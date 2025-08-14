támogatásagrártámogatásszáj- és körömfájás

Kamatmentes hitellel segítik a ragadós száj- és körömfájás miatt bajba jutott gazdákat

A Nemzetgazdasági Minisztérium egy komplex ötpontos intézkedési csomaggal segíti a ragadós száj- és körömfájás miatt bajba jutott gazdákat.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 18:05
száj- és körömfájás
Képünk illusztráció Fotó: Kallus György
A Nemzetgazdasági Minisztérium augusztus 14-től új támogatási programmal segíti a ragadós száj- és körömfájás miatt kárt szenvedett mezőgazdasági vállalkozásokat. A vonatkozó rendeletmódosítás értelmében a közvetlenül érintett mezőgazdasági vállalkozások – legyen szó a fertőzéssel sújtott megyékben működő gazdaságokról vagy az exporttilalom által súlyosan érintett termelőkről – év végéig 0 százalékos kamatozású, kezelési költség nélküli folyószámlahitelt vehetnek igénybe az Agrár Széchenyi-kártya program keretében. 

száj- és körömfájás
Új támogatási programmal segítik a száj- és körömfájás miatt nehéz helyzetbe került gazdákat

Az új intézkedés célja, hogy a ragadós száj- és körömfájás gazdasági hatásainak mérséklésében gyors és hatékony segítséget nyújtson. A programban való részvétel feltétele, hogy az érintett vállalkozások a Kavosz Zrt. által biztosított nyilatkozatban igazolják jogosultságukat.

A ragadós száj- és körömfájás több mint öt évtized után jelent meg ismét Magyarországon, 2025 márciusában, egy kisbajcsi szarvasmarhatelepen. A rendkívül fertőző betegség súlyos gazdasági károkat okoz, mivel főként a hasított körmű állatokat – szarvasmarhákat, sertéseket, juhokat, kecskéket – érinti. 

A fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében a hatóságok szigorú intézkedéseket vezettek be, számos gazda kénytelen volt termelését csökkenteni vagy leállítani, az exportpiacok időszakos elvesztése pedig tovább növeli a bevételkiesést. 2024-ben a párosujjú patás élőállatok exportértéke elérte a 138 milliárd forintot, míg az élelmezési célú hús- és melléktermékek exportja 220,8 milliárd forint volt.

A kamatmentes hitel lehetősége az érintett állattartók és feldolgozóvállalkozások számára nemcsak rövid távú pénzügyi segítséget biztosít, hanem hozzájárul a mezőgazdasági ágazat hosszú távú stabilitásához és az élelmiszerlánc zavartalan működéséhez. A Nemzetgazdasági Minisztérium és az Agrárminisztérium célja, hogy ezzel az intézkedéssel mérsékelje a járvány okozta károkat, támogassa a magyar gazdákat és a vidéki munkahelyek megőrzését.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

