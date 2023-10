Reszkessetek, betörők! Kemény testvérharc várható a Liverpool meccsén

A három Mac Allister fivér esetében mondhatni már születésükkor eldőlt, hogy profi futballisták lesznek, hiszen édesapjuk, Carlos nemcsak hogy maga is a labdát kergette, hanem kétszer az argentin válogatott mezét is magára ölthette, ráadásul labdarúgó-akadémiát is alapított. A legidősebb fia, Francis argentin klubokat járt végig, de Kevin és Alexis Európába is eljutott, utóbbi aztán mindegyiküket túlszárnyalva tizenkilencszer lépett pályára a nemzeti csapatban, tavaly berobbant és világbajnok lett, nyártól pedig a Brightonnál eltöltött három idényt követően a világ egyik legnépszerűbb klubjának, a Liverpool játékosának mondhatja magát.

Kevin, miután valóra váltotta az álmát, a Liverpool ellen is játszhat. Fotó: AFP/Belga Mag/Laurie Dieffembacq

A Vörösöknek csalódást jelentett, hogy a Bajnokok Ligája helyett az idényben az Európa-ligában szerepel, de a Mac Allister famíliának ez különleges ajándékkal szolgált. A nyártól a Royale Unionnál szereplő Kevin és a liverpooli Alexis csapatai ugyanis egyaránt az E csoportba kerültek. A belga gárda játékosai kitörő örömmel fogadták, hogy egy igazi sztárklubbal néznek szembe, a testvérek pedig hasonló izgalommal várták a nem mindennapi eseményt.

– Éppen repülőn ültünk, amikor a pilótától megtudtuk, hogy a Liverpoolt kaptuk. Alexis a landolás után azonnal felhívott, ő sem tudta elhinni, hogy összesorsoltak minket – idézte fel Kevin Mac Allister. – Minden egymás elleni meccsünk nagy csatát hoz. Kavarognak bennem az érzelmek. Ez egy igazán különleges este lesz, nemcsak azért, mert a testvérem ellen játszhatok, hanem mert a testvérem ellen az Anfielden lépek pályára, híres játékosokkal, egy nagyszerű csapattal nézek szembe. Ez nekem és a családomnak is emlékezetes élmény lesz.