnokok Ligájában játszott mérkőzésen 23 gólt szerzett. Az idei szezonban viszont rengeteg sérülés hátráltatja – jelenleg még nem épült fel teljesen –, és sokan attól tartanak Angliában, hogy lemarad a nyári világbajnokságról. Kevésbé ismert testvére, a Jude-nál két évvel fiatalabb Jobe Bellingham (érték: 25 millió euró) szezonja sem rossz, megtalálta a helyét a Bundesligában, miután nyáron a Sunderlandtől a Borussia Dortmundhoz igazolt. A középpályás azonban még mindig adós az első dortmundi találatával.

Jude Bellingham statisztikája a 2025/26-os idényben

  • La Liga: 18 meccs, 4 gól, 3 gólpassz                                                                                       
  • Bajnokok Ligája: 7 meccs, 2 gól, 1 gólpassz
  • Király Kupa: 1 meccs
  • Szuperkupa: 2 meccs

ÖSSZESEN: 28 MECCS, 6 GÓL, 4 GÓLPASSZ

Jude Bellingham még nem teljesen épült fel a sérüléséből
Jude Bellingham még nem teljesen épült fel a sérüléséből      Fotó: Thomas Coex / AFP

Jobe Bellingham statisztikája a 2025/26-os idényben 

  • Bundesliga: 24 meccs, 2 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 10 meccs, 2 gólpassz
  • Német Kupa: 3 meccs
  • ÖSSZESEN: 37 MECCS, 4 GÓLPASSZ

Désiré és Guela Doué – összesített piaci érték: 108 millió euró

A listán a következők Désiré Doué és Guela Doué, akik közül a fiatalabb, 20 éves testvér a PSG színeiben kivirágzott, hiszen nemcsak megnyerte a párizsiakkal a Bajnokok Ligáját a Rennes-től 50 millió euróért érkező játékos, idén is a csapat egyik legjobbja a 90 millió eurós értékkel bíró Desiré Doué: 29 meccsen 9 gól és 7 gólpassz fűződik a nevéhez. Bátyja, a Strasbourg 23 éves jobbhátvédje, Guela 18 millió eurós piaci értékkel bír. Az idősebb Doué sem teljesít rossz szezont, ugyanis védő létére 27 meccsen szerzett két gólt és adott ha gólpasszt.

Marcus és Khéphren Thuram – összesített piaci érték: 100 millió euró

Egy igazi futballcsalád, ugyanis az édesapa a világ egyik legjobb belső védője volt a maga korában, ráadásul Lilian Thuram továbbra is válogatottsági rekordet Franciaországban: 142 alkalommal szerepelt a válogatottban és 2 gólt szerzett. A vér abszolút nem vált vízzé, hiszen mindkét fia a Serie A egy-egy élcsapatában játszik. Az idősebb, Marcus (60 millió eurós piaci érték) az Internazionale támadója, míg öccse, Khéphren (40 millió eurós piaci érték) a Juventus középpályása. Idén a két Thuram a harmadik szeme láttára vívott fogcsikorgató csatát egymással a Derbi Itálián.

Ikrek két országban, testvérpár egy csapatban

A tízes lista második felében olyan testvéreket is találni, akik között többszázszoros a különbség a piaci értékük között. A legtöbben azt sem tudták, hogy a Bayern München támadójának, Luis Díaznak egyáltalán van egy testvére, a 21 éves Jesús, aki a kolumbiai Independiente Yumbo csapatában játszik. Szintén hatalmas az értékbeli különbség a két Barcola között: Bradley a PSG sztárjaként két góllal vette ki a részét a Chelsea kiverésében a BL-nyolcaddöntőjében, míg Malcolm a marokkói bajnokságban szereplő Ittihad Tanger csapatában kapusként játszik.

A legértékesebb fivérek között mindössze egy ikerpár van, mégpedig Jurrien és Quinten Timber. Az élet és a karrierjük elsodorta őket egymás mellől, hiszen előbbi az Arsenal, utóbbi tél óta a Marseille játékosa, ahova a Feyenoord gárdájától érkezett.

  • Jurrien és Quinten Timber –  összesített piaci érték: 95 millió euró (70 és 25 millió euró)
  • Alexis és Kevin Mac Allister – összesített piaci érték: 94 millió euró (85 és 9 millió euró)
  • Luis és Jesùs Díaz – összesített piaci érték: 70,1 millió euró (70 millió és 100 ezer euró)
  • Bradley és Malcolm Barcola – összesített piaci érték: 70,05 millió euró (70 millió és 50 ezer euró)
  • Nico és Inaki Williams – összesített piaci érték: 70 millió euró (60 és 10 millió euró)
  • Tijjani és Eliano Reijnders – összesített piaci érték: 65,6 millió euró (65 millió és 600 ezer euró)

A Thuram-testvérekhez hasonlóan a két Mac Allister, Alexis és Kevin is szembekerült már egymással, mégpedig kétszer is a 2023/24-es Európa-liga csoportmeccseken. A Mac Allisterek csatája döntetlenre végződött, ugyanis az Anfielden a Vörösök nyertek 2-0-ra, míg Brüsszelben a fiatalabb testvér örülhetett, miután az Royale Union Saint-Gilloise 2-1-re győzött.

Nico és Inaki Williams az Athletic Bilbaót erősíti, ráadásul mindketten csatárok. Kettejük közül a fiatalabb Nico messze túlszárnyalta a bátyját, már Európa-bajnok, és Európa egyik legtehetségesebb szélsőjének tartják a szakemberek. Inaki szintén válogatott, igaz, ő 2022 óta Ghána nemzeti csapatát erősíti. Hasonló a helyzet Tijjani és Eliano Reijnders esetében is, igaz, csak a válogatottat illetően. A Manchester Cityt erősítő Tijjani a holland, míg öccse az indonéz válogatottban játszik. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

